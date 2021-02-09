Скоро всё закончится. Масочный режим может отмениться уже весной… но это не точно

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9 февраля 2021, 20:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Почти все люди страны уже порядком устали от масок и перчаток. Это давно вошло в обиход для каждого жителя не только России, но и целой планеты. Коронавирус всё ещё продолжает распространяться по Земле, хоть и не с такой скоростью, как в конце 2020-го. Но всё же у многих медиков и аналитиков прогнозы насчёт дальнейшей борьбы с «ковидом» благоприятные. В России же и вовсе наблюдается резкий спад заболеваемости. Совсем скоро количество заболевших и скорость распространения вируса опустится до уровня июня прошлого года.

Недавно прошли опросы среди российских вирусологов на тему дальнейшей обстановки с COVID-19. У большинства из этих людей имеются очень благоприятные прогнозы. Они считают, что масочный режим может быть отменён уже этой весной. Тогда же может произойти и полная нормализация жизни людей.

По мнению иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, к концу весны 2021 года число заболевших в РФ может снизится до уровня лета 2020 года, и это будет означать скорый конец пандемии. Среди оптимистов оказался и другой иммунолог, Владимир Болибок. Но всё же он не настолько оптимистичен, как другие. По его мнению, масочный режим может быть отменён лишь на некоторое время, но при этом он способен снова вернуться в страну уже осенью 2021-го. В середине 2020-го тоже ходили обсуждения о скором конце пандемии и грядущей победе над «уханьской пробиркой», но вирусная атака произошла снова, и уже с сентября прошлого года вновь началась эпоха «сплошных масок и перчаток». Некоторые из аналитиков полагают, что масочный режим в отдельных лечебных учреждениях может сохраниться на долгие годы.