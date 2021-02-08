Онлайн образование – взгляд изнутри. Пандемия глазами преподавателей

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8 февраля 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

Фото: соцсети

С 8 февраля большинство ВУЗов России, по согласованию с региональными властями, перешли на очный формат обучения. После нескольких месяцев общения в Сети возобновляются лекции и лабораторные работы в аудиториях.

На наших глазах рождается новая модель смешанного обучения. Переход на дистанционное обучение весной 2020 года и организация работы в гибридном формате в 2021 учебном году стали единственно возможным и адекватным ответом на внешний вызов в условиях пандемии.

С трудностями организации работы в удаленном режиме столкнулись все участники образовательного процесса. Особая нагрузка в этот период легла на преподавателей, которые были вынуждены за короткий период перенести привычные им уроки в онлайн-среду. В то же время не все учителя оказались готовы выработать новые модели коммуникации через различные средства для дистанционной работы.

Суть дистанта не только в использовании интернет-ресурсов для реализации учебного процесса или в использовании Интернета при подготовке к занятиям, а в новом для большинства вузов способе преподавания в Сети в режиме "здесь и сейчас", требующем от преподавателей высшей школы новых компетенций и психологической готовности.

Переход к дистанционному формату обучения в вузах в условиях пандемии обозначил целый ряд проблем, каждая из которых требует социологической экспертизы и качественной оценки. Наряду с проблемами технической готовности, развития информационной инфраструктуры, обеспеченностью отечественными электронными образовательными ресурсами, проблема компетенций и психологической готовности ключевого участника образовательного процесса - преподавателя – является основной.

В Институте социологии и регионоведения ЮФУ в апреле-мае 2020 года было проведено прикладное социологическое исследование, направленное на изучение мнения преподавателей ЮФУ об эффективности дистанционного режима образовательного процесса в условиях угрозы распространения COVID-19.

В анкетном опросе приняли участие 871 преподаватель из всех структурных подразделений ЮФУ, реализующих образовательные программы высшего образования (61,5% - мужчин, 38,5% - женщин).

Основную часть респондентов составили преподаватели в возрасте 31-45 лет - 45,0%; в возрасте 46-60 лет - 34,0%; старше 60 лет - 12,6%; до 30 лет - 8,4%.

Общая оценка дистанционного формата обучения в среде преподавателей не отличается однородностью: при 55% положительных оценок, четверть (25%) преподавателей отрицательно оценивает дистант, пятая часть (20%) не имеет однозначной позиции.

Отрицательное отношение к дистанту определяется профилем преподаваемых дисциплин: в большей степени неэффективность дистанта отмечают представители "архитектуры и искусства", "естественнонаучных дисциплин" (по 30,1%), физической культуры (26%), то есть дисциплин, включающих значительный блок практических занятий, эффективное проведение которых в дистанционном режиме затруднено.

Максимальные положительные оценки дистанционному образованию дали преподаватели социально-гуманитарных дисциплин.

Нужно отметить и значение возрастного фактора: положительные оценки дистанта сокращаются по мере увеличения возраста преподавателей: среди преподавателей в возрасте до 30 лет - 74% положительно воспринимает дистанционный формат, в возрастном сегменте от 46 и старше - таких только 50%.

Свыше 40% преподавателей считают свои компетенции достаточными для работы в дистанционном формате, а в общей сложности 81,3% "согласны" и "скорее согласны" с утверждением о том, что "работа в новой технической среде не вызвала особых трудностей". В то же время 33,5% считают, что нуждаются в повышении квалификации для более эффективной реализации образовательных программ в дистанционной форме.

К числу основных преимуществ дистанта преподаватели отнесли:

- экономию времени и средств на дорогу в университет (53,0%),

- технологичность процесса обучения, использование информационных технологий (37,5%),

- формирование навыков работы с объемами информации и развитие самостоятельности в поиске необходимой информации (29,8%).

Такие компоненты оценки реализации дистанционной формы обучения, как "развитие навыков самоконтроля" и "обучение в комфортной и привычной обстановке" - значимы всего для 12,9% и 14,8% преподавателей соответственно.

Переход на дистант, несомненно, значительно увеличил нагрузку на преподавателей вузов: в общей сложности 66,0% респондентов отметили усиление ощущение усталости от увеличения времени на подготовку к занятиям и постоянной работы с компьютером, 58,3% столкнулись с проблемой значительной переработки методических материалов.

Более 67,0% преподавателей согласны с необходимостью внедрения медико-биологических и психологических рекомендаций по работе в новом режиме. И здесь, конечно же, есть запрос в адрес преподавателей и научных сотрудников ЮФУ (психологов, физиологов, педагогов и т.д.).

Помимо разработки рекомендаций по работе в новых условиях дистанта, перед вузами стоит задача по повышению квалификации своих сотрудников. Опрос преподавателей ЮФУ показал потребность в формировании компетенций по организации методического сопровождения занятий в дистанционном формате (59,4%), ИКТ - компетенций (47,8%), компетенций для работы с электронными базами данных, в том числе библиотечными ресурсами (42,6%), психолого-педагогическое сопровождение взаимодействия преподавателей и обучающихся в дистанционном формате (33,7%).

Достаточно высоко преподаватели оценили условия организации рабочего процесса в дистанционном режиме: практически 60% преподавателей, принявших участие в опросе, положительно оценили организацию рабочего места, качество компьютера, Интернета, взаимодействие с АУП, а также свои финансовые возможности обеспечить дистант. В меньшей степени преподаватели были удовлетворены тем, как им удавалось совмещать работу и домашние дела (35% дали отрицательную оценку).

Если говорить об эффективности отдельных видов работы преподавателей вуза, то менее эффективными преподавателям видится проведение практических занятий (64,9%), практик, независимо от их вида (47,3%), лекций (44,0%) и лабораторных (36,9%). Эффективность данных видов работ непосредственно связана с процессом взаимодействия со студенческой аудиторией и с процессом формирования прикладных компетенций.

Так же отрицательно преподаватели отнеслись к возможности проведения в условиях дистанционного режима государственного экзамена (73,8%), проведения практики (73%), экзаменационной сессии (62,8%).

Грамотное соединение традиционных педагогических практик и онлайн-методик необходимо для качества обучения студентов. Важно менять нормы обучения под текущие запросы образовательной среды.

Информационные технологии, по мнению половины опрошенных преподавателей, повышают эффективность контроля за деятельностью студента - его присутствия, выполненных заданий, интереса аудитории, а также обеспечения обратной связи. В меньшей степени дистанционная форма обучения способствует контролю внимания студента со стороны преподавателя (57,9% преподавателей дают этому процессу отрицательную оценку), что остается существенным ограничением и при гибридной форме обучения.

Увеличение времени на проведение научно-исследовательской работы, отмеченное преподавателями, не стало основанием для увеличения объемов научно-исследовательских работ. По результатам опроса, у 41,1% преподавателей объем НИР в первые месяцы перехода на дистант снизился, однако по итогам 2020 года показатели по НИР не изменились, что позволяет сделать вывод о выходе из стрессового состояния, характерного людям в первые месяцы пандемии, и достаточно высоком уровне адаптированности преподавателей и научных сотрудников ЮФУ к новой реальности.

В целом, преподаватели вуза с пониманием отнеслись к увеличению документооборота в период перехода на дистант - в общей сложности, половина опрошенных преподавателей (49,5%) либо считают этот процесс вынужденной мерой, необходимой для организации работы в сложных условиях, либо не ощутили изменений в системе документооборота. Тем не менее, 49,3% расценивают большое количество регламентирующих документов как фактор, усиливающий нагрузку на преподавателей.

Таким образом, отношение преподавателей ЮФУ к переходу на дистант можно определить как неоднозначное, в наибольшей степени зависящее от возрастного фактора и профессиональной специализации. Экстремальные условия перехода на дистант определили отрицательные оценки, связанные с увеличением нагрузки, повышением утомляемости, значительной переработкой методических материалов, осознанием существенного дефицита компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности.

Постепенная адаптация к новым условиям позволяет преподавателям решать профессиональные задачи, сохраняя высокие показатели "доковидного периода". Тем не менее, вопросы разработки медико-биологических и психологических рекомендаций, а также разработки курсов повышения квалификации для формирования компетенций, необходимых для работы в условиях дистанта, должны быть учтены при организации образовательного процесса.

Пандемия оказалась сильным стимулом для оптимизации учебного процесса, пересмотра порядка организации обучения в целом. Усвоение материала теперь во многом зависит от креативного подхода к подаче материала преподавателем, вовлечения и мотивации студентов, готовности к изменениям.

Качественное удаленное обучение требует большей квалификации, дисциплины, большего времени и усилий. Отсутствие личного контакта может компенсироваться только профессионализмом.