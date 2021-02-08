Азорские острова были освоены ещё карфагенянами

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 февраля 2021, 08:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Официально считается, что Азорские острова были колонизированы португальцами в 15-м веке. Но также есть теория о том, что их освоение произошло намного раньше, и сделано было ещё в далёкой античности. Шведский учёный Юхан Подолин не раз упоминал о том, что первыми открыли Азорские острова именно карфагеняне. Об этом свидетельствует таинственный клад с острова Корву. В 1778 году в журнале «Гетерборгский научный и литературный коллекционер» появилась статья Подолина, в которой он расписал о загадочной находке. В 1749 года, по его сведениям, на Корву были обнаружены монеты, принадлежащие культуре Карфагена. Они были найдены в глиняном соседе, размытым после шторма. Также говорилось о том, что на острове были руины древних построек неизвестного происхождения. Клад с Корву был тут же отправлен в Лиссабон, а затем попал к известному испанскому нумизмату Флоресу, после чего часть его была подарено самому Подолину.

В настоящее время судьба клада неизвестна, но считается, что часть монет находится во многих шведских коллекциях. Находка, обнаруженная на Корву, вполне достоверна. Её не могли привезти туда колонизаторы. К тому же монеты были очень древние, которых уже тогда почти не осталось. Их изготовление датируется 4-м веком до нашей эры. Едва ли кому-то бы взбрело в голову принципиально тащить такой дорогой груз на далёкие Атлантические острова. Также заявляется, что на Корву стояла гигантская статуя всадника, испещрённая неизвестными символами. Статую, как поговаривают, разрушили уже после колонизации островов. Но стояла ли она там на самом деле, или же это является фальсификацией – точно неизвестно. Скорее всего, речь идёт всё-таки о достоверных сведениях. Статуя была описана разными очевидцами достаточно правдоподобно. Так что не исключено, что на Азорах существовала целая колония Карфагена.

Вот только вопрос об открытии карфагенянами Америки всё ещё остаётся открытым. Так-то наука признаёт тот факт, что выходцы из древнего города добирались до Азор. Есть также вероятность, что карфагенские мореплаватели заходили в Саргассово море. Путешественники не раз описывали таинственные воды, буквально наполненные всевозможной растительностью. Из известных морей с преобладанием водорослей можно выделить как раз Саргассово море. А там – и до Америки рукой подать. Диспуты об открытии карфагенянами Америки и контактах их с местными жителями до сих пор ведутся в научных сообществах.