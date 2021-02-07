Ханты-Мансийское экологическое бедствие

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7 февраля 2021, 22:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Коррупция нередко создаёт экологические проблемы. Напомним, что до сих пор в России не исследовано полностью явление в октябре прошлого года, когда в Авачинской бухте умерли морские существа. По официальной версии, катастрофа была природного происхождения. Но по другим данным, в этом могли быть виновны крупные предприниматели, в частности нефтяники. Стоит отметить, что почти схожая катастрофа происходит сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе. Всему виной – Степан Пыталёв, один из видных магнатов России и поистине «юридически бессмертный» человек. Он же является депутатом «Единой России». В округе Пыталёв развернул бурную деятельность по переработке углеводорода. Он хорошо развился в финансовом плане и в буквальном смысле закрепился в округе.

Степан Пыталев

Самое интересное то, что с Пыталёвым борются уже несколько лет. Практически никто не помогает активистам в их ожесточённом сражении с коррумпированным депутатом. Они пытаются изо всех сил достучаться до высших инстанций РФ, в частности до президента. Но практически постоянно терпят неудачу. Экологический ущерб, причинённый компанией Пыталёва округу и его экосистеме, шокирует своими масштабами. Правозащитники и активиста зовут Анатолий Силивончик. Он является руководителем народного проекта «Шторм334.рф» и борцом за экологическую чистоту в стране. Его команда обследовала многие объекты, подчинённые Пыталёву. Силивончик уже показывал видеоматериалы, сделанные ещё в 2018 году. Тогда он обследовал Южно-Сардаковское месторождение, принадлежащее депутату. То, что он показал общественности, действительно вводит в ступор.

Кустовая площадка № 2 эксплуатировалась сезонным порядком. Нефть ввозилась непосредственно колёсным способом. Пыталев и его коллега занимались там утилизацией бурового шлама. Как они утилизировали его, можно в деталях посмотреть на видео. Практически вся земля залита нефтяными отходами. Всюду и везде можно увидеть опасную и вредную кислоту, уничтожающую экологию края. Силивончик не раз заявлял, что ему было трудно дышать в том месте. От сильного запаха лезли на лоб глаза. Но Силивончик – человек подготовленный, бывший военный-танкист. Другие же люди, скажем, обладающие какими-нибудь аллергическими реакциями могли бы просто умереть. Впрочем, для животных и птиц это тоже опасно. Разливы, устроенные компанией Пыталёва, так и оставались на своём месте. Любое воспламенение могло привести к катастрофическому пожару. В 2018 году Силивончик пытался поднять этот вопрос на широкий уровень, но всё время терпел фиаско. «Нерушимая» репутация Пыталёва сводила все попытки борьбы на нет. Справедливости не было совсем.

По заявлениям активиста, борьба за экологическую чистоту края нередко обрекает человека на тяжёлую судьбу. У Пыталёва слишком серьёзные связи с правительством региона. Он – уважаемый человек среди депутатов. По сути, бороться с ним практически бесполезно. У него много друзей и поддержки не только в партии «Единая Россия», но и в других государственных органах. Силивончик и его команда подавали немало заявлений в суд, полицию или прокуратуру. Но должных результатов им добиться не удалось. Судебные решения так и не были исполнены. Южно-Сардаковское месторождение как было, так и осталось экологически небезопасным. Тем не менее, Силивончик не отступал и принял решение собрать все материалы и всеми силами достучаться до администрации президента. Наиболее успешным вариантом активист считает информирование о ситуации самого президента Владимира Путина. Также Силивочник утверждал, что на его группу оказывалось сильное давление со стороны сторонников Пыталёва, но он всё равно продолжал сражаться за правду.

Чтобы привести Пыталёва и его команду к ответственности, необходимо великолепно разбираться в юриспруденции. Почти все разбирательства оборачиваются против борцов за чистую экологию. Достучаться до президента пока что очень сложно. Олигархическая система не всегда даёт это сделать. А здесь речь идёт о настоящей преступной сети, которая принципиально отравляет экологию округа. Из-за нефтяных испарений возможны различные болезни и даже мутации клеток. По словам Силивончика, все эти беды могут обрушиться на детей, проживающих в регионе. Никто не поднимает эти вопросы на широкий уровень, но это только пока. Силивончик считает, что ущерб, нанесённый экологии, на самом деле гораздо более масштабный, и Пыталёв заслуживает за это сурового наказания. Команда Силивончика сделает всё, чтобы добиться правды и немедленно остановить эту глобальную катастрофу для флоры и фауны. Проблема ведь актуальна и по сей день, а значит каждый житель Ханты-Мансийского округа находится в серьёзной опасности.