Советские свадьбы и программы политических партий

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 февраля 2021, 16:55 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Прошло уже почти 30 лет после распада СССР, но до сих пор мало кому понятно, в каком направлении и зачем движется Россия. Предстоящие в этом году выборы в Госдуму наверняка запомнятся нам набором новых политтехнологических трюков и умопомрачительными обещаниями кандидатов. Оживятся низкопробные шоу на российском ТВ с традиционным привлечением к этому действу целой оравы дармоедов, но суть останется незыблемой – Россия как корабль, плывущий в никуда, так и не получит ориентиров для достижения цели, которой нет.

Во времена СССР люди стремились к светлому будущему, вершиной которого должен был стать коммунизм. Построение коммунизма и являлось главной целью советского человека. Для поэтапного выполнения этой цели руководством государства ставились четкие задачи, которые были отражены в пятилетних планах – пятилетках. Таким образом, жизнь при социализме была осмысленной: люди понимали, что труд каждого человека шел на благо экономики всей страны. Приоритетом было общее благосостояние, но это и отражалось на уровне жизни всех советских людей.

Современная молодежь, воспитанная ТикТоком и «берущая от жизни все», по большей части уверена, что «совок – это отстой». При этом ничего нового и адекватного молодые люди предложить не могут и не хотят. Но, как оказывается, для оценки уровня жизни людей в СССР совсем необязательно прибегать к разного рода статистическим данным и выслушивать мнения экономистов.

Возьмем эпоху так называемого брежневского «застоя». Одним из показателей уровня жизни советского человека того времени являются… свадьбы! На некоторых из них присутствовало до ста, а то и более гостей, и люди старшего поколения не могут этого не помнить. Даже пятьдесят приглашенных на торжество человек – в то время было вполне себе обычным явлением. Причем пировали тогда с размахом, и на столах всего было в изобилии. Получается, что советские люди могли себе это позволить. А как с этим в наши дни? Позволить себе подобное могут, как правило, только звезды политики и шоу-бизнеса, да известные спортсмены. Отметим, что многие из них сейчас усиленно пытаются представлять наши интересы в Госдуме.

Современные свадьбы в России зачастую ограничиваются росписью молодых в ЗАГСе и празднованием лишь в самом близком кругу, а блюда на столах внешне напоминают молекулярную кухню. В прежние времена было широко распространено выражение: «Какая свадьба без драки?» Сейчас гостей на торжествах бывает настолько мало, что даже при желании подраться некому.

После смерти Брежнева в эшелонах государственной власти началась чехарда, которая в итоге привела на пост руководителя страны Михаила Горбачева. Деятельность Горбачева к следованию социалистическим идеалам никакого отношения не имела, и ослабленные им гайки проверенного десятилетиями механизма привели к крушению страны и его собственной отставке. Руководство России запустило процесс так называемой рыночной экономики, итогом всего этого стали хаос и нищета населения страны.

С тех самых пор мы так и не услышали со стороны государства о существовании и реализации хоть какой-либо внятной программы развития страны. Объявленная «Стратегия-2020» ожидаемо с треском провалилась, и теперь власть анонсирует отдельные проекты, вроде газификации России к 2030 году, поскольку общая долгосрочная концепция государственного строительства не ясна. Мы слышим только громкие и яркие обещания о создании десятков миллионов высокотехнологичных рабочих мест и о полетах на Марс, а реализуемых планов у партии и народа по-прежнему нет.

Перед очередными выборами политические партии активизируются и начинают обрабатывать собственные «поляны», но все это происходит, как правило, на уровне ярких слоганов и обещаний. Традиционно довольно фундаментальную и обоснованную предвыборную программу предлагает КПРФ, но впоследствии, оказываясь в стенах Госдумы, коммунистический «Титаник» раз за разом натыкается на айсберг единороссовского большинства. И это продолжается десятилетиями.

Либеральная оппозиция, гордо несущая звание «несистемной», предлагает нам образ «прекрасной России будущего», но что по сути скрывается за этими тремя словами, сложно предположить. Лозунги её сторонников весьма приемлемы. Они, к примеру, предлагают отменить повышение пенсионного возраста и освободить политзаключенных. Допустим, случится что-то невероятное, и власть выполнит эти требования. А дальше-то что? Как и кто будет строить эту «прекрасную Россию»?

А пока страна остается без ясных целей и задач, поступают новые социологические данные. Согласно исследованию HeadHunter и «Деньги Вперед», каждый четвертый россиянин зарабатывает настолько мало, что ему не хватает денег даже на самые основные нужды. Около 40% респондентов заявили, что с трудом покрывают затраты на самое основное, а это уже не «2% дерьма», о которых когда-то говорил телеведущий Соловьев.