В Гааге осуждён один из главных преступников Африки

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 февраля 2021, 08:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

4 февраля Гаагский трибунал осудил одного из самых страшных преступников Африки, служивших в так называемой «Господней армии Судана». Международный уголовный суд признал его виновным в многочисленных преступлениях, многие из которых поистине чудовищные. Речь идёт о Доминике Онгвене, командиром группировки ГАС. Этот человек воевал во время гражданской войны в Судане. Его признали виновным по 61 эпизоду, среди которых страшные пытки, убийства, изнасилования, похищения, мародёрство и принуждение к сексуальному рабству. Приговор будет вынесен позже. Но вина за Онгвеном уже признана.

Самое интересное то, что Доминик не был маньяком с рождения. Его сделали таковым террористы из ГАС. Вначале его похитили, потом убили его родителей, а затем его самого заставили расправиться со своим товарищем. Онгвен был похищен ещё в восьмилетнем возрасте. Уже тогда безжалостные террористы заставляли его жестоко убивать неугодных. Между тем, главная задача ГАС была в установлении в Судане «абсолютного теократического государства на христианских основах». С именем Бога и со словами о Десяти Заповедях, террористы устраивали в стране тотальный геноцид. Также они действовали не только в Судане, но также на севере Уганды и в Демократической республике Конго.

Большинство преступлений Онгвена было совершено в период с июля 2002 года по декабрь 2005-го. Доминику было тогда от 20 до 30 лет. Именно в это время происходило его восхождение к власти. Вначале он командовал батальоном в составе одной из четырёх бригад ГАС, а потом уже целой бригадой. Про Онгвена в организации ходили легенды. Его называли едва ли не примером истинного борца за свободу. При этом, Доминик подвергал несчастных жертв настолько жутким пыткам, что они показались бы страшными даже для Инквизиции 15-го века. Похищения детей стали основной усладой для террориста. Он был крайне жесток к тем, кто пытался убежать. Также Доминик имел 7 жён, которых он силой заставил себе подчиниться.

Онгвен по своим преступлениям может сравниться разве что с самим Амином, диктатором Уганды. Он так же, как и Амин, людоедствовал и устраивал настоящую резню среди мирного населения. Адвокаты же говорили, что Доминик психически болен, и уже совсем не способен отличить добро от зла. Как они утверждали, Онгвен давно превратился в настоящую машину смерти, лишённую всякого здравого смысла. Пока что неизвестно, сколько именно лет дадут суданскому преступнику за его действия, но ясно одно – наказание будет чрезмерно суровым.