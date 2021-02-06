В Сибири замерзает село, но никому нет до этого дела

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6 февраля 2021, 23:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

На севере Омской области положение на грани катастрофы. Зимы здесь самые холодные в России. Температура порою опускается до минус сорока градусов. И сейчас там замерзает целое село под именем Знаменское. Власти сообщили, что газа нет и не будет ввиду истощения месторождения. Чтобы как-то согреваться жители получили электрические конвекторы. Некоторые установили особые энергокотлы. Но позже выяснилось, что за электроэнергию выставляются громадные счета, а сами конвекторы могут поломаться за несколько дней. В итоге, жителям Знаменского приходится в буквальном смысле выживать. Российской центральной власти нет дела до положения селян. Их просто бросили на произвол судьбы.

Первые проблемы с подачей газа начались ещё два года назад. А в конце 2020-го из-за сильнейших морозов в скважине упало давление. За день до 31 декабря газовое отопление было отключено в 28 многоквартирных домах. Как сообщила потом администрация жителям, «газ просто закончился». Представители СМИ побеседовали со многими людьми из Знаменского. Их истории вызывают ужас даже у видавшего виды. Вместе с отоплением из посёлка исчезла горячая вода. Правительство региона обещало вернуть льготникам газ (старикам старше 80 лет, семьям с детьми до года и инвалидам), но ничего так и не было сделано. Сколько бы жители ни звонили в администрацию, газ им не подключают. Ответ как правило говорит о том, что все они стоят в особом списке на подключение, но приказа никакого не отдаётся.

Конвекторы, выдаваемые властями, очень нестабильные и часто возгораются. Оставлять их на ночь – просто небезопасно. В Знаменском уже бывали случаи, когда приборы загорались. К тому же их выдавали якобы на «безвозмездное пользование», но при этом заявлялось, что все эти конвекторы необходимо будет вернуть к лету в целости и сохранности. В январе правительство Омской области обещало начислить выплаты жителям севера региона. 17 427 рублей – для квартир, и 5067 – для домов, которые отапливаются дровами. Однако люди утверждают, что за этими выплатами надо идти, и никто их по домам не разнесёт. Инвалидам, не выходящим из дома, приходится очень трудно. Соцработники также не могут забрать эти деньги. Газ не возвращается многим льготникам, в особенности глубоким старикам. В селе есть даже те, кто пережил войну, и вот сейчас эти люди начинают вспоминать то самое страшное время в их жизни. Их сегодняшняя жизнь действительно похожа на судьбу пострадавших от немецкой атаки.

Некоторые жители решили пойти на риск и смогли подключить газ самостоятельно. Но эта операция чревата высочайшими штрафами. Поэтому они, как правило, не открывают двери незнакомцам или тем, кого не ждут в гости. 12 января губернатор области Александр Бурков вознамерился отправить в Знаменское комиссию из министров. При этом, он резко осудил главу Знаменского района Александра Онуфриева. Барков считает, что людям надо создать человеческие условия для проживания. Однако, на деле его высказывания оказались лишь обычными словами. Тот же Онуфриев, например, до сих пор остаётся у власти, хотя за подобное его следовало бы немедленно отстранить. Связаться с главой Знаменского практически не удаётся. По словам его заместителей, он всё время где-то занят. Делегации министров всё же удалось прибыть в Знаменское, но на встречу с ними пускали по особым спискам. Люди так и не поговорили с представителями власти. Что до восстановления газового отопления в целом, то эта проблема всё ещё остаётся актуальной, а люди, между тем, продолжают выживать, как во время Второй мировой.