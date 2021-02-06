Сирота в Саратовской области уже 10 лет не может получить положенное по закону жильё

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6 февраля 2021, 19:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В Саратовской области до сих пор наблюдаются серьёзные проблемы с жильём для сирот. Недавно СМИ получили информацию об одной 27-летней девушке из города Хвалынск, оставшейся фактически без места жительства. Зовут её Татьяна Комарова, и она сирота. Несмотря на то, что вопросом девушки занялись многие депутаты, её проблема всё равно не решена. Данная проблема – массовое явление. Ведь с ней сталкиваются десятки тысяч сирот по всей России. Как обычно ответ бывает один и тот же: «Нет денег на строительство домов для сирот». Не помогают даже вмешательства юристов и судебные разбирательства.

Татьяна Комарова оказалась в детском доме ещё в 2005 году. Отец её умер, а мать лишили родительских прав. Других родных попросту не было. В 2010 году она выпустилась из детского дома и поступила в Хвалынский колледж молочной продукции. Следующие несколько лет ей пришлось жить в общежитии. После окончания учебного заведения её попросту выписали. Но ведь надо было где-то проживать? Девушка обратилась в опеку, но ей сообщили, что средств нет, дома все только строятся и помочь ей сейчас никто не может. Татьяна работала на многих местах. В основном её трудоустраивали неофициально, так как не было прописки. Заработки соответственно были незначительные.

В 2018 году Татьяна Комарова вернулась в Хвалынск, где устроилась на работу в один из отелей за 8000 рублей в месяц. Потом сняла дом без удобств, чтобы хоть как-то где-то жить. В 2019 году девушка связалась со знакомой из Сызрани, к которой в давние времена приезжала вместе с дедушкой и бабушкой. Уже в 2020 году в городском МФЦ Татьяне выписали штраф в 4000 рублей за то, что жила без регистрации больше 10 лет. Она оплатила его, так как выхода у неё не было. Ей нужно было срочно оформить прописку и получить нормальную работу. Но всё же удача и здесь отвернулась от Татьяны. Вскоре выяснилось, что люди, готовые её временно прописать, больше не смогут ей помогать. Тогда её подруга опубликовала сообщение о Татьяне в соцсетях. Сообщением всерьёз заинтересовались многие сообщества Хвалынска.

Благодаря СМИ, на Татьяну вышел местный депутат Алексей Наумов. Он решился помочь девушке в сложившейся ситуации. Он заявляет, что появилась возможность прописать её в Хвалынске в каком-нибудь общежитии и предоставить комнату. Депутат также обратился в прокуратуру, чтобы проверить законность выписанного в апреле 2020 года штрафа. Но всё же вопрос с получением жилья остался нерешённым. В целом по закону жильё сиротам предоставляется из специального жилого фонда. Вот только если в Москве и Петербурге с этим просто, то в других городах его можно ждать десятилетием. Ведь специальные дома для сирот могут быть ещё не построены. В Хвалынске уже подтвердили, что в ближайшие десять лет строительства сиротских домов не запланированы. Тем не менее, благодаря обращению в суд со стороны Татьяны и дальнейшему разбирательству, было сказано, что квартира для девушки должна быть предоставлена именно в Хвалынске.

Денег на госпошлину у Комаровой не было. Она написала жалобу в прокуратуру. Там же ей ответили, что дело будут рассматривать уже в суде. И в мае 2020 года суд постановил выделить девушке жилплощадь в течение 2 месяцев. Только вот через два месяца Комаровой сказали, что администрация Хвалынска не станет выполнять решение суда и штраф в 50000 рублей уже выплачен. Более проблемами девушки уже никто из высших властей не занимался. Как известно, трудности с получением жилья наблюдаются почти у всех сирот в России. И эта проблема до сих пор никак не решается. Либо эти дома не построены, либо типичная известная фраза - «нет денег». На всё только один ответ, и он как правило, предсказуемый.