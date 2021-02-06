Обман зрения

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 февраля 2021, 19:37 [ «Аргументы Недели», Мария Шевчук ]

Фото: cоцсети

В Москве открылась выставка «Призма времени». Ее организаторами являются ИТМО, МФЮА и МАСИ. В день открытия для посетителей автор выставки, профессор университета ИТМО, Научный руководитель Музея Оптики, доктор технических наук Сергей Стафеев провел экскурсию и рассказал за счет чего делаются голограммы и как они появились.

Приглушенный свет, вокруг много картин и фотографий. С одной, словно живой на человека смотрит Альберт Эйнштейн. Если немного подвигаться, то можно увидеть, как будто физик тебе подмигивает. Такое волшебство делает специально выставленный свет и изображение портрета, созданное экспертами. Данный экспонат сохраняет многоракурсность и даже на момент оживает, что приводит зрителя в восторг.

Выставка поделена на несколько частей. Первая из них называется «Stereo» и он демонстрирует всю историю оптики и голографии. На стенах висят советские кинокамеры, пленочные фотоаппараты и проекторы для диафильмов и другие виды техники, которые были в квартире у каждого человека в СССР. Посетитель может увидеть стереоскопы, с которых все и началось. Рядом находится другой отдел под названием «Anaglyph». Здесь раскрывается техника метода создания стереоскопических эффектов из нормальных изображений с помощью цветовой шифровки отдельных изображений. Далее, мы заходим в зал, где выставлены голограммы не только фотографий людей, но и можно увидеть Александро-Невскую лавру, которая также оживает на глазах.

«Наша концепция – это сочетание, образование, развлечение и отдельно, оптика. К сожалению, в школьной программе данный раздел выпал. Есть проблемы с изучением фотоники, лазеров, квантовой физики. Здесь мы стараемся показать им, что это не просто что-то сложное и трудное, а это очень интересно и красиво. Этому стоит посвятить жизнь. Более узкая тема – это голография. Мы планируем ездить по России, показывать выставки, а возможно делать новые голограммы. Например, у нас есть заказы от художественных музеев, когда объект уходит на реставрацию и они заинтересованы в 3D-технологии» (Сергей Стафеев - профессор университета ИТМО, Научный руководитель Музея Оптики, доктор технических наук).

Сергей Стафеев - профессор университета ИТМО, Научный руководитель Музея Оптики, доктор технических наук

Посетители дальше путешествуют по зеркальному лабиринту и попадают в «Colors» и «Anamorphosis». Игра со светом и понимание его хитрости выражается в таких экспонатах, как например, «Замороженные тени». На стене висит пленка, которая полностью отражает свет, но не как зеркало. За счет обратного излучения идет эффект иного отблеска луча. Эту технику используют при изготовлении дорожных знаков и разметок. Если человека сфотографировать со вспышкой, то получится лишь тень на фоне этой пленки. Далее, посетители могут своими глазам увидеть инсталляцию «Волшебный лес» и порисовать светом на специально отведенной доске. Кисточкой служит фонарик мобильного устройства, а мольбертом стена, покрытая люминофором. Этот материал аналогия фосфора и не является токсичным.

От света зависит очень многое, и он имеет свои тонкости. Наверняка, в магазине, засматриваясь на алое мясо, мы берем его, предвкушая вкусную трапезу. Однако, когда приходим домой, оно выглядит не так красиво. Дело в том, что в холодильниках прикреплены специальные лампочки, которые освещают еду так, чтобы у потребителя забегали глаза от предстоящего удовольствия.

«Это уникальная выставка. Она сочетает в себе и искусство и науку. Для нас есть уникальная возможность показать школьникам прекрасную магию голограмм. Сотрудничество с таким серьезным университетом это для нас большая честь и радость. Каждый посетитель сможет получить новые грани восприятия этого уникального мира» (Забелина Светлана Алексеевна - Проректор МФЮА по персоналу и качеству обучения).

Забелина Светлана Алексеевна - Проректор МФЮА по персоналу и качеству обучения

В эти выходные пройдут мастер-классы «Волшебные движущиеся картинки»; «Шифруем послания в зеркалах» или «Анаморфозы». Каждый может задать интересующий его вопрос и понять детали, благодаря которым шифруется послание и картины оживают. Выставка работает ежедневно с 10 до 18 на территории МФЮА в Наукограде.