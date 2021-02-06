Выживают и жить не дают. Видных офицеров России гонят из квартир в Петербурге

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 февраля 2021, 17:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Часто бывает, что заслуги видных людей Отечества не очень-то и ценятся. Примерно то же самое произошло недавно со флотскими офицерами. Ещё четыре года назад моряки жаловались на то, что в домах, которые им выделило государство, просто шокирующие условия жизни. На время службы их всех разместили по адресу – Заневский проспект, дом 4. Дом был построен ещё в 1938 году специально для руководящего офицерского состава. Относительное спокойствие офицеров продолжалось примерно весь Советский период. Но в 90-е годы всё изменилось к худшему. У Минобороны не было денег на жильё увольняемых офицеров, и потому они оставили за ними квартиры на Заневском проспекте. Решение было одобрено самим Главкомом ВМФ.

Вскоре на долю офицеров свалились почти непреодолимые испытания. Как заявляет председатель ТСЖ «Заневский» Дмитрий Туруторин (капитан 1 ранга в отставке), всё изменилось во времена «сердюковщины». Сердюковщиной он называет эпоху распродажи офицерского имущества. Здание на Заневском неоднократно хотели продать, хотя власти отрицают данный факт. Поздним летом 2010-го в те места приезжал Анатолий Сердюков, тогда ещё министр обороны России. В Минобороны заявляли, что здание планируется продать, а ВСОК ВМФ желательно будет перенести в Кронштадт, где задумывалось построить большой учебный центр флота. Планировали также возвести Охта-центр, но позже проект отменили. Но при этом разговоры о продаже дома 4 шли практически постоянно.

По словам риэлтора Алексея Кириллова, офицерский дом прекрасно подходит под офис солидной компании. Он сообщал, что 4 года назад к строению возник интерес у крупной сталелитейной фирмы, которая планировала открыть дополнительный офисный центр в Петербурге. Литейщиков не смутили даже факты о 13 приватизированных квартирах. Они были готовы выкупить их в любой момент. Между тем, Туруторин и остальные офицеры узнали об этом лишь недавно. «Мы бы с радостью рассмотрели это предложение», - утверждает председатель ТСЖ, «Чем дальше, тем больше проблем с домом. В 2016-м уже наложили на нас штраф за ненадлежащее состояние дома. Но мы владеем всего лишь 15-ю процентами площадей. Так почему же мы всё остальное должны ремонтировать за наш счёт?».

Штрафы всё же удалось отменить в судебном порядке. В декабре 2016 года Верховный Суд постановил, что собственником дома является государство в лице ВУНЦ. Но привлечь руководства самого центра к ответственности не удаётся. Гниёт практически всё: трубы, электропроводка, жизненно важные элементы. В здании даже нет централизованной подачи горячей воды. В любой момент может произойти катастрофа. Отопление было частично разморожено. Штукатурка и лепнина с фасада отваливается громадными пластами. Собственники считают, что дом специально доводят до аварийного состояния, чтобы потом всех выселить. Бывший начальник факультета вооружений и контр-адмирал Станислав Козинцев сообщил, что в беседе его жестоко оскорбил один из чиновников. «Моя задача, чтобы вы убрались отсюда вон», - заявил контр-адмиралу представитель власти, «А уж как вы это сделаете – сами или через ритуальные услуги, мне всё равно».

Козинцев утверждает, что любые разговоры с госорганами ни к чему не приводят. Жильцам закрыли даже доступ к мусорным контейнерам по причине секретности расположенных там объектов. Приходится в итоге мусор носить через несколько кварталов. «Мы флоту всю жизнь посвятили», - гневно заявляет контр-адмирал, «А с нами как обошлись? Как с ненужными щенками!». Туруторин полностью согласен с мнением Козинцева. Абсолютно все жильцы этого дома находятся в ужасающем положении. И самое страшное – это то, что у них почти нет никакой помощи. Они вынуждены в буквальном смысле бороться за свою жизнь. Жильцы подавали сотни заявлений в разные инстанции, но на всё приходили лишь простые отписки. Государство упорно не желает решать вопросы бывших российских военных. Недавно в 2019 году на письмо от ТСЖ дома 4 всё же ответили. Пришло сообщение о том, что в 2020-2021 годах в строении будет проводиться обследование. Жильцов, как было заявлено, выселят на время ремонта, но куда именно – неизвестно. Ни в одном из документов не сказано, что же ждёт представителей российского офицерства в ближайшем будущем.