Последствия взрывов на Челябинском «Маяке» влияют на здоровье людей уже много десятилетий​

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 февраля 2021, 00:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Люди умирают, а власти ничего не делают. Типичная проблема для России, особенно в последние десятилетия. А всё началось ещё очень и очень давно. Речь сейчас идёт о поселениях в Челябинской области, где до сих пор актуальны проблемы с радиацией. Нет, речь идёт совсем не о Чернобыльской катастрофе, а о куда более худшей. В России тоже есть своя Чернобыльская зона, где в своё время умерло множество людей, так и не получивших никакой господдержки. Всё это немного напоминает «Сталкер» от Тарковского. Местные жители узнали о трагедии лишь спустя 40 лет, то есть в 1993 году. Преступный советский режим провёл целую программу по сокрытию множества катастроф и трагедий на собственных землях. Лишь в 1993-м люди стали узнавать о том, что там произошло, и к ним начали ездить журналисты.

Кадр из х/ф "Сталкер"

На самом деле первый взрыв, подобно Чернобыльскому, произошёл в 1957 году. Случился он в Челябинской области на берегу реки Теча. Не так давно журналист Андрей Караулов сделал по-настоящему шокирующий репортаж, в котором он показал нам всю имеющуюся правду, и правда эта поистине внушает ужас. Авария на знаменитом перерабатывающем заводе «Маяк», который работал с ядерным топливом, привела к трагедии глобального масштаба. Безусловно, это был мощный взрыв. Взорвалась ёмкость с радиоактивными отходами. Загрязнение существует и по сей день, просто власти совсем не занимаются этим вопросом. Катастрофа оказала влияние не только на Челябинскую область, но и на Курганскую, Свердловскую и даже Тюменскую.

Завод "Маяк"

Конечно некоторые населённые пункты были переселены вместе с людьми. От этих поселений уже не осталось следов. При этом более 10 000 человек до сих пор живёт в зонах, в которых они получают высокую радиоактивную дозу. Об этом в 1999 году заявлял политик Пётр Сумин, бывший губернатором Челябинской области, умерший в 2011 году, между прочим, от рака лёгких. Селения, в которых до сих пор действует радиация – это Муслюмово, Новогорны, Худобердинск. В конце 90-х их уже переселяли. Но как заявил Сумин, на всю операцию просто не хватает финансовых ресурсов. Судьба деревни Муслюмово вызывает настоящий ужас. Всех этих людей даже не предупредили о том, что в ближайшей реке Теча вообще нельзя купаться и даже подходить к её берегам. Много лет в Тече купались, ловили рыбу, полоскали бельё. Вскоре это привело к настоящей эпидемии рака.

Река Теча

Жительница деревни Муслюмово Гульфира Жигандарова из заражённого района рассказала немало грустных сведений журналистам. Её судьба очень трагична. Вначале заболел её молодой муж, у него внезапно отказали ноги. Всё тело его сгнило, а сам он умер в мучениях. А ведь парню было только 30 лет. Все члены семьи Жигандаровой получили серьёзный урон от радиации. Родители этой женщины умерли от рака. Отцу было 42 года, матери 65. Две сестры тоже умерли от рака. Почти все родственники ушли на тот свет, так и не достигнув старости. Таких вот страшных историй в тех краях полным-полно. Губернатор Сумин встречался со многими людьми и выслушивал их истории. Но опять же возникал вопрос с финансовыми средствами. Большинство денежных сумм имелось у крупных олигархов, но они никогда ни с кем не делились, и уж тем более с теми, кто действительно нуждается в помощи. Вместо 4000 семей было переселено лишь 1630. Все остальные оказались брошенными на произвол.

Гульфиса Сысоева из того же Муслюмова так же заявляет про радиацию и про жуткие последствия. Ещё она упоминает уровень российской медицины. Врачи просто не желали лечить больных детей. Они ещё даже говорили, что «незачем рожать, если ситуация вокруг опасная». Сысоева упоминала и про проблемы с кладбищами. По её словам, все кладбища переполнены настолько, что хоронить уже просто негде. Почти все родственники несчастной, так же, как и в случае с Жигандаровой, умирали в мучениях от рака. «У нас у всех рак», - заявляет она. Чтобы врачи признали у обречённых лучевую болезнь, нужно было заплатить взятку. Но денег таких у местного населения не было. Вся эта ситуация поистине ужасает. Даже дети из тех мест утверждают, что им страшно жить, и что все они будто бы живые покойники. Люди умирают буквально на глазах. Журналисты пообщались со многими жителями Муслюмово. Все эти люди говорят практически одно и то же. Один из них даже сказал, что его умерший от рака кожи друг куда более счастлив, чем все живые в поражённых областях. «Кто виноват?» - спрашивают местные. Но виновных нет. Точнее они есть, но предпочитают не показываться. Вплоть до 2001 года в те места не ездил никто из правительства. Ельцину же было совершенно всё равно. Он постоянно пил и предавался празднествам, забывая про бедствия населения. Даже директор атомной промышленности Адамов и то показал себя с крайне отрицательной стороны. Он прославился как опытный бизнесмен и партнёр американцев, но при этом ничего не сделал для России.

Вывод из всего этого таков: в Российской федерации всё ещё полным-полно проблем, созданных ещё с советских времён. Практически никто не желает серьёзно заниматься этими вопросами. Люди, оказавшиеся в беде, чувствуют себя обречёнными. Особенно жалко было тех, кто оказался в пределах радиоактивного фона в Челябинской области. Они не могли получить даже инвалидность, так как за это с них требовали баснословные суммы.