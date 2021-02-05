Бельгия впервые «бросила вызов» Ирану

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5 февраля 2021, 22:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Европейские страны всегда стояли на стороне мира и спокойствия, и выступали за справедливость. Но всё же оворить про какие-либо противоречия между Бельгией и Ираном было как-то странно. Впрочем, то же самое относится и к другим европейским государствам. Однако сегодня Бельгия впервые «бросила вызов» тиранической империи аятолл. 4 февраля этого года иранский дипломат впервые был приговорён к 20 годам тюремного заключения за подготовку терактов. По мнению France 24, этот судебный процесс стал первым с 1979 года над иранским официальным лицом по подозрению в террористической деятельности.

Судебный процесс отчётливо показал, что дипломат Ирана по имени Ассадолах Ассади имеет непосредственную связь с организацией теракта с целью убить всех членов Национального совета сопротивления. Иранские сопротивленцы планировали провести встречу под Парижем в июне 2018 года. Попытка убийства была сорвана французской, германской и бельгийской полицией. Представитель стороны обвинения Жорж-Анри Ботье сообщил журналистам, что дипломат не имеет иммунитета за свои преступные действия, и что ответственность за возможную резню целиком и полностью лежит на лидерах Ирана. По мнению Джеймса Артура, сотрудница Центра изучения евродемократии, любой посол должен получить наказание за терроризм, пусть даже он и имеет множество почётных званий.

Руководство Национального совета сопротивления Ирана уже не раз заявляли, что правительство аятолл занимается терроризмом и подрывной деятельностью. В этом с мнением сопротивленцев солидарны многие европейские государства. Что до самого правительства Ирана, то там яро отрицают все попытки терактов и утверждают, что это очередная «подлая провокация Запада».