Как вернуть российский ВМФ в океан

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 февраля 2021, 14:55 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: соцсети

После обсуждения в Политбюро ЦК ВКП(б) в начале 1946 года вопросов дальнейшего военного строительства был принят ряд нормативно-правовых актов дальнейшего военного строительства, изменялась и структура Вооружённых Сил СССР.

Результатом этого явился Указ, подписанный И. Сталиным 25 февраля 1946 г. о переименовании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота в Советские Вооружённые Силы. Но это был только первый шаг и внешняя сторона вопроса. Корни реформы управления ВС и, даже всей страны, лежали гораздо глубже.

На первый взгляд нужная военная реформа преследовала другие цели, а именно, подчинить их одному лицу (тогда был И. Сталин) и поставить под полное руководство партии. Для этого было создано Главное политическое управление (ГЛАВПУР СА и ВМФ) на правах отдела ЦК ВКП(б). О том, что эта структура была всесильна, говорит то, что об неё сломал свою карьеру даже маршал Победы Г.К. Жуков на Октябрьском Пленуме ЦК КПСС в 1957 году.

Это простое переименование ВС в Советские 25 февраля 1946 г. уже 15 марта того же года превратилось в Закон о переименовании Наркоматов в Министерства. Тогда же Наркомат Обороны ВС СССР во главе со Сталиным объединялись с Наркоматом ВМФ в единый Наркомат Обороны во главе с тем же И. Сталиным. А уже с марта это стало Министерством Обороны ВС СССР. С 25 февраля 1947 г. по этому вопросу были внесены изменения в Сталинскую Конституцию, что означало полную победу сталинской бюрократии и номенклатуры. Но это уже другой вопрос.

Объединение Армии и Флота под одной крышей нарушало петровский принцип потентата с двумя руками. Но это уже никого не смущало.

Все эти подковёрные игры с объединением и разъединением Армии и Флота хорошо описаны Н.Г. Кузнецовым в книге «Крутые повороты» (из записок Адмирала) издания Москва 1995г. Один только абзац из книги - «Капризы судьбы иногда были тождественны капризам Сталина. Он приказал снять меня, когда был недоволен моей настойчивостью, а окружение охотно поддакивало (даже в случае, если бы он решил меня арестовать). Когда я служил на Дальнем Востоке (1948-1949 гг.), то чаша весов могла склониться как в сторону реабилитации, так и в сторону более строгого наказания. (Сфабрикованное дело адмиралов – В.К.) Позднее, работая в Москве, я услышал от самого Сталина, что «кое-кто» настаивал на том, чтобы «посадить» меня, обещая «важный материал». (О том, что я английский шпион). Я сейчас прихожу в ужас, представляя, на каком волоске висела моя судьба. Но ей было угодно подсказать Сталину вернуть меня на работу в Москву, когда появились серьёзные претензии к И.С. Юмашеву…»

Выглядит вроде бы странно, что за объединение двух Наркоматов был и Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов, который направил 12 января 1946 г. доклад №50сс Председателю СНК СССР, о том, что опыт войны показал необходимость иметь единую организацию Вооружённых Сил, где указывались основы такого объединения.

Доклад не рассматривался. И 25 февраля Наркомат ВМФ был упразднён без учёта мнения моряков.

Через некоторое время, ещё при жизни И. Сталина, пришло осознание ошибочности такого решения, и в 1950 г. было воссоздано Военно-морское Министерство.

С 20 июля 1951 г. Военно-морским Министром опять стал Н.Г. Кузнецов. Министерство просуществовало до марта 1953 г., когда со смертью Сталина было вновь ликвидировано. Генералы вошли во вкус.

Ещё будучи Министром, сразу после смерти И. Сталина, Н. Кузнецов опять высказал свою точку зрения на необходимость единой организации ВС СССР. Он отправил В Правительство копию доклада от 12 января 1946 г. о единой организации построенной не просто на слиянии двух министерств, а с учётом накопленного опыта в войну и после. Однако, без всякого учёта мнения моряков Постановлением Совета Министров №783 от 16 марта 1953 г. Военно-морское Министерство было слито с МО СССР, и оно вновь стало Главкоматом ВМФ в системе МО.

При Н.С. Хрущёве ВМФ попал как бы в опалу. И только Главнокомандующий ВМФ Адмирал флота Советского Союза С.Г. Горшков, который сумел воспользоваться наработками Н.Г. Кузнецова и личной дружбой с Генсеком Л.И. Брежневым, сумел поднять ВМФ на должную высоту и вывести в океан.

Сегодня ВМФ, задвинутый на второй план и потерявший своё значение после «холодной войны», вновь решает задачу вернуть себе статус «океанского». Но сможет ли быть выполнена такая задача, когда всем заправляет Министерство Обороны, где главный генерал. А ведь мышление генерала во многом, не в обиду сказано, отличается от мышления адмирала.

Один наглядный пример – Когда адмирал Н. Кузнецов, будучи ГК ВМФ, попросил средств у Министра Обороны маршала Г. Жукова на строительство десантных кораблей, тот коротко ответил – А на кой они, я на танках дойду, куда захочу!

Комментарии, как говорят, излишни, а советский опыт говорит о многом, и не надо его выбрасывать за борт!

В ответ на заявление в ВПК №1 - 2021г. к ВМФ адмирала Н. Евменова. Один корвет - это не «океанский» флот.