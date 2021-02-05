В Украине националисты устроили антироссийские выступления​

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5 февраля 2021, 11:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

2 февраля Владимир Зеленский запретил вещание нескольких оппозиционных каналов на территории Украины.

Санкциям президента подверглись NewsOne, ZIK и Украина 112. Недавно агрессия началась и против телеканала «Наш», также считающегося оппозиционным. Данный канал признаётся в стране пророссийским (а значит уже заочно враждебным) и принадлежит одному из глав партии «Оппозиционный блок» Евгению Мураеву. Националисты, активно поддерживающие враждебную политику по отношению к РФ, негодуют из-за вещания телеканала. Они требуют от властей немедленного закрытия «Наш» со всеми вытекающими.

Свои акции протесты радикалы назвали весьма грубо – «Додавить гнид». Вчера они попытались взять штурмом редакцию телеканала. Вокруг здания было выставлено мощное полицейское оцепление. Действия протестующих привели к столкновениям с силовиками и многочисленным дракам. Журналисты из «Наш» всё же попытались переговорить с радикалами и утихомирить их словом, однако это не получилось. В ответ полетели лишь угрозы и низкие оскорбления. Особую активность в протестах проявляли члены националистической группировки «Сич». Они считаются ярыми ненавистники не только правительства России, но и русского народа в целом.

Многие аналитики уже окрестили события в Украине падением демократии. А некоторые даже поставили под сомнение существование украинской демократии, как таковой.