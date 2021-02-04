Евросоюз требует незамедлительного освобождения Алексея Навального

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 февраля 2021, 11:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призывает Россию к немедленному освобождению оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. А вместе с Боррелем к призыву присоединяются крупные страны мира, в числе которых есть и сверхдержавы.

Ведущие страны Запада, такие как США, Германия, Франция и Великобритания не согласны с постановлением Смирновского суда РФ. 2 февраля Смирновский суд постановил отменить Алексею Навального условный срок по делу о мошенничестве в «Ив Роше» и заменить его на реальный. Перед этим в суд обращались представители ФСИН и Российской Генпрокуратуры. В итоге, Навальному дали срок в 3 с половиной года заключения в колонию общего режима.

Большая часть стран Запада, включая и некоторых представителей России, считает, что с Навальным обошлись несправедливо, и свои наказания он получил из-за политических взглядов и ожесточённой борьбы с правящим режимом Владимира Путина. Другие же полагают, что Навальный не стоит столь глобального обсуждения и межгосударственных конфликтов. Ведь из-за его заключения многие страны Запада планируют очередные пакеты санкций против России. В РФ же заявляют, что во внутренние дела государства не имеет право вмешиваться никто из внешней стороны. В результате мы наблюдаем весьма серьёзный конфликт между несколькими странами. Россия пока что не находится в большинстве в плане мнения о Навальном. Между тем, политическая ситуация в нашей стране совсем нестабильная, так как из-за заключения Навального возможны новые акции протестов.

Правда и в Европе существуют те, кто не поддерживает создавшуюся суматоху вокруг Навального. Недавно президент Чехии назвал Алексея националистом. Европейский суд по правам человека опроверг заявления о том, что Навальный – политически репрессированный. Страсбург же так и не признал политической подоплёки в деле «Ив Роше».