Коронавирусные сводки из США: вакцинацию принимают не все

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4 февраля 2021, 10:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В США с коронавирусом продолжается ожесточённая борьба. На данный момент там насчитывается 27 150 457 человек, заражённых опасной инфекцией. 16 907 778 – успешно оправились от болезней.

При этом число умерших стремительно движется к отметке в 500 000. Сейчас их там уже 461 930. Между тем, многие американцы не желают признавать серьёзную опасность, исходящую от коронавируса. Некоторые и вовсе предпочитают игнорировать пандемию, будто бы её вовсе не существует. Это наблюдалось ещё в 2020 году, а ведь тогда вся система здравоохранения США едва ли не трещала по швам.

По недавней статистике опросов, почти каждый четвёртый житель Соединённых Штатов не хочет вакцинироваться. Люди не доверяют новейшим препаратам и считают их бесполезными. Но при этом половина участников проведённого опроса считает, что вакцина – лучшее средство для борьбы с «уханьской пробиркой». Недоверие к вакцине от Covid-19 наблюдается у трмпистов и представителей республиканских партий. В Демократической партии же, напротив, доверяют изобретениям учёных. Число вакцинированных в США уже давно превышает количество заражённых. Беспокоит людей лишь только загадочность происхождения коронавируса.