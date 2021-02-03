О Суде по правам человека

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 февраля 2021, 11:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Платонов, юрист, писатель ]

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Предложение о создании Суда по правам человека - решающий шаг к формированию в России тоталитарного общества. Реализация такого предложения будет ослаблением, если не разрушением системы правосудия, а самое главное ударом по государству, разрывом общества и власти, а также еще одним шагом к либеральному государству. Тогда как либеральное государство – гибельно для любой страны, а тем более для такой централизованно управляемой как Россия.

Система российского правосудия покоится на нормах-принципах Конституции 1993 года с существенными поправками 2020 года. В них такая структура как «суд по правам человека» отсутствует. Однако каждый гражданин России имеет возможность обратиться в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека). Ежегодно тысячи граждан этим правом пользуются. По сотням обращений принимаются положительные решения. В том числе с присуждением денежных выплат российским государством таким гражданам, в качестве разного рода компенсаций. Следует признать, что процедура обращения и рассмотрения дел в ЕСПЧ очень громоздкая и длительная. Очевидно поэтому и возникла идея создания собственного «домашнего СПЧ». Но у нас есть Конституционный суд, который уже рассматривает дела такого рода и поэтому было бы разумнее продумать как придать этому направлению его деятельности больший масштаб и эффективность.