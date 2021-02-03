 «Недопустимо лечить одного за счёт других». В Европе борются с неравенством в плане вакцинации

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3 февраля 2021, 10:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Неравенство – дело гиблое, а если оно касается вакцинации, то это уже серьёзная проблема. В Европе, в отличии от нашей страны, с этим активно борются. Там элита тоже порою высокого о себе мнения и пытается всё возможное для укрепления авторитета, но последствия за это, как правило, очень тяжёлые. Например, в Польше дело дошло до крупных штрафов в размере примерно 70 тысяч долларов США. Варшавский медицинский институт был оштрафован за внеочередную вакцинацию «особых» людей, среди которых знаменитости и политики.

В целом по плану вакцина вводится так называемой нулевой группе, среди которых персонал больниц, сотрудники домов социальной помощи и родители недоношенных детей. Но представители элиты нередко прорываются вперёд, причём совсем незаконным способом. Как оказалось, раньше всех прививки получили бывший глава правительства Лешик Миллер и актриса Кристина Янда. На них сообщили студенты, которых возмутило, что эти люди прививаются без очереди. Как сказал председатель Высшей Медпалаты Польши Анджей Матыч, «Недопустимо лечить одного за счёт других». По его суждению, должен быть сохранён процесс очерёдности в вакцинации, а также должна наблюдаться открытость этого процесса.

Кристина Янда

В Польше таких вот «первачей», которые решили показать себя выше других, оказалось немало. Среди них были Анджей Северин вместе с дочерью, жена бывшего главы Миллера, некоторые знаменитые певцы и актёры (Михал Байор, Виктор Зборовский, Анна Цеслак, Ольгерд Лукашевич и другие). Также есть сведения, что люди из правящей партии «Порядок и справедливость» тоже вакцинировались вне очереди. В университете попытались оправдаться, причём самым глупым образом. Там заявили, что все эти представители элиты в скором времени будут участвовать в кампании по вакцинации в качестве послов. Но доказательств так и не привели, так что слова руководства университета отнесли к обычной лжи.

Анджей Северин

Впрочем, не только Польша столкнулась со вседозволенностью богачей, но и соседняя Литва. Там владельцы частной медицинской компании Ambulansas, такие как Ричардас Усялис и члены его семьи, привились без очереди. На них сразу же заявили в городскую мэрию Шилала, где и произошло преступление. Люди сообщили, что Усялис и его родные прививаются незаконно вместе с медперсоналом скорой помощи Шилала. Мэр города был крайне удивлён такому событию и повелел разобраться в ситуации. В минздраве Литвы уже строго заявили, что любой, кто будет вакцинироваться вне очереди, получит огромный штраф. Физических лиц может ожидать штраф до 1500 евро, а юридических до 6000. По мнению литовских и польских правителей, никто не имеет права ставить себя выше других, и особенно в вопросах вакцинации.