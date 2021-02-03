Австрия: коронавирус, протесты и смягчения

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3 февраля 2021, 08:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В Европейской Австрии 31 января прошли протесты против коронавирусных ограничений. Власти всё же послушали мнение людей и пошли на смягчения. Хотя ситуация в стране между прочим относительно благоприятная. На данный момент там зафиксировано 416 763 заражённых коронавирусом. Выздоровевших уже 395 316, и их число стремительно растёт. За всю пандемию умерло 7847 пациентов. В основном это пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Также от зловредного вируса страдают обладатели побочных заболеваний, в особенности сердечно-сосудистых.

В Европейской Австрии 31 января прошли протесты против коронавирусных ограничений. Власти всё же послушали мнение людей и пошли на смягчения. Хотя ситуация в стране между прочим относительная благоприятная. На данный момент там зафиксировано 416 763 заражённых коронавирусом. Выздоровевших уже 395 316, и их число стремительно растёт. За всю пандемию умерло 7847 пациентов. В основном это пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Также от зловредного вируса страдают обладатели побочных заболеваний, в особенности сердечно-сосудистых.

Протесты, прошедшие в стране, завершились массовыми задержаниями. Но правительство всё же уступило митингующим. С 8 февраля все жёсткие меры ограничений будут смягчены. На определённых условиях откроются музеи, магазины и школы. Школы снова вернуться к очному обучению, позволив молодому поколению хоть ненадолго избавиться от праздности на карантине. Всех учащихся, при этом, будут тестировать на коронавирус. Сами школьники будут разделены на две группы. Одни будут находиться в школах 2 дня в первую неделю и 3 во вторую, а другие ровным счётом наоборот.

Фитнес-центры, гостиницы и рестораны пока что не откроются. Соответственно разную пищу и напитки можно будет заказывать домой или забирать прямо из заведений. В магазинах же на 20 квадратных метрах может находиться лишь только 1 человек.