КНР знает о происхождении вируса, но ничего не раскрывает?

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 февраля 2021, 20:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Коронавирус унёс уже более 2 миллионов жизней на планете. И скорее всего общее количество умерших достигнет 3 миллионов уже к весне. Это будет, если вирус не остановится и продолжит распространяться с прежними темпами. Во всём мире заражено уже более 100 миллионов человек. Коронавирус стремительно начинает превращаться во вторую «испанку».

С заразой активно борются по всему земному шару. Но при этом Китай всё так же продолжает тщательно скрывать информацию о происхождении вируса. Очевидно, что в КНР прекрасно знают о том, откуда именно взялась эта «химера», и скорее всего это действительно искусственная форма жизни. Вот только кто её создал и с какой целью?

Си Цзиньпин и его руководство объявили секрет происхождения COVID-19 государственной тайной. Стоит вспомнить, что китайское правительство так и не допустило в Уханьскую лабораторию экспертов из ВОЗ. А ведь именно в Ухани была впервые зафиксирована новая форма атипичной пневмонии, вызванная коронавирусном абсолютно нового типа. Если китайцы не допускают в лабораторию экспертов, значит им, есть что скрывать. Во всём мире уже давно мечтают привлечь КНР к ответственности за сокрытие информации. Но пока что это только слова и угрозы. На деле – всё как было, так и осталось нерешённым. А люди продолжают мучиться и умирать.