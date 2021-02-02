От карточек отказались, а о помощи населению пока думают. В правительстве всерьёз обсуждают проблемы выплат для малоимущих

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 февраля 2021, 11:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Минпромторг уже направил обращение в правительство по поводу специальных выплат для малоимущих. Речь идёт о продовольственной поддержке граждан с низкими доходами. Туда входят пожилые люди, беременные женщины (или кормящие) и бедные семьи с детьми. Ввиду прошедшей пандемии огромное количество россиян обеднело до предела. Должную государственную помощь получили не все. Поэтому сейчас и возникают все эти вопросы.

От продуктовых карточек власти отказались. Между тем, прямые выплаты никто ещё не отвергал, поэтому в ближайшем будущем эта реформа будет детально рассмотрена. По данным Минпромторга, в непосредственной финансовой помощи сейчас нуждаются 20 миллионов человек. На это нужно потратить сумму примерно в 240 миллиардов рублей.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, меры, принятые по стабилизации цен, вполне эффективны. К тому же в России есть специальные ведомства, осуществляющие мониторинг цен на продукты. Однако большая часть самих россиян не соглашается с такими суждениями. По мнению большинства, помощь в России для малоимущих крайне недостаточна. В стране имеются огромные ресурсы, которые могут позволить государству оказать достойную поддержку не только для бедных, но и для всех людей, оказавшихся в трудном положении.