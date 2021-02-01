Год памяти и скорби

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 февраля 2021, 19:58 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, участник боевых действий, публицист ]

Фото: cоцсети

Время неумолимо и быстротечно. Кто мог подумать тогда, 80 лет назад, что начинающийся 1941 год принесёт столько горя и страданий? А начинался неплохо, народ стал верить в будущее, но через полгода… «ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война!». Это страшное слово «война» господствовало на нашей территории до мая 1945 года, и всё-таки мы победили!

А как мы шли к Победе? Мы привыкли отмечать радостные даты, а печальные стараемся забыть. Может это и хорошее свойство нашей памяти, но всё же надо вспоминать и плохое, чтобы не повторить подобное в будущем.

Мне было пять лет, когда начался тот страшный год, в моей памяти ничего не осталось собственного. В оккупацию я попал уже на седьмом году и многие моменты уже могли осмысливаться моим детским умом. В юношеском возрасте меня окружали люди, которые взрослыми пережили весь ужас той войны, и с их рассказов у меня вырисовывался реальный образ тех дней. Сегодня мне за 80 и я по возрасту пережил своего отца–фронтовика на 13 лет. С высоты своего возраста имею своё суждение о тех днях.

На всю свою жизнь запомнил слова своего отца, рядового полит бойца, который с винтовкой в руках видел ад рукопашных, свято верил в победу, но получил тяжёлое ранение в голову и остался инвалидом на всю жизнь, о которых страна забыла после войны. Он был не один такой.

Они сражались за будущее своей Родины, а она забыла о них, как только в них отпала надобность. Война открыла глаза на многое, и не только моему отцу, который, подытоживая свои боевые годы, всегда повторял – Кому война, а кому мать родна! Смысл этих слов я понял полностью, пройдя свой путь воинской службы длиною в 32 года.

Хочу в некоторой степени высказать своё мнение к тому, что, к сожалению, высказывают многие, - Война двигает прогресс вперёд! Это очень ошибочный вывод. Возможно, технический прогресс развивается, а вот человечество наоборот приближается к гибели. Ведь недаром сегодня «Часы судного дня», несмотря на продление договора СНВ-3 остались на той же отметке – «без двух минут…», счёт идёт уже на секунды! А это значит, что нет полной уверенности, что завтра человечество одумается.

Ещё 152 года назад великий писатель и мыслитель Лев Толстой предупреждал, что «…мы, во - первых, будем всё больше и больше разоряться, перенося большую часть своей производительности на вооружения; во – вторых, убивая в войнах друг против друга физически лучших людей, будем всё более и более падать и развращаться». Позднее он развил свои мысли о войне в брошюре по поводу русско-японской войны 1904-05 годов «Одумайтесь!», где есть такие пророческие слова – «Мы разогнались к пропасти и не можем остановиться и летим в неё…».

Сегодня это актуально как никогда, ибо подтверждается полуторавековой историей. Каждая последующая война была более жестокой, чем предыдущая. Русско-японская война была только маленькой репетицией по сравнению со второй мировой войной. А какой будет третья? Страшно представить! Надо помнить не только победы, но и беды, что приносят войны.

Беда не только в ходе войны, но и после. Не всегда победа приносит радость победителям. Я был свидетелем того, как после разрушительной войны все силы были брошены на восстановление страны. Это было трудно, так как в войну, прав был Лев Толстой, страна потеряла физически и морально лучших своих людей, погибал достойный генофонд, выживали хитрые и изворотливые, которые быстро постарались забыть тех, кто добыл Победу.

Города и поезда были переполнены инвалидами-фронтовиками с полными иконостасами орденов на груди, просящими милостыню на своё пропитание. Сегодня мы забыли об этом и не хотим создать достойную жизнь тем, кто дожил до наших дней. Да, это дети войны, дети тех фронтовиков, которые не дожили до счастливой жизни, которой, наверное, не будет и у их детей. Не это ли суть послевоенного развращения общества, о котором опять же предупреждал Лев Толстой.

Тот 1941 год нужно помнить ещё и потому, как говорит наш Президент, что обстановка того года во многом напоминает нынешнюю, а значит надо делать выводы.

И хотим ли мы этого, или нет, но зреет новая гонка вооружений, куда опять будут брошены все основные средства, а жизнь людей отойдёт на второй план.

Ведь пред второй мировой войной в капиталистическом мире господствовал лозунг «Пушки вместо масла!». Военное производство милитаризовало Германию, вывело из депрессии США, но чем это кончилось? Ружьё, висящее на стене, непременно выстрелит, так и запасы вооружений непременно взорвут мир! Тогда и СССР тоже был вынужден бросить средства на вооружение, а ведь страна была ещё неокрепшей державой. И наша страна победила только благодаря стойкости и самоотверженности своего народа. Но после войны и победы мы опять, позабыв о народе, бросили все средства на вооружения. Бывшие союзники нам навязали новую гонку вооружения, ещё более жёсткую, чем раньше. Сегодня, после небольшой разрядки, мы опять втягиваемся в этот круговорот, который ведёт человечество в тупик.

Сегодняшнее развитие вооружений отличается от послевоенного тем (по крайней мере, у нас), что тяготы расходов на это в СССР несли все слои населения, сегодня только бедные, так как богатые смотрят «за бугор». Здесь чётко просматривается логика моего отца, и моя тоже, - Кому война, а кому мать родна!

Выхода из этого не видно. И как когда-то Лев Толстой не мог ответить на такой вопрос, восклицая – Так что же делать? - так и сегодня, всякий разумный человек, думающий о положении, в котором находится теперь человечество, и о том, к какому концу оно приближается, приходит к выводу, что практического выхода пока не видно.

Ясно всем только одно, о чём Лев Толстой сказал полтора века назад – Последствиями войны всегда будут всеобщее бедствие и всеобщее развращение.

И, похоже, человечество с годами не умнеет!!!