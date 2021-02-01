Министр культуры Крыма против

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 февраля 2021, 13:27 [ «Аргументы Недели», Александр БЕЛАНОВ, член Союза журналистов России, ген. продюсер кинокомпании «Грифон фильм» и продюсерского центра «Крымский мост» ]

Фото: Александр БЕЛАНОВ; Храм Иоанна Предтечи

Уже через несколько часов после первой публикации в «Аргументах недели» и моих постов в Фейсбуке, мне позвонила министр культуры Крыма Арина Новосельская. Первый вопрос: «Саша, что я тебе плохого сделала?» Я ответил, что «мне лично - ничего! А вот за Державу - обидно!»

В общем, поговорили душевно, не переходя на личности. В итоге через несколько часов после телефонного разговора, родился новый материал – расследование… Но, вначале, обращение к министру культуры Крыма В.В. Новосельской.

Мэр Керчи Сергей Бороздин и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская

Уважаемая Вера (Арина) Вадимовна!

Вот Вы просили меня не верить слухам, не использовать их в работе. Боже упаси! Я ведь 40 лет в профессии, конечно же не верю слухам!.. Вот, к примеру, ходят слухи, что на место генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника метит бывший мэр Керчи Олег Осадчий, который в феврале 2014 года срывал с флагштоков над мэрией российские флаги, за что и был с позором изгнан из власти Главой республики Крым Сергеем Аксёновым. Я слуху этому - не верю! Это как же крымская власть должна себя не уважать и плевать на собственные заслуги в Крымской Весне, что бы пойти на такое!.. Не верю, и всё тут!..

Хотя когда-то ходили слухи, что Олег Осадчий может стать помощником депутата Госдумы РФ Константина Бахарева. Я не верил! А он взял и стал помощником… Потом ходили упорные слухи, что Олег Осадчий вот-вот будет назначен генеральным директором Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия Волошина». Я продолжал не верить, а когда узнал об этом назначении, как свершившемся факте – понял: Олег Владимирович рвётся в Керчь, на места былых, доказанных и не доказанных преступлений… Есть подозрение, что ему эту должность уже пообещали… За какие такие?!.. Я опять же подозреваю, но не верю!..

Арина Вадимовна, в конце нашего разговора я попросил Вас просто встретиться с нынешним ген. директором керченского музея-заповедника Татьяной Викторовной Умрихиной, которая Вас когда-то «благословила» на пост министра культуры, встретиться и, забыв мелкие обиды, поговорить. Помириться!.. Ведь все мы знаем: Умрихина – солдат, у неё в крови «Сила - в правде!» Я недавно говорил с ней по телефону, спросил: «Может отступите?! Пусть строят вместо Музеума свой проклятый ресторан, а вместо часовни Стемпковского - ставят фастфудовские шалманы… На что Татьяна Викторовна ответила: «Предлагаешь родиной торговать?! Нет, уж лучше – с обрыва…»

Татьяна Викторовна Умрихина

Министры, журналисты, все мы – приходим и уходим! А что останется после нас?.. Будет ли и дальше стоять в Керчи Храм Иоанна Предтечи? Или рухнет навзничь, в котлованы, которые вырыла «братва» из 90-х с Вашего молчаливого согласия?! Вот в чём вопрос...

КЕРЧЕНСКИЙ «ДЕРЕБАН»

Вчера генпрокурор России Игорь Викторович КРАСНОВ был в Керчи, осматривал церковь Иоанна Предтечи и всё, что вокруг неё нагородили наши керченские «горе - предприниматели», у которых за душой, как оказалось, - ничего святого! Надеюсь, будут сделаны жёсткие выводы и «исторический деребан» самого древнего города России будет остановлен.

Керчь рынок 19 век

На мой запрос относительно законности нового строительства в историческом центре города Керчь, Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым предоставил свои пояснения.

Речь идёт лишь о двух объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи, VIII – X вв.».

Сразу хочу отметить, что нынешний Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым (для упрощения, далее в тексте «Департамент» или «орган охраны культурного наследия») – относительно новое, молодое структурное подразделение, которое подведомственно Министерству культуры Республики Крым. До Департамента уполномоченным органом по охране культурного наследия в Республике Крым являлся Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым, подчинявшийся Совету Министров Республики Крым. Собственно, текущий ответ Департамента – это констатация факта о результатах работы Государственного комитета, и к Андрею Олеговичу РОСТЕНКО – начальнику данного департамента, у меня никаких претензий нет. Однако ответственности за действия и бездействия Государственного комитета, по крайней мере в этой статье, с Департамента снимать никто не будет.

Храм Иоанна Предтечи

Итак, возвращаясь к письму, напомню читателям о месте, где происходят упомянутые мною выше события.

Город-герой Керчь, один из древнейших городов на территории современной России. Центр города – площадь им. В. И. Ленина. Ограничимся только этим диаметром, так как именно здесь в VIII – X вв. был построен крестовокупольный христианский храм, который без особых изменений сохранился до наших дней – Церковь Иоанна Предтечи. Сегодня само архитектурное сооружение является объектом культурного наследия федерального значения, о чём свидетельствуют открытые данные из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Более того, Церковь Иоанна Предтечи – старейшая действующая православная церковь не только на территории Крыма, но и на территории России!

Храм Иоанна Предтечи

Церковь является одним из градообразующих объектов другого объекта культурного наследия федерального значения «Древнерусское городище летописного города Корчев», залегающий на 4 – 5 метровой глубине. Ещё ниже Корчева – морские пристани столицы Боспорского царства – Пантикапея.

Периметр площади кружевом обрамляют несколько известных объектов культурного наследия – Большая Митридатская лестница, Католический костел, Здание женской Романовской гимназии, жилая застройка XIX в. Я не просто так сейчас описываю ситуацию, всего лишь одного района города – его центра, архитектурный облик которого, как вы уже поняли, складывался на протяжении нескольких столетий.

И… Письмо от Департамента с разъяснениями законности строительства новых объектов капитального строительства в историческом центре Керчи: развлекательно-гостиничный комплекс «Графская пристань» и «Променад»… Названия говорят сами за себя!

Внимательно вчитавшись в суть письма, я понял, что необходимо провести своё независимое журналистское расследование.

Перед нами два объекта капитального строительства, которые по мнению Департамента были построены без нарушений в области охраны объектов культурного наследия.

Посмотрим на основу основ города – Генеральный план муниципального образования городской округ город Керчь. Это позволит нам понят с точки зрения архитектора (к сведению: в Керчи уже на протяжении нескольких лет нет профессионального главного архитектора города!) правомерно ли строительство новых зданий и сооружений в историческом центре города. Генеральный план Керчи, исходя из сведений сайта Администрации г. Керчь был утверждён 11.10.2018 г. То есть спустя 3 года после возвращения Крыма в состав России. Достаточный, по моему субъективному мнению, период, чтобы разработать качественный генеральный план города, а также правила землепользования и городской застройки. НО, если Генеральный план был утверждён в 2018 году, то правила землепользования и городской застройки только в 2019 году. И всё бы ничего, если при разработке этих основных градостроительных документов принимали участие специалисты в области охраны культурного наследия. Как мы поймём дальше, эти специалисты не принимали никакого участия в разработке генплана. В силу особенностей переходного периода, для приведения в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации, было принято два Федеральных Закона, задача которых стабилизировать ситуацию в нормативно-правовых актах, а также способствовать скорейшему переходу исключительно в российское законодательное поле.

Благодаря этим законам мы имеем полное право обратиться к научно-проектной документации, выполненной Научно-исследовательским институтом памятникоохранных исследований Министерства культуры Украины и утверждённой приказом Министерства культуры и туризма Украины от 03.02.2010 № 580/0/16-10 «Об утверждении научно-проектной документации по границам и режимам использования зон охраны памятников и исторических ареалов и занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины». Назовём его проще: Историко-культурный опорный план. Именно такого рода карта должна была лечь в основу при зонировании городского пространства. Однако, при разработке нового плана не только проигнорировали отсутствие специалистов в области охраны культурного наследия, но и уже имеющийся историко-культурный опорный план. К чему это привело?

ЗУБЫ ДРАКОНА

Центральная часть самого древнего города России, города-героя Керчь. Переходим через дорогу по переулку Димитрова через улицу Свердлова, и… По левую руку от Вас нет, не Церковь Иоанна Предтечи. Перед вами - новоиспечённый каменно-бетонный исполин, высотой в 4 этажа, с подземной парковкой и всеми ресторанно-развлекательными явствами.

Строительство гостиничного комплекса началось весной 2019 года, а может быть и раньше. Уже к середине лета 2019 года невооружённым глазом стали заметны растущие железобетонные столбы. Кто, как и когда согласовал строительство? Давайте разбираться.

Новострой по адресу пер. Димитрова, 4 также расположен в комплексной охранной зоне исторического ареала города Керчь, со всеми вытекающими ограничениями и запретами, описанными мною выше. Несмотря на это, отдел городской архитектуры выдаёт предпринимателю разрешительный документ, со всеми согласованиями, будто бы и не существует ограничений. Стройка идёт полным ходом, и вот орган по охране культурного наследия, замечает, что проект строительства нового здания не согласовывался. Возникает вопрос, как представитель органа охраны памятников в Керчи, подписав ордер на земляные работы не поинтересовался необходимой документацией? Получается, что заведомо было известно о сие строении, но только узкому кругу лиц.

Действуя по закону заказчику строительства выносится так называемое «предостережение» о недопустимости работ и необходимости в разработке раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Этот документ был разработан, судя из письма, но уже после того, как раскопали котлован, вбили сваи и залили фундамент. О каком сохранении конкретно идёт речь?

Российский закон об охране культурного наследия говорит нам о том, что подобная документация предшествует фактическому строительству, а не разрабатывается уже по факту. Разве случившийся факт не является нарушением норм и правил действующего Федерального закона? По мне – да, нарушение, что называется, «на лицо». По мнению органа охраны культурного наследия – всё приведено в соответствии с действующим законодательством. Даже если это так, то что послужило мотивом для научно-методического совета Государственного комитета по культурному наследию Республики Крым согласовать этот раздел без учёта особой зоны, нахождения в непосредственной близости к нему сразу нескольких объектов культурного наследия федерального значения? Как видите, к действиям органа охраны культурного наследия есть только одни вопросы, но нет понимания в одном главном вопросе: «Что именно предпринял Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым для того, чтобы предотвратить строительство четырёхэтажного здания, которое явно вступит в диссонанс с исторически сложившимся архитектурным обликом центра Керчи?» Лично для меня есть один ответ: «Ни – че – го!» Будь чуть порасторопнее и преследуя единственно верное направление в охране культурного наследия Государственный комитет мог не только остановить строительство, но и хотя бы попытаться разобраться в причинах столь жестокого отношения городских властей к историческому наследию. Не тут-то было, и «небоскрёб» ныне уже обложен стенами и стройка ни на минуту не останавливается.

Безусловно, что, пытаясь действовать в рамках закона, были проведены археологические раскопки. Были проведены, но качество, к сожалению, лично я не могу оценить. И в этом нам поможет начальник Боспорской (Пантикапейской) экспедиции Государственного музея изобразительных искусств, кандидат исторических наук, всем известный в Керчи человек – Владимир Петрович Толстиков, с которым я встретился в Москве. К счастью, он владеет некоторой информацией о проведённых археологических раскопках. Особо отмечу то, что раскопки проводила (заметьте!) - частная археологическая организация – ООО «Крымский региональный центр археологических исследований», под Открытый лист, выданный на имя А. В. Шарапа от 13.12.2018 года (информация из письма от Департамента).

Итак, о чём рассказал В. П. Толстиков: «Я неплохо знаком с результатами раскопок, которые там проводились. Коммерческой фирмой. Когда они дошли до уровня, где находятся античные слои, они дальше копать не стали. Потому что уровень фундамента залегает на этой отметке. Поэтому ниже шести метров они копать не стали, а там лежит Пантикапей. Причём та часть, которая находилась, по-видимому, у входа в древний порт. Интереснейший объект. Они не удосужились провести раскопки дальше, мотивируя тем, что фундамент не коснётся этого уровня. И что они сделали, как пишут «для сохранения оставшегося слоя»? Залили всё это бетоном! Теперь на этой бетонной подушке возведено современное здание. Это называется охранные раскопки? При этом они знают, что здесь же расположен Древнерусский город Корчев, X – XI вв. Под землёй стоят здания, стены которых высотой до 2 – 2,5 метров. И они об этом прекрасно знают, так как ранее на этом участке проводились археологические раскопки в 1950 – 1960-х гг. Но это их не остановило. А почему? Да потому что задача была поставлена так, чтобы это место можно было застроить. Задача была выполнена…».

Получается, что для того, чтобы сохранить объект культурного наследия, его можно просто залить бетоном. Ничего не напоминает?

Безусловно, что надежда остаётся лишь на город, который под давлением историков подал исковое заявление о расторжении договора аренды земельного участка. Но действия городских властей не выглядят решительными, скорее наоборот – намеренное затягивание. Бездействие одних, приводит к крайне решительным действиям других – здание продолжает строиться.

РАЗРЕШЕНО «УБИТЬ» В РАМКАХ ЗАКОНА

Помимо новостройки, старые дореволюционные здания обросли так называемыми летними кафе, которые первоначально были сезонными, но теперь приобрели характер капительного строения. Город на это никак не реагирует. Создаётся такое впечатление, что благодаря сверхприбыли от этих точек продаж в Керчи активизировалась работа администрации по благоустройству общественных территорий и внутридворовых площадок и дорог. Но, нет. Средства по благоустройству «осваиваются» городскими властями из федерального бюджета, так сказать от «московских денег».

Подведу промежуточный итог вышеизложенному. По мнению органа по охране культурного наследия – все нарушения были выявлены, и приведены в соответствие с действующим законодательством. Вспомните первый вывод, в отношении гостиницы по пер. Адмиралтейский, 1 – всё в рамках закона.

Во всём этом прослеживается один и тот же алгоритм действий: получаем разрешение от города на строительство, начинаем строить, орган охраны культурного наследия выписывает предостережение, продолжаем строить и одновременно приводим в соответствие все документы. Удобная схема, не так ли. И овцы целы и волки сыты.

Но только ли в работе органа охраны культурного наследия есть некоторые лакуны?

Я уже писал, что основа основ города – это его Генеральный план. А каков Генеральный план Керчи? Внимательно его изучив, становиться понятно, что разрабатывался он на скорую руку, по всей видимости сроки освоения бюджетных денег были на исходе.

Подготовка проекта Генерального плана муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым была возложена на Управление архитектуры, градостроительства и рекламы, то есть по сути администрация города. Для разработки наняли снова частную организацию ООО «ПроектИнжТеррПланирование» (Муниципальный контракт МК №51 от 23.09.2016 г.). Два года понадобилось этой организации для разработки Главного градостроительного документа города.

Судя по процессуальным процедурам, всё было соблюдено: и общественные слушания, и антикоррупционная экспертиза, и проверка прокуратуры. Но данные проверки, вероятно носят исключительно процессуальный характер, так надо по закону. Уполномоченные органы проверяют пошаговую «инструкцию» согласования на предмет соблюдения регламентов и сроков проведения той или иной процедуры. Возможно, что всё было сделано вовремя и правильно.

В октябре 2018 года Генеральный план был утверждён. Казалось бы, за такое время можно было детально обследовать весь город, изучить имеющуюся архивную картографию предыдущих Генеральных планов. Проработать регламенты городской застройки зонирования территории, но не тут-то было. Если внимательно вчитаться в описательную часть Генерального плана Керчи от 2018 г., в тексте мы будем встречать не муниципальное образование городской округ Керчь, а Костромская область и город Кострома. Как Вам такое, керчане?

Зонирование городской территории и регламенты городской застройки практически не разрабатывали. Безусловно на это было потрачено время «специалистов» на копирование текстов из генплана одного региона в генплан другого. Вот именно потрачено. По тому количеству изменений территориальных зон можно говорить не просто о несовершенстве этого документа, а просто о его несостоятельности. Выходит, что городская территория как пластилин: что хочу, то и леплю.

Так и получилось с центром города. На территории распространения зоны исторического ареала города Керчь, где должна быть установлена зона с особо ценным историко-культурным назначением, появилась зона делового и досугового строительства. Удивительно, что эта зона точно закрывает две новостройки по пер. Димитрова, дом 4 и по пер. Адмиралтейский, дом 1. Случайно ли?.. Мне так не кажется. Дело в том, что в администрации есть резервный козырь – зона деловой застройки разрешает строить… Единственный выход – срочное принятие решения об изменении градостроительного регламента и зонирования территории исторического центра Керчи. Настоящий хозяйственный и грамотный администратор, градоначальник, никогда не стал бы подписывать документ, который целенаправленно разрушает историко-культурное наследие города.

Помните, что было написано Департаментом в отношении строительства по пер. Адмиралтейский, дом 1? А что говорит Департамент в отношении строительства по пер. Димитрова, дом 4? Догадались?.. Совершенно верно: «нарушения законодательства в области охраны культурного наследия были устранены в установленном законом порядке».

В итоге мы имеем два новостроя в историческом центре города, и, по мнению Департамента – всё законно! Возникает очередной вопрос к Департаменту: «Вы на чьей стороне? Вы охраняете объекты культурного наследия от кого или для кого?!»

Что говорит нам город? «В историческом центре разрешено деловое строительство. Всё законно, Генеральный план утверждён.»

И это только история двух новостроек в городе. Страшно себе представить, об остальных объектах, о которых уже писалось в Крымских СМИ и не раз: вспомним строительный котлован на ул. Ленина, дом 6, а также слова представителя органа охраны культурного наследия в Керчи: «Археологический мусор» - утраченный и разрушенный культурный слой Пантикапея. Или, к примеру, это: «При реконструкции сквера "Алёнка" в Керчи, при рытье котлована под фонтанную группу, нашли вход в какой-то склеп. Вышли на археологию античную.» - два котлована в самом центре Корчева, с кладками стен его домов. Где культурный слой? Совпадение? Не кажется...

Для нас, обывателей, культурное наследие родного города – это то, что мы помним из своего детства. То, о чём мы рассказываем друзьям и коллегам в других городах. Это то, чем мы гордимся!

Поймут ли меня сотрудники Департамента, Министерства культуры Крыма и администрации города - не знаю. Но я знаю точно – за сохранение культурного наследия Керчи нужно бороться!