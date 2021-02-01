Таотэ – тайна всех тайн в Китае

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 февраля 2021, 00:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Кто же такие Таотэ? Сразу же вспоминаются те жуткие и страшные создания из одноимённого фильма «Великая стена», который вышел в 2016-м. Там под этим названием выступали существа неизвестной цивилизации, занесённые на Землю астероидом. Но мало кто знает, что на самом деле Таотэ – это далеко не фантастика. В смысле, не то, что они пришли к нам из космоса, а то, что такие твари действительно существовали в мифах Китая. Более того они очень напоминают таких же мифических созданий из южноамериканских цивилизаций. Из этого можно сделать предположения, что индейские и китайские культуры могли соприкасаться. В конце концов, никто не отменял плавания древних китайцев к берегам Америки. Они вполне могли пересекать Тихий океан. Если уж полинезийцы были на это способны, то уж жители Поднебесной –тем более.

Сами Таотэ – это змееподобные неизвестные существа, которые изображались на всевозможных бронзовых изделиях Китая времён эпохи Шан и Чжоу. Возможно, речь идёт о древнем культе Стихий и великих Предков, существовавших во времена династии Шан (15 век до н.э.); культах, которые требовали жертвоприношений (животных или даже человеческих). Изображения Таотэ также встречаются на ритуальных сосудах для тех самых жертвоприношений, а также на таинственных секирах Юэ, предназначенных для обезглавливания несчастных жертв. Есть вероятность, что под Таотэ имелись ввиду древние криптиды, обитавшие задолго до нашей эры в морях и океанах. Примечательно то, что такие же самые орнаменты можно найти на различных артефактах индейских цивилизаций Америки. У индейцев северо-западного побережья имеется в мифологии таинственный Сисиутль. Это змееподобное чудовище точь-в-точь напоминает Таотэ.

Точная информация по поводу происхождения Таотэ и их значения в легендах неизвестна. Кем они, собственно говоря, являлись в китайской мифологии, науке не ясно. Поэтому в нашем мире создаётся немало фэнтезийной литературы, в которой авторы додумывают мифы Поднебесной. В основном, Таотэ в фантастике представляют собой угрожающую демоническую силу. В данном случае, возвращаясь к «Великой стене», можно отчётливо вспомнить их историю. По хроникам фильма, Таотэ – это демонические создания, которые были посланы в Китай для уничтожения всей жизни. Именно из-за этой напасти древние императоры построили ту самую Великую Китайскую стену.