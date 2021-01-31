Тайны иркутской катастрофы 2003 года

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31 января 2021, 16:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Случившееся сопоставимо с непрошенным «визитом» к нам Тунгусского метеорита. Летом 2003 года на территории Иркутской области произошло ещё одно падение космического тела.

Случившееся сопоставимо с непрошенным «визитом» к нам Тунгусского метеорита. Летом 2003 года на территории Иркутской области произошло ещё одно падение космического тела.

Огромный хвост кометы, свалившись на территорию Иркутской области, мог привести к фатальным разрушениям. Есть даже вероятность, что он уже привёл тектонические плиты в этой области к фазе нестабильности. Чего стоят только недавние землетрясения в пределах Иркутска и окрестных городов.

Все эти падения – до сих пор абсолютная загадка для научного сообщества. Обычные метеориты, как правило, не приводят к возникновению аномалий. Скорее всего, то, что обрушилось на нашу планету в 2003 году, как и в случае с Тунгусским метеоритом, далеко не космический камень, а нечто более глобальное и необъяснимое для науки и человечества. Кадры, показывающие места падения «Иркутской кометы», вызывают, как минимум, недоумение. Ужас вызывает то, что если бы этот взрыв произошёл хотя бы на 3 часа раньше, не было бы Крыма, а может быть и многих других областей нашей родины. Взрыв над Землёй стёр бы многие города полуострова вместе со всем населением.

То, что упавшие объекты – это не метеориты, в полной уверенности заявляет Вадим Чернобров. Это один из координаторов научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Метеорит – ведь это нечто конкретное. В данном случае, это каменные или железо-каменные объекты или железные обломки. Но в случае с Тунгусским космическим телом и Иркутской катастрофой 2003-го мы имеем дело явно не с тем, о чём предполагали. Стоит в деталях рассказать о последствиях падения «Иркутской кометы». Сразу в ночь падения «кометы» люди в Иркутской области почувствовали резкую ломоту в суставах. Это загадочное явление коснулось не только взрослых, но и детей, даже самых маленьких. Как рассказывали люди, у школьников на следующее утро после катастрофы проявились странности. Некоторые из них даже не могли нормально держать ручку. Наблюдалась таинственная рассеянность внимания. Школьники быстрее уставали от занятий. Буквально через 3 дня серьёзные проблемы возникли у всех гипертоников. Причём многие из них вообще не страдали до этого никакими особыми заболеваниями. Через 7 дней резко возросло число нефрологических заболеваний (болезней почек) у людей.

В течение двух месяцев падение объекта сказывалось на населении Иркутской области. Казалось бы, этот таинственный кризис никогда не закончится. Потом он сошёл на нет лишь постепенно. При этом, пострадало очень много людей. Возможно, были даже случаи внезапных смертей. В основном, весь ужас обрушивался на людей из посёлков и деревень. А там, как известно, нет практически никакой медицины.

Ещё интерес вызывают загадочные опустения посёлков на территории Сибири. По правде, в Сибирской Тайге сегодня вообще всё, как в постапокалиптической вселенной. Люди чувствуют, что случилось нечто очень таинственное и неясное. Что-то непонятное произошло в тех местах. Что-то, о чём власти предпочитают умалчивать. И не исключено, что они умышленно не допускали разглашения информации. Нечто загадочное мешает людям нормально жить и оставаться в своих домах. Целые деревни и посёлки уходят с насиженных мест, оставляя здесь всё на произвол. Возвращаться сюда обратно им что-то мешает, словно бы там устанавливается невидимый барьер. Загадок в нашей Сибири просто навалом. Особенно их поприбавилось после Иркутской катастрофы 2003 года. Там до сих пор можно найти поваленные деревья. С растениями тоже творится нечто очень странное и неестественное. Аномалии продолжают возникать в разных местах. Как утверждает геолог Александр Солёный, всем этим делом необходимо серьёзно заниматься. Нужно срочно исследовать эти области и сделать это с максимальной углублённостью. Всё это нельзя оставлять, как есть.

Но, к счастью, эксперты всё же добыли пробы снега в областях катастрофы. Пробы показали, что в верхнем слое снега на месте крушения обнаружено большое количества окисла азота. О чём это говорит? А это говорит о том, что был чудовищной силы взрыв. Взрыв настолько мощный, что он окислил азот в атмосфере. Это даже представить сложно, чтобы что-то взяло и заставило окислиться нейтральный газ, 80% которого находится в нашей атмосфере. Как заявляет Вадим Чернобров, это настоящий ад в воздухе. Ранее уже упоминалось, что этот взрыв сопоставим с подрывом средних размеров ядерной бомбы. Но какой бы ужасной ни казалась Иркутская катастрофа, Российское научное сообщество ей почему-то так и не заинтересовалось.

Источник: YouTube-канал Андрея Караулова