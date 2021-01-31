Величайшая российская депрессия как итог ельцинизма

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 января 2021, 15:14 [ «Аргументы Недели», Юрий Воронин, доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР-Председатель Госплана ТАССР (1988-1990гг.) ]

Фото: cоцсети

1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина, не дожившего до наших дней. В связи с этим некоторые часто говорят, что не нужно трогать умерших: о них либо хорошо, либо ничего…, искажая историю. Полный текст изречения высказал древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты в далеком VI веке до нашей эры: «О мертвом либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Со временем, к сожалению, последние слова фразы – кроме правды были утрачены, тем самым сильно изменился ее смысл.

Хорошо знал изречение Хилона В.И.Ленин. В известной статье «О демонстрации по поводу смерти Муромцева» В.И. Ленин подчеркивает: «Фарисеи буржуазии любят изречение: de mortuis aut bene aut nihil (о мертвых либо молчать, либо говорить хорошее). Пролетариату нужна правда (курсив - В.И.Ленина) и о живых политических деятелях и о мертвых, ибо те, кто действительно заслуживает имя политического деятеля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть».

Это диалектический, абсолютно верный подход к роли личностей в истории. Поэтому в качестве методологической основы исторического подхода к анализу исторической роли Б.Н.Ельцина, ушедшего из жизни, опираюсь именно на статью В.И.Ленина.

Впервые я обратил внимание на Б.Ельцина как на политика российского масштаба, а не только как на первого секретаря одного из обкомов КПСС в начале 80-х годов. Произошло это заочно. В то время я работал заведующим отделом Татарского областного комитета КПСС. Свердловская область, Уральский регион в целом числились тогда среди передовых в сфере научно-технического прогресса. Свердловчане провели у себя серьезную Всесоюзную научно-практическую конференцию по ресурсосбережению. Их опыт был одобрен ЦК КПСС. Мы использовали его у себя в Татарии. Затем свердловчане провели неплохую Всесоюзную конференцию по товарам народного потребления, где речь шла о мерах по увеличению производства таких товаров на предприятиях оборонного комплекса. И этот их опыт мы в республике использовали достаточно широко.

Когда Б. Ельцин был назначен первым секретарем Московского городского комитета партии, то после каждого Пленума ЦК КПСС Московский горком одним из первых проводил свой пленум. Мы внимательно изучали «Московскую правду», в которой печатались материалы пленумов Московского горкома, соизмеряли, как идеи ЦК трансформировались в низовых партийных организациях. Должен сказать, что в решениях и практике москвичей видели мы немало интересного и поучительного.

Б. Ельцин стал инициатором идеи взаимодополнения одних регионов другими. Москвичи, наверное, еще помнят осенние ярмарки, организованные в городе. Многие республики, в том числе и Татария, открыли тогда в столице свои магазины по продаже продовольственных и промышленных товаров, произведенных на местах. Знаю, что Б.Ельцин лично руководил этим направлением работы.

Нам, партийным работникам периферии, импонировало, что первый секретарь Московского горкома часто посещал стройки, магазины, поликлиники, участвовал в создании молодежных жилищных комплексов (МЖК). Он расширил рамки партийного общения с массами, выйдя за привычную схему партийных конференций и собраний партийно-хозяйственных активов. Эти инициативы нашли широкую поддержку в Татарстане.

Лично познакомился с Б.Ельциным, когда был избран народным депутатом РСФСР, общался с ним на протяжении более десяти лет, видел все его выкрутасы и загогулины.

Все его «перлы», начиная со сноса Дома Ипатьевых в Свердловске, бессовестное избрание Председателем Верховного Совета РСФСР, Беловежское предательство по развалу СССР, антизаконное всенародное голосование (вместо референдума) по принятию в декабре 1993 года новой Конституции РФ, переизбрание Президентом РФ в 1996 году и другие загогулины, подробно рассмотрены и описаны мной в разделе «Всенародно избранный: Ельцин» в книге «Стреноженная Россия: политико-экономический портрет ельцинизма».

Здесь же я, как доктор эконмических наук, профессор, остановлюсь на наиболее жестких спорах и противоречиях с Б.Ельциным и его командой – «чикагскими мальчиками», которые возникали у меня по основополагающей политико-экономической проблеме – проведению «радикальных рыночных реформ», сути ельцинизма, формирующегося с начала 90-х годов и продолжающегося до настоящего времени, приведшего к катастрофическому социально-экономическому упадку, к Величайшей российской депрессии.

1. Истоки Величайшей российской депрессии-политико экономический курс ельцинизма

С начала 90-х годов прошлого столетия российские «демократы-неолибералы», действуя в угоду МВФ и транснациональным корпорациям, в качестве основы «экономических реформ» взяли монетаристскую экономическую концепцию школы профессора Чикагского университета Милтона Фридмана, лауреата Нобелевской премии 1976 года «за достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории…». Основная идея концепции М.Фридмана состоит в том, что свобода предпринимательства, частная собственность и стихийные силы рынка сами способны обеспечить нормальное развитие экономики без вмешательства государства, роль которого должна сводиться лишь к регулированию денежного обращения.

К сожалению, Б.Ельцин поддержал эти теоретически ущербные направления реализации в России «экономических реформ». В результате в стране сформировалась система государственного управления, построенная на примитивных рыночных механизмах XIX века, коррумпированная бюрократическая и олигархическая система.

В идеологии ельцинизма «экономические реформы» означали полный вывод государства из экономики, которую якобы должны были вытащить из пропасти рыночные отношения и сформировавшийся новый, значительный по величине средний класс. И не в домёк было бывшему коммунисту, кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС Б.Ельцину и его «чикагским мальчикам», которые в свое время несли коммунистические идеи в массы, что коммунизм как великую идею человечества уничтожить невозможно (!!). Но можно «уничтожить» их носителей – трудящихся.

Новоявленные российские «реформаторы», приверженцы фридмановской школы, хотя и сдавали кандидатский минимум по философии, но не усвоили важных положений исторического материализма, кроме, наверное, одного – если социально-экономическая ситуация становится сложной и даже тяжелой, и законы исторического развития не обмануть, то можно обмануть… народ. Покажем это на конкретных фактах.

У многих, вероятно, свежи в памяти положения предвыборной программы кандидата в Президенты РСФСР Бориса Николаевича Ельцина:

- государство будет гарантировать уровень жизни для социально не защищенных слоев не ниже прожиточного минимума, особенно на период перехода к рынку;

- увеличение в полтора раза выше среднесоюзного уровня минимальной зарплаты, пенсий и стипендий.

И тому подобные громкогласные обещания.

1990 год. «Как перейти к рынку? Считаю, что сделать это надо ненасильственно и не за счет снижения уровня жизни населения».

1991 год. «К концу следующего года, - уверял общество Б.Ельцин, - как я обещал в предвыборный период, начнется постепенное улучшение жизни людей». «Я лягу головой на рельсы, если цены будут повышены!».

28 октября 1991 года - на Y (внеочередном) Съезде народных депутатов РСФСР: «Я призываю всех граждан России, - с пафосом обращается к россиянам Б.Ельцин, - понять: разовый переход к рыночным ценам - тяжелая, вынужденная, но необходимая мера…

Хуже будет всем примерно в течение полугода. Затем снижение цен, наполнение потребительского рынка товарами, а к осени 1992 года, как я обещал перед выборами президента России, - стабилизация экономики, постепенное улучшение жизни людей».

Разве мог обыкновенный российский гражданин не верить человеку, который не только вскрывал недостатки в обществе, но и определял пути, по которым должна развиваться свобода и демократия?

И русский народ верил, верил и верил, наживку заглотнул и был тут же пойман на удочку «развитого» капитализма, и сидит на этом крючке вот уже более тридцати лет.

Став же Председателем Верховного Совета РСФСР, а затем и Президентом России, Б. Ельцин все забыл. Ради «свободы», «демократии», «перехода к рынку», вхождения в «сообщество развитых стран» был разрушен великий Советский Союз, разрушена Россия, могучая страна. А «всенародно избранный» продолжал успокаивать наивный российский народ своим словоблудием.

Покажем реально изменения в экономике в процессе ее «реформирования» по Ельцину и социально-экономические последствия реализации курса ельцинизма.

При этом особо подчеркнем и выделим, что преемник Б.Ельцина - В.Путин вместо формирования демократического социального государства, предусмотренного действующей Конституцией, ещё более усилил политико-экономическую суть ельцинизма, навязав стране неправовой, антидемократический, репрессивно-подавляющий порядок, модель закрытого номенклатурно-бюрократического корпоративного государства мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма, сформировав создание в России тоталитарного строя с усилением диспропорции между ветвями власти с ещё большим укреплением «президентской вертикали». Это еще больше углубило депрессивное состояние российской экономики.

Уже в первый год «реформирования» цены выросли более чем в 1000 (тысячу) раз. Но голову на рельсы никто не клал. Народ продолжал верить, что пройдет год и все будет хорошо.

ВВП России в 1998 году снизился до 55,8% по отношению к 1989 году. Это падение среди экономик мира в годы локальных и мировых кризисов XX века было самым масштабным. Ни Первая мировая война с Октябрьской революцией 1917 года, ни Вторая мировая война не привели к столь значительному падению экономики, самому крупному в истории человечества рукотворному (!!!) экономическому кризису, какой произошол в Российской Федерации.

Даже в США в годы Великой депрессии – самого глубокого и продолжительного мирового экономического кризиса – ВНП снизился к 1933 году по сравнению с 1929 годом на 27 %. После начала фазы оживления в 1933 году к концу 1937 года ВНП в США превысил уровень 1929 года. Реальный экономический подъем начался через восемь лет после начала Великой депрессии (1929 г.).

В России же уровень ВВП 1989 года был превышен лишь через 17 (семнадцать !!) лет – к началу 2008 года, после которого начался экономический подъем.

Все кризисные годы в Российской Федерации ВВП в расчете на душу населения был существенно ниже показателя 1990 года. Лишь в 2007 году он превысил (правда, в рублевом исчислении) дореформенный уровень.

Оказывается, нужно было почти двадцать лет «революционных преобразований», чтобы Россия, которую в 1992 году Б.Ельцин убеждал, что «через три года экономических реформ россияне будут жить, как на Западе», достигла уровня Советского Союза 1990 года по ВВП. Но это «достигнутый» ВВП, еще раз подчеркнем, в стоимостном выражении. По сравнению с Советским Союзом нынешний российский ВВП по структурной составляющей значительно более низкого качества. Более того, с 2013 года экономика страны растет темпами, равными статистической погрешности - в районе 1 %.

Россия до сих пор в структурном, качественном аспекте не вышла на уровень Советского Союза. Это отчетливо видно и по данным индексов производства в Российской Федерации по видам экономической деятельности. Агрегированный индекс промышленного производства составляет 90% к уровню 1990 года, по текстильному и швейному производству этот уровень составляет 24,6%, по обработки древесины и производству изделий из дерева - 51,4, по производству машин и оборудования – 53,5, по производству транспортных средств и оборудования – 69,6, по добычи полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) - 71,6%. Кризис, особенно в наукоемком секторе экономики, продолжается вот уже более 20 лет. Модель рыночного фундаментализма, коррумпированная бюрократическая система управления существует как паразит, проедая остатки некогда могучей советской экономики.

Наделенность России богатым природно-ресурсным потенциалом, быстрое получение сверхприбылей сориентировали олигархические структуры на участие в системе международного разделения труда как экспортера природных ресурсов, особенно энергоресурсов, усиливая сырьевую ориентацию российской экономики. Это отчетливо видно на товарной структуре экспорта из Российской Федерации.

В экспорте России преобладают прежде всего нефть, нефтепродукты, природный газ (около 65%), металлы (около 10%), лес, химудобрения, урановая руда (около 6%).

Если в 1989 г. в нашем экспорте товары с высокой добавленной стоимостью составляли более 35%, то сегодня меньше 10%. Если в 1991 году наши самолёты составляли около 40% мирового парка гражданской авиации, то ныне едва достигают двух процентов.

Не лучше обстоят дела и в сельском хозяйстве. В начале «эпохальных реформ» в сельском хозяйстве сельскохозяйственные либерал-экономисты уверяли, что только частная собственность на землю, фермеризация, создание класса крепких крестьян повысит эффективность в этой отрасли. Хотя все понимали, что для фермерских хозяйств в России никакой производственной инфраструктуры не было, она не создана и до сих пор. Даже в такой фермерской стране, как США, общее число ферм постоянно сокращается, быстро увеличивается группа крупных индустриальных ферм с площадью земли свыше 1500 га. У нас таких хозяйств 2,6 тысячи, или чуть более одного процента от числа крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Когда сегодня неодемократы как о «великом достижении» ведут речь о продаже зерна за рубеж в связи с ростом урожайности, что якобы свидетельствует о том, что мы накормили свою страну и теперь можем кормить других. Это очередной блеф. Россия экспортирует фуражное зерно не потому, что растет урожайность, а потому, что реставрация капитализма на базе тупиковой модели развития уничтожила его внутреннего потребителя – животноводство.

Продавая в последние годы зерно за границу, Россия усугубляет положение в стране с мясом, по-прежнему продолжает снижать поголовье скота. При этом хлеб отдаем иностранцам по дешевке, а мясо покупаем на Западе втридорога. Причем низкого качества. Доля импортной продукции в сегменте животноводства велика. По молоку и изделиям из него доля импорта составляет десятки процентов. Так не лучше было бы зерно, вывозимое за рубеж, оставлять в собственной стране и тем способствовать развитию российского животноводства? Это обеспечило бы производство более качественных продуктов и снизило бы в итоге нашу зависимость от импортных товаров. Тем самым мы поддержали бы и российское село, остановили бы его разрушение и вымирание.

Экономический кризис самый тяжелый удар нанес по и без того низкому уровню благосостояния большинства населения России. До сих пор россияне не вышли на уровень 1990 года по заработной плате в реальном исчислении, то есть отстали от самих себя на 30 лет. А по интегральному показателю качества жизни, которым является средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мы находимся на уровне 1960 года - отстали от самих себя на 50 лет.

По официальным данным Росстата, с 2014 года доходы населения упали на 8%, а по итогам 2020 года - еще на 5%. Если учесть, что реальная инфляция не 4%, как население информирует ЦБ и Росстат, а 14%, то только за 2020 год уровень жизни населения упадет на 15-20%. Правомерно возникает вопрос: так, когда же наступит «…постепенное улучшение жизни людей», которое клятвенно обещал Б.Ельцин в 1991 году. Помните?

Многолетняя стагнация реальных доходов россиян, сопровождающаяся высоким уровнем неравенства в стране, объективно создает риски снижения доверия к государству и роста недовольства в обществе.

Не удивительно, что все это вызвало социальный кризис со снижением качества жизни, ростом безработицы, что отчетливо видно на составляющих индекса человеческого развития - ожидаемой средней продолжительности жизни, среднедушевом ВВП, исчисленного по покупательной способности валюты соответствующей страны.

Индекс продолжительности жизни при рождении совершенно не случайно выдвинут в мире на первое место качества жизни. Он отражает привлекательность жизни, благородную цель возвышения человека, характеризует состояние здоровья нации.

Развитие капитализма в России за 30 лет ясно выявило регресс в народонаселении страны.

Уже с самого начала ельцинских реформ население России начало резко сокращаться - ежегодно в среднем на шестьсот тысяч, смертность увеличилась более чем на 45 %. В 1992 году естественный прирост населения в Российской Федерации упал до минус 220 тысяч, а в 1993 году – до минус 750 тысяч человек. В целом же за годы Величайшей российской депрессии, несмотря на приток мигрантов из других республик бывшего Советского Союза, население Российской Федерации сократилось со 147,5 млн человек в 1989 году до 146,9 млн человек в 2018 году и на 500 тысяч в 2020 году. По оценке Росстата, в 2020 году ожидается снижение рождаемости в стране на 2,9%.

В конце 80-х годов прошлого века средняя продолжительность жизни в России составляла 72 года. На начало «реформ» продолжительность жизни в Российской Федерации снизилась до 67,8 лет, в том числе у мужчин – 61,9 и у женщин – 73,7 лет. В ходе экономических «реформ» эти показатели упали до 65,3 года, в том числе у мужчин до 58,9 и у женщин до 72,4 лет. Только в последние несколько лет начала наблюдаться тенденция к увеличению продолжительности жизни, но до развитых стран по этому показателю России ещё очень и очень далеко. Для сравнения, продолжительность жизни в Японии составляет 79,9 лет, в Канаде – 79,1, во Франции – 78,7, в Швеции – 78,4, в США – 76,4 года. Эпидемия коронавируса создала еще большие риски недостижения целевых показателей нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

Не лишне подчеркнуть, что в США в годы Великой депрессии абсолютного сокращения населения не наблюдалось, а наоборот, имел место ее рост, хотя и более низкими темпами, чем до 1929 года.

Чтобы не быть уличенным в предвзятости, приведу вывод Маргарет Тэтчер, «железной леди», эффективно управлявшей Великобританией в 80-е годы XX века, давшей оценку социальным «реформам» в России: «…социальные показатели… говорят о том, что Россия больна и в настоящее время, без преувеличения, умирает». И далее: «…больше всего простых российских граждан угнетает…негодование по поводу того, что небольшая кучка людей похваляется огромными богатствами, приобретенными в результате…спекуляций… и бандитизма».

Вот почему проведенный анализ позволил сделать политико-экономический вывод: кризисные годы в Российской Федерации, заложенные Б.Ельциным с 90-го и продолженные его преемниками, по своим масштабам более значительны, более продолжительны и глубоки, чем Великая депрессия США в 30-е годы прошлого столетия, и правомерно характеризуется нами как годы Величайшей российской депрессии.

Таким образом, рукотворный распад Советского Союза, глубокий российский кризис, проявившийся в форме Величайшей российской депрессии, отброс России на обочину мировой цивилизации – объективно на совести Бориса Николаевича Ельцина, формировании и реализации ельцинизма как политико-экономической системы.

2. Альтернатива экономическому курсу ельцинизма

Конечной целью экономических реформ, как известно, является повышение уровня и улучшение качества жизни граждан. Дальнейшая ориентация и продолжение даже с определенными модификациями курса «реформ», начатого Б.Ельциным в 1991 году, – это прямой путь к катастрофе.

Если российский народ хочет, чтобы Россия не прекратила свое существование как геополитический субъект, действительно заняла достойное место в мировой цивилизации, мы должно, наконец, осознать и честно признать, что как средство выхода из экономической депрессии монетаристская неолиберальная модель экономического «роста», потерпела в России полный крах и должна быть отвергнута принципиально. Это первый и главный шаг, требующий политической воли всего российского народа.

Второй принципиальный политико-экономический шаг, от решения которого в полной мере будет зависеть будущее России, без решения которого невозможен выход из Величайшей российской депрессии – это смена нынешнего социально-экономического курса, ликвидация тех механизмов, которые были запущены в 1990-е годы, восстановление управляемости экономикой на научной основе, формирование нового облика, конфигурации российской экономики.

Вынужден вновь и вновь возвращаться к вопросу: что нужно сделать, чтобы перезапустить экономический рост в России, обеспечить стратегию социально-экономического роста, стратегию прорыва?

Экономическая политика неореформаторов, начиная с 1990 г., оперирует ложным посылом: либо рыночная экономика, либо государственное регулирование. И упор делается только на рыночные аспекты с опорой на либеральный рыночный фундаментализм, на монетаристскую концепцию, которые, по мнению «демократов», якобы автоматически отрегулируют финансовые и материальные потоки.

Базовым моментом, действительно характеризующим смену социально-экономического курса России, является формирование государственной идеологии развития общества, определение того, какой социально-экономический облик страны мы хотим иметь. Бывший президент США Ф.Д.Рузвельту вывел страну из Великой депрессии в 30-е годы прошлого столетия, добился колоссальных успехов для США именно активно используя Кейнсианские рецепты по повышению роли государства в экономике.

К сожалению, российское государство пока не ставит перед обществом национально значимых целей и задач исторического масштаба. Нацпроекты, как не объединенные единой идеологией и являющимися простым набором показателей, которые пока просто и не выполняются, не разгонят российскую экономику, Стимулирующий эффект для ежегодного роста ВВП составит малые 0,1—0,2 процентного пункта (п.п) в предстоящие пять лет. Даже при стопроцентном и эффективном расходовании средств, чего пока, как отмечает Счетная палата РФ, к сожалению, не происходит, рост ВВП составит лишь 0,1 п. п. в 2020—2021 годах и 0,2 п. п. в 2022—2024 годах. Не видеть этого могут только «эффективные менеджеры» правительства.

Самое социально опасное заключается в том, что при реализации даже продленных до 2030 года «национальных целей и стратегических задач развития», на основе, как обосновывает М.Мишустин, «быстрого перевода коммуникаций и контроля на цифровые платформы», Россия продолжит отставание в экономическом развитии от развитых стран, не вернется к уровню доходов населения последнего года «тучного» периода - 2013 года.

Вопрос жизни и смерти российского государства – подавление коррупции и теневой экономики. Коррупционные и теневые потоки финансов и коррупционные атмосфера в стране, своими корнями уходящие в 90-е годы, стали не только фактором разрушения государственности, но сильнейшим тормозом социально-экономического развития.

Анализ коррупции в России показывает, что ее размеры за последние пятнадцать лет выросли на порядок. Её уровень в Российской Федерации, по данным Всемирного банка, сегодня таков, что по привлекательности ведения бизнеса Россия находится на 128 месте в мире. Ни о каких долговременных иностранных инвестициях в российскую экономику при таких условиях речи быть не может.

Не меньшее зло для модернизации экономики, реализации инвестиционных решений, укрепления рынка с целью вывода страны из Величайшей российской депрессии представляет «теневая экономика». Всемирный банк и международная консалтинговая группа F.T. Kearney провели сопоставление законной экономической деятельности и теневой экономики в ряде стран мира.

Законная экономическая деятельность и теневая экономика (в % от ВВП)

Как видно из приведенных данных, теневая составляющая российской экономики равна по величине почти половине российского ВВП. Это свидетельствует об огромных незадействованных инвестиционных ресурсах, о слабом управленческом воздействии государства на корпоративный и хозяйственный механизм.

Смена социально-экономического курса предполагает реализацию ряда глобальных направлений:

- исходя из мирового опыта, опыта Китая, Японии, Швеции, Франции, Южной Корее наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель социально-экономического развития, опирающееся на государственный планово-рыночный механизм, формирующего социально справедливое общество. Планово-рыночный (!) на государственной основе;

- усиление роли государства на стратегических направлениях предполагает:

а) упрочение лидерства в тех направлениях, где российский научно-промышленный комплекс пока ещё имеет технологическое превосходство (ракетно-космическая, ядерная техника и др.);

б) в структурной перестройке опора на рост ненефтегазового (!) сектора экономики, который в разы должен опережать рост экономики в целом, что явится основой повышения национальной безопасности и снимет проблему «значительного ненефтегазового дефицита» российской экономики;

в) регулирование ценообразования в естественных монополиях, в том числе сырьевых, обеспечив полную прозрачность структуры цены. Ограничение разницы между ценой производителя (или импортера) и розничной, в зависимости от товарной группы, не более 25-50%;

г) в аграрной сфере - ставка на крупное сельхозпроизводство, кооперацию, восстановление семеноводства и племенного животноводства, не отвергая систему фермерского хозяйствования;

д) оздоровление системы государственных финансов и нормализации денежного обращения путем радикального изменения политики Центробанка - от ограничительной денежно-кредитной политики к политике стимулирующей, борьбе с инфляцией через экономический рост, опережающее денежно-кредитное предложение со стороны ЦБ.

е) оптимизация налоговой системы на основе стимулирования механизмов экономического роста, ускорения научно-технического прогресса;

ж) качественное изменение кадровой составляющей высшего звена, формирование кадров государственных управленцев нового типа, привлечения к управлению прежде всего профессионалов. Возрождение академии госслужбы при президенте РФ как базы кадрового резерва.

Для вывода экономики на качественно новый уровень необходим рост прежде всего отечественного производства, рост производительности общественного труда на основе ускорения научно-технического прогресса, опора на реальные возможности национальной экономики и собственный интеллектуальный кадровый потенциал. Только рост отечественного производства, позволит противопоставить денежной массе реальную товарную массу, снизить издержки, создать единый общенациональный рынок, усилить национальную безопасность страны, ликвидировать безработицу. При этом, этот рост должен осуществляться по объёму продукции. Финансовые показатели – это ловушка, в которой Россия пока и вертится вот уже тридцать лет как белка в колесе.

Анализ политико-экономической сути ельцинизма, заведшей Россию в тупик, в Величайшую российскую депрессию и стагнацию, мне хотелось бы закончить четверостишьем Великого русского поэта:

Борис, Борис!

Не уйдешь ты от суда людского,

Как не уйдешь от божьего суда.

А. С. Пушкин