В Польше продолжаются массовые протесты из за ужесточения законодательства об абортах​

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31 января 2021, 07:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Везде во всём мире сейчас неспокойно. Протесты, бунты, революции давно стали нормой для человечества.

В европейской и относительно тихой Польше тоже с недавнего времени идут настоящие сражения. Всё началось из-за злободневного вопроса о женских абортах. В конце октября 2020 года Конституционный суд государства рассмотрел возможность ужесточения закона об абортах. При обнаружении неизлечимых патологий женщина так же не в состоянии удалить плод. Аборт разрешён лишь в случаях изнасилования, инцеста или при прямой угрозе жизни. В других же случаях закон запрещает удалять плод. В целом, подобный закон оспаривается в любой стране. Проблема выявления патологий крайне злободневна для современного мира.

Противники ужесточения законодательства об абортах устраивают в Польше беспорядки и даже сражаются с силовиками. 30 января во время протестов в Варшаве полиции пришлось применить слезоточивый газ. Вначале они предприняли попытки задержать микроавтобус с аппаратурой, усиливающей звук. Но протестующие ринулись в атаку на силовиков, невзирая на последствия. Полиции пришлось пойти на крайние меры, чтобы остановить разбушевавшихся людей. Медики уже оказали должную помощь пострадавшим от слезоточивого газа и крепких рук польских правоохранителей. Но всё же общая ситуация с протестами в стране остаётся пока очень нестабильной.