Древнейший клинок Японии и его величайшая тайна

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 января 2021, 20:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Таинственный меч Кусанаги-но-цуруги считается настоящим достоянием японских императоров. В глаза этот клинок никто никогда не видел. Но при этом, тот же Хирохито в ХХ столетии утверждал, что загадочный клинок действительно существует. Происходит этот меч из … тела самого Ямато-но-Ороти, легендарного восьмиголового и восьмихвостого змея. Существует целая легенда на эту тему. Как толком появилась Япония и её монархия, никто не знает. Все императоры Страны Восходящего Солнца, как один, заявляют, что ведут происхождение от Богов. Конечно в современном мире это широко не обсуждается, но всё же факт божественности властителей никто не отрицает. Что же до меча, то его реальное существование никем не опровергается. Но видеть клинок разрешено лишь императорам во время коронации и хранителям самого оружия.

Считается, что клинок ранее находился внутри тела Ямато-но-Ороти. Один из древних героев по имени Сусаноо, впоследствии ставший богом, как-то столкнулся в провинции Идзумо с плачущими незнакомцами. Это была пожилая пара вместе с юной девочкой-подростком. Как оказалось, на самом деле пожилые люди представляли собой полубогов, а их девочка в будущем даже стала женой Сусаноо. Старик попросил героя помочь ему в борьбе с загадочным восьмиголовым и восьмихвостым змеем, как раз с тем самым Ямато-но-Ороти. Он утверждал, что чудовище убило 8 его дочерей. По описанию, змей был настолько огромен, что охватывал 8 долин и 8 холмов. Страшно даже представить его исполинские размеры! Сусаноо же согласился помочь старику, но попросил руки его дочери. Старец согласился, и тогда герой приступил к своему плану борьбы с чудовищем.

Сусаноо приказал изготовить огромный жбан 8 раз перегнанного сакэ внутри высокой изгороди с 8-ю громадными воротами. Он собирался напоить змея и только потом прикончить его. Ямато-но-ороти клюнул на ловушку. Как только чудовище опьянело, воин бросился на него. Мощнейшими ударами он сокрушил множество его голов. Вот только когда Сусаноо разрубил средний хвост монстра, он обнаружил там тот самый меч Кусанаги-но-цуруги. С тех пор этот клинок считается одной из трёх регалий японских императоров. Меч действительно существует, и об этом говорят многие эксперты. В противном случае, его бы так не охраняли и давно бы уже сделали музейным экспонатом. Но что-то в этом клинке и правда есть. Не исключено, что под Ямато-но-ороти на самом деле имеется ввиду не сам змей (таких, как известно, не бывает в природе), а какое-нибудь враждебное государство. К примеру, Китай всегда имел на знамени дракона. Также есть вероятность, что речь идёт о древнейшей войне Японии и Китая, и такое вполне могло случиться. Соответственно, клинок мог быть добыт, как обычный военный трофей.