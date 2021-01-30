100 миллионов заболевших, а правды всё нет: «создатели» коронавируса неизвестны до сих пор

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 января 2021, 19:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Сколько бы уже ни родилось теорий о создании коронавируса и об истории его происхождения, все они пока что являются лишь обычными гипотезами.

Точных данных о происхождении Covid-19 не существует. По одним данным, этот вирус создан неизвестными террористами для передела планеты (в частности экономики мировых держав), по другим – это секретное оружие КНР, вырвавшееся на свободу из Уханьской лаборатории, по ещё одним – это зоонозный вирус, происходящий от летучих мышей или панголинов. Гипотез на тему происхождения «ковида» развелось уже под сотню, но всё же ни КНР, ни представители ВОЗ так толком ничего не раскрывает. Особый интерес вызывают действия правительства Китая. Си Цзиньпин и его руководство явно осведомлены об истинности причин, раз считают это государственной тайной.

Между тем, в мире по-прежнему заражается по полмиллиона человек. На сегодня на нашей планеты уже более 100 миллионов заболевших. Точная цифра – 102 177 375. И это только известные данные. 56 529 423 человека выздоровело, но всё же не без последствий. Умерло за всю историю пандемии – 2 миллиона и 209 313 человек. В основном, это очень пожилые люди, а также обладатели побочных заболеваний и те, у кого слабый иммунитет. Врачи и учёные по-прежнему бьются за здоровье всего человечества. Но вирус от этого темпов не сбавляет. Что именно ждёт человечество в ближайшее время – точно неизвестно.