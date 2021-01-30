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Аргументы Недели Мнение 13+

Кто же такой Саурон и кем он был в начале Времён? Немного о главном злодее во вселенной «Властелин Колец»

, 00:23 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Кто же такой Саурон и кем он был в начале Времён? Немного о главном злодее во вселенной «Властелин Колец»
Фото: соцсети

Саурон – один из главных антагонистов известного сеттинга Толкина под названием «Властелин Колец». Многие из нас знают эту вселенную лишь по экранизациям Питера Джексона. Но немногие читали оригинал и заглядывали в чудесные литературные памятники, написанные самим Профессором. О Сауроне, главном злодее сеттинга, рассказывается почти во всех произведениях Толкина. Особенно детально о нём описывается в «Сильмариллионе». Кстати, ни для кого уже не секрет, что Питер Джексон перекроил Средиземье, как мог, и потому многие элементы в его фильмах не сходятся с оригинальными работами Профессора.

Кто же такой этот Саурон и с чем его едят? На самом деле, Саурон – всего лишь один из майар. Майар – это одна из самых древних рас во вселенной Толкина. В «Сильмариллионе» упоминается, что вначале был Творец Миров (он же Эру Илуватар). С помощью своих мыслей он породил Айнур, первую разумную расу в известной вселенной. Эти существа обладали поистине божественными способностями. С помощью своей музыки, которая вторила песни Илуватара, они могли создавать целые миры. С помощью Айнур Творец создал всю вселенную, которую он назвал шумерским словом Эа. Здесь мы наблюдаем ярый намёк на библейские источники о Сотворении Мира за несколько дней. Только вот Толкин мыслил куда более глобально.

Кто же такой Саурон и кем он был в начале Времён? Немного о главном злодее во вселенной «Властелин Колец»

Айнур вскоре разделились на две расы – Валар (высшие) и Майар (более низкие по рангу). Саурон поначалу звался Майроном. Он был одним из майар и пребывал в свите Ауле, повелителя земных недр на планете Арда. Предательство Саурона произошло уже после того, как один из валар по имени Мелькор предал своего Создателя и захотел управлять вселенной. Именно Мелькор склонил на свою сторону Майрона, превратив его в самого безжалостного из своих слуг. Однако у Саурона имелись свои мысли и предпочтения. Он воспользовался дружбой с Мелькором и стал его главным шпионом среди своих сородичей Валар. Но втайне он мечтал самим быть подобным своему властителю и повелевать жизнями миллионов. Больше всего он жаждал взять под контроль Эльдар (эльфов), первых из пробудившихся детей Валар.

Майрон то и дело занимался обманами и подстрекательствами. О том, что он является шпионом Мелькора, Валар узнали слишком поздно. Майрона нарекли Сауроном как раз за предательство своих соплеменников и за сотрудничество с Тёмным Владыкой. Мелькор уважал Саурона и всегда ставил его во главе своих армий. С помощью тёмной магии оба владыки превратили пойманных эльфов в орков, ужасающих плотоядных созданий. Впрочем, Саурон и Мелькор очень обожали людей. Саурон не раз использовал этих существ, считавшихся вторыми из пробудившихся. Люди с охотой шли на службу Тьме, так как их прельщало славное будущее, сулимое им злобными гениями. Орки же считались основной ударной силой, по сути, пушечным мясом.

Кто же такой Саурон и кем он был в начале Времён? Немного о главном злодее во вселенной «Властелин Колец»

«Сильмариллион» детально рассказывает обо всех злодеяниях Саурона. Перечислять их очень и очень долго. Для этого есть целое произведение Толкина. Но вкратце можно сказать, что после падения Мелькора и отправления его в Пустоту, именно Саурон стал новым Тёмным Властелином в Арде. Он охотно продолжил дело своего бывшего повелителя, и отныне уже не нуждался в командах. Он самолично превратился в угрожающую силу для всего Средиземья, ну и конечно для всех разумных рас. Для получения безграничной власти он обманул известных эльфийских кузнецов, которые по его задумке выковали Кольца Власти. Сам же Саурон выковал другое кольцо – Единое, или То, что Правит всеми. С помощью Единого Кольца он умел контролировать все другие, и подчинять своей воле их обладателей.

Поначалу Саурон выглядел, как рыжеволосый женоподобный юноша с заострёнными ушами. Он прекрасно уживался среди эльфов, умел сладкими речами заставить любого слушать себя. Он не раз обманывал не только эльфов, но и людей, а также гномов. Свой прекрасный облик Саурон потерял уже после падения Нуменора. В Нуменоре, островном королевстве людей, Великий Враг организовал культ Мелькора и заставил местных правителей приносить жертвы. Во всём царстве воцарилась власть жестокой и беспощадной секты. Потом Саурон надоумил людей напасть на Валинор, обитель Валар. Однако именно это было замечено Валар и их властителем Эру Илуватаром. Эру затопил Нуменор, и тело Саурона исчезло. Впоследствии, наш герой уже появлялся в страшных обликах, а после – и вовсе превратился в сплошное Багровое Око.

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