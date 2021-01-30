Кто же такой Саурон и кем он был в начале Времён? Немного о главном злодее во вселенной «Властелин Колец»

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 января 2021, 00:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Саурон – один из главных антагонистов известного сеттинга Толкина под названием «Властелин Колец». Многие из нас знают эту вселенную лишь по экранизациям Питера Джексона. Но немногие читали оригинал и заглядывали в чудесные литературные памятники, написанные самим Профессором. О Сауроне, главном злодее сеттинга, рассказывается почти во всех произведениях Толкина. Особенно детально о нём описывается в «Сильмариллионе». Кстати, ни для кого уже не секрет, что Питер Джексон перекроил Средиземье, как мог, и потому многие элементы в его фильмах не сходятся с оригинальными работами Профессора.

Кто же такой этот Саурон и с чем его едят? На самом деле, Саурон – всего лишь один из майар. Майар – это одна из самых древних рас во вселенной Толкина. В «Сильмариллионе» упоминается, что вначале был Творец Миров (он же Эру Илуватар). С помощью своих мыслей он породил Айнур, первую разумную расу в известной вселенной. Эти существа обладали поистине божественными способностями. С помощью своей музыки, которая вторила песни Илуватара, они могли создавать целые миры. С помощью Айнур Творец создал всю вселенную, которую он назвал шумерским словом Эа. Здесь мы наблюдаем ярый намёк на библейские источники о Сотворении Мира за несколько дней. Только вот Толкин мыслил куда более глобально.

Айнур вскоре разделились на две расы – Валар (высшие) и Майар (более низкие по рангу). Саурон поначалу звался Майроном. Он был одним из майар и пребывал в свите Ауле, повелителя земных недр на планете Арда. Предательство Саурона произошло уже после того, как один из валар по имени Мелькор предал своего Создателя и захотел управлять вселенной. Именно Мелькор склонил на свою сторону Майрона, превратив его в самого безжалостного из своих слуг. Однако у Саурона имелись свои мысли и предпочтения. Он воспользовался дружбой с Мелькором и стал его главным шпионом среди своих сородичей Валар. Но втайне он мечтал самим быть подобным своему властителю и повелевать жизнями миллионов. Больше всего он жаждал взять под контроль Эльдар (эльфов), первых из пробудившихся детей Валар.

Майрон то и дело занимался обманами и подстрекательствами. О том, что он является шпионом Мелькора, Валар узнали слишком поздно. Майрона нарекли Сауроном как раз за предательство своих соплеменников и за сотрудничество с Тёмным Владыкой. Мелькор уважал Саурона и всегда ставил его во главе своих армий. С помощью тёмной магии оба владыки превратили пойманных эльфов в орков, ужасающих плотоядных созданий. Впрочем, Саурон и Мелькор очень обожали людей. Саурон не раз использовал этих существ, считавшихся вторыми из пробудившихся. Люди с охотой шли на службу Тьме, так как их прельщало славное будущее, сулимое им злобными гениями. Орки же считались основной ударной силой, по сути, пушечным мясом.

«Сильмариллион» детально рассказывает обо всех злодеяниях Саурона. Перечислять их очень и очень долго. Для этого есть целое произведение Толкина. Но вкратце можно сказать, что после падения Мелькора и отправления его в Пустоту, именно Саурон стал новым Тёмным Властелином в Арде. Он охотно продолжил дело своего бывшего повелителя, и отныне уже не нуждался в командах. Он самолично превратился в угрожающую силу для всего Средиземья, ну и конечно для всех разумных рас. Для получения безграничной власти он обманул известных эльфийских кузнецов, которые по его задумке выковали Кольца Власти. Сам же Саурон выковал другое кольцо – Единое, или То, что Правит всеми. С помощью Единого Кольца он умел контролировать все другие, и подчинять своей воле их обладателей.

Поначалу Саурон выглядел, как рыжеволосый женоподобный юноша с заострёнными ушами. Он прекрасно уживался среди эльфов, умел сладкими речами заставить любого слушать себя. Он не раз обманывал не только эльфов, но и людей, а также гномов. Свой прекрасный облик Саурон потерял уже после падения Нуменора. В Нуменоре, островном королевстве людей, Великий Враг организовал культ Мелькора и заставил местных правителей приносить жертвы. Во всём царстве воцарилась власть жестокой и беспощадной секты. Потом Саурон надоумил людей напасть на Валинор, обитель Валар. Однако именно это было замечено Валар и их властителем Эру Илуватаром. Эру затопил Нуменор, и тело Саурона исчезло. Впоследствии, наш герой уже появлялся в страшных обликах, а после – и вовсе превратился в сплошное Багровое Око.