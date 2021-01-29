ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Мнение 13+

В будущем масочный режим и ограничения могут сойти на нет

, 08:58 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

В будущем масочный режим и ограничения могут сойти на нет
Фото: cоцсети

По последним данным, в России всё налаживается в плане коронавирусной обстановки. За сутки уже выявляется не так-то много заболевших, менее 20 000. Поэтому в скором времени всё может наоборот улучшиться.

В будущем масочный режим и ограничения могут сойти на нетЛюди с нетерпением ждут, когда коронавирус вообще отступит из России. На сегодня ситуация пока ещё остаётся непростой, но в целом, свет в конце тоннеля уже виден. Карантинные ограничения постепенно ослабляются. По недавним прогнозам учёного из РАН Александра Горелова, резкое снижение числа заболевших будет наблюдаться уже в марте месяце. Фаза медленного роста заболеваемости, по его мнению, уже завершилась.

В будущем масочный режим и ограничения могут сойти на нет

Стабилизация должна продлиться от одного до полутора месяцев. Также было заявлено, что возможно эпидемия вернётся к показателям прошлого лета или даже весны. В целом, россияне уже порядком устали от коронавируса. Особенно их радует новость о том, что в этом году может полностью сойти на нет масочный режим. Перчатки и маски уже давно стали повседневными атрибутами. Без них сейчас никуда. Но это не означает, что с ними нам придётся проходить долгие годы. Скорее всего, уже ко 2 половине 2021 года мы полностью от них избавимся… или просто сохраним себе на память для истории.

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью