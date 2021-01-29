В будущем масочный режим и ограничения могут сойти на нет

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29 января 2021, 08:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

По последним данным, в России всё налаживается в плане коронавирусной обстановки. За сутки уже выявляется не так-то много заболевших, менее 20 000. Поэтому в скором времени всё может наоборот улучшиться.

Люди с нетерпением ждут, когда коронавирус вообще отступит из России. На сегодня ситуация пока ещё остаётся непростой, но в целом, свет в конце тоннеля уже виден. Карантинные ограничения постепенно ослабляются. По недавним прогнозам учёного из РАН Александра Горелова, резкое снижение числа заболевших будет наблюдаться уже в марте месяце. Фаза медленного роста заболеваемости, по его мнению, уже завершилась.

Стабилизация должна продлиться от одного до полутора месяцев. Также было заявлено, что возможно эпидемия вернётся к показателям прошлого лета или даже весны. В целом, россияне уже порядком устали от коронавируса. Особенно их радует новость о том, что в этом году может полностью сойти на нет масочный режим. Перчатки и маски уже давно стали повседневными атрибутами. Без них сейчас никуда. Но это не означает, что с ними нам придётся проходить долгие годы. Скорее всего, уже ко 2 половине 2021 года мы полностью от них избавимся… или просто сохраним себе на память для истории.