К 195-й годовщине взятия русскими войсками Эриванской крепости

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 января 2021, 13:17 [ «Аргументы Недели», Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум" ]

Фото: соцсети

В следующем году исполняется 195 лет со дня взятия русскими войсками Эриванской крепости, ставшего кульминацией в многолетней борьбе Российской империи по установлению контроля над Закавказьем.

Я думаю, стоит обратить внимание на эту дату. Надо бы провести, как минимум, "Научно-практическую конференцию" по данной теме, тем самым напомнить некоторым армянским политикам, не помнящим родства, историческую роль России в возрождении армянской государственности и в появлении на карте мира, спустя пять веков, страны под названием "Армения".

Этой знаменательной дате предшествовали долгие годы и века мытарства армянской элиты и духовенства по европейским странам в поисках решения армянского вопроса.

В далёком XV веке, после падения Армянского киликийского царства, Армения стала яблоком раздора между влиятельными соседними странами. Непрерывные войны велись между Тамерланом и агрессивными племенами Ак-коюнлу и Кара-коюнлу и, конечно же, Персией, которая на столетия после принятия армянами христианской религии стала врагом номер один. А позднее к ним примкнула, желая оторвать для себя лакомый кусочек, и Турция.

В начале XVII века после многолетних войн Турция и Персия поделили Армению между собой. Центральная часть Восточной Армении вместе с Эриванью перешла к Персии, там проживало более четверти миллиона армян. (Я на это обращаю особое внимание, так как многие оппоненты упорно приписывают владение Эриванским ханством Турции и считают армян пришлыми на этой исконно армянской земле.) Нужно отметить, что сражения между Турцией и Персией происходили в местах, густонаселённых армянами, принося прежде всего подконтрольным армянским сёлам разрушения, кровь и слёзы. А после завершения военных действий уже тяжелые непосильные налоги обрушились на головы жителей уцелевших армянских сел, ведь помимо общих налогов для всех подданных ханства, армяне, будучи христианами, выплачивали ещё и особый налог, который назывался "платой за веру". Армянское крестьянство было доведено до крайнего разорения и нищеты.

Чтобы спасти народ от угрозы полного уничтожения, Католикос Всех Армян Акоп Джугаеци собирает в Эчмиадзине делегацию из наиболее авторитетных граждан и отправляет эту миссию в Европу с целью привлечь внимание к бедственному положению христианских народов Кавказа, окруженных могучими на тот период народами и племенами, исповедующими ислам.

Эта миссия в Европу готовилась в расчете на то, что принадлежность к одной вере явится достаточным основанием для усиления европейского влияния на кавказском направлении и для освобождения христианских народов Кавказа от бремени иноверцев. Войти в состав делегации напросился и юноша, патриот земли армянской Исраэл Ори.

Исраэл Ори

Дальнейшие события показали, что решение Исраэла Ори войти в состав делегации оказалось судьбоносным для армянского народа: именно этому юноше мы обязаны не только воссоединением разбросанного по всему региону армянского населения, обреченного на жалкое существование и ассимиляцию, но и появлением, а вернее, возрождением Армении как самостоятельного государства. Если бы не выбранный вовремя вектор на Россию, то армян ждала бы участь ассирийского, албанского и других христианских народов, навсегда потерявших свою государственность.

Но сложилось так, что едва въехав на территорию Европы, делегация получила скорбное сообщение: идейный вдохновитель и организатор Католикос Армении Акоп Джугаеци скоропостижно скончался, и делегация посчитала необходимым временно свернуть свою миссию и вернуться обратно.

Кроме уверенно идущего к поставленной цели Исраэла Ори. Он, понимая, что судьба многострадального народа теперь находится в его руках, принимает смелое решение: самостоятельно продолжить миссию - и остаётся в Европе. Следуют двадцать лет скитаний из одного государства в другое, встречи с деловыми и военными кругами. Он добивается аудиенции с лидерами Австрии, Италии, Франции, Германии. Набирается опыта, изучает военное искусство, надеясь однажды применить его на деле, возглавив армянское войско. К 1700 году он приходит к убеждению, что европейским странам чужды боль и страдания народа, который первым в мире принял христианство в качестве государственной религии, и он принимает решение обратить свои взоры к России.

Пётр I

Петр Первый, который согласился незамедлительно с ним встретиться, быть может, до Исраэла Ори имел лишь поверхностное представление об армянском народе. Однако он проникся уважением к этому преданному идее возрождения своей Родины иноземцу и обещал всяческую поддержку братьям по вере. С тех пор все цари России в своей внешней политике строго придерживались проармянской ориентации, считая своим долгом помогать своим союзникам на юге, получая в ответ и благодарность, и реальную помощь. Во всех без исключения русско-персидских, а затем и русско-турецких войнах армяне принимали непосредственное участие на стороне России. Выполняли роль проводников, служили разведчиками, снабженцами, добровольцами вливались в ряды русской армии и отчаянно сражались, осознавая, что прежде всего сражаются за свою Родину, за свой родной очаг. Отсюда и высокий процент в российской армии военачальников и отважных воинов-армян.

Таким образом, усилия и решительность армянских патриотов, готовых на любые жертвы во имя своего народа, убедили правителей Российской империи в правильности принятого решения расширять свои границы в южном направлении. Это дало благодатные всходы, результатом чего явилось взятие Эриванской крепости русскими войсками под руководством генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича.

К сожалению, в современном Ереване ничто не напоминает о существовании в нынешних чертах города некогда могучей крепости.

Градостроители, и в первую очередь Александр Таманян, которого считают автором генерального плана Еревана, посчитали нужным не сохранить, а полностью разобрать полуразрушенные стены, тем самым пытаясь стереть память о персидском владении города. Я не думаю, что это было верное решение.

Увы, восстановить крепость сегодня не представляется возможным, так как на этом месте расположился знаменитый коньячный завод "Арарат". Но замалчивать освобождение города от иноземного ига тоже нельзя.