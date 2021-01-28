Новая «ковидная» мутация в Шанхае: что известно

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 января 2021, 11:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Коронавирус заразил уже почти 100 миллионов по всей планете. Умерло больше 2 миллионов человек, и цифры лишь растут. Сегодня уже год ожесточённой войны с «уханьской пробиркой». Но вирус отступать не желает. Темпы его распространения – по-прежнему высоки. В Китае, некогда считавшимся победителем «ковида», снова неспокойно. В Шанхае даже вспыхнула настоящая паника из-за 13 новых случаев заболевания. Всё дело в том, что речь идёт о новой мутации вируса. Именно новые мутации делают «ковид» шокирующе заразным. Из-за новой вспышки заболеваний в Шанхае практически никого нет на улицах. Люди попросту боятся выходить. Опустели парки, торговые центры, кафе и рестораны.

По данным экспертов, первый шанхайский случай был зарегистрирован 21 января. Как именно человек заразился, не говорят. В КНР вообще принято умалчивать многие сведения, в особенности те, которые касаются опасных болезней. Первый из инфицированных работал в онкодиспансере. По неизвестной причине, ему не сделали вакцинацию. Почти то же самое и с другим заражённым. Хотя при этом, в Китае действует обязательная вакцинации для всех сотрудников медучреждений.

Сразу же создаётся вопрос – почему же из-за 13 пациентов в целом городе началась паника? Ответ кроется не только в мышлении самих китайцев, но и в их правительственной системе. В карантин можно отправиться, даже если просто один раз поговорил с заражённым. Если тест положительный, то это, как правило, влечёт за собой плохие последствия. Могут закрыть работу, урезать или лишить зарплату. Должной помощи правительство Си Цзиньпина не оказывают никому. Китайцы же, при этом, тоже не выступают за свои права и подчиняются любым правилам властей, даже самым безумным.

О том, как именно переносят заразу заболевшие, тоже никто не пишет. Вероятно, здесь опять же речь идёт о банальной «скрывательской» политике властей, которая действует уже достаточно давно. Есть правда сведения об одном заражённым, и говорят, что у него так и не выявили симптомы коронавируса. Просто тест оказался положительным. В любом случае, точные данные в Китае едва ли возможно узнать. Не исключено, что у них до сих пор не прошёл коронавирус, и продолжает распространяться с бешеными темпами. Просто об этом запрещено упоминать.