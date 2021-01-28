Готмог из Минас Моргула не был орком? Очередные тайны из знаменитой вселенной Толкина

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 января 2021, 05:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Джон Толкин – поистине удивительный писатель. Он подарил нам то, что мы с вами уже давно привыкли видеть на книжных прилавках или на телеэкранах. Он сделал фэнтези таковым, какое оно есть; дал ему жизнь и продолжение. Недаром ведь Толкин считается родоначальником фэнтези, как жанра. Но речь сейчас не о нём самом, а об одном очень интересном персонаже из сеттинга. Дело касается Готмога, таинственного лорда-коменданта Минас Моргула и правой руки самого Короля-чародея. Из кинотрилогии Питера Джексона мы помним его, как жутко уродливого орка с чудовищным лицом. Одного глаза у него не было, и почти всё тело было покрыто жуткими наростами. Пожалуй, настоящий орк-мутант. Только вот есть одно но. Орков ещё никогда не называли на синдарине.

Синдарин – это один из основных языков Средиземья, язык Эльфов Белерианда. Им хорошо владели не только Эльфы, но и все остальные расы, в особенности люди. Фанаты Толкина прекрасно знают о существовании чёрных нуменорцев. Это были люди, потомки древнейшей островной цивилизации, которые добровольно перешли на сторону Саурона Гортхаура и его повелителя Моргота. Многие из них поддались искушению Тёмной магии и стали колдунами невероятной силы. Их имена, как правило, звучали на синдарине. Что же до Готмога, то орком он уж точно не являлся, и это – неоспоримый факт. Саурон использовал орков, как… пушечное мясо. Даже в кинотрилогии, немного отличной от оригинала Профессора, жизнь орков практически нигде не ценится. Так зачем же представителю их расы становиться правой рукой не кого-нибудь, а самого Короля-чародея? Обычно такие персоны, как Король-чародей, Глашатай Саурона или Назгулы, попросту не воспринимали орков всерьёз. Зачем-то ещё этому монстру далось имя величайшего из балрогов времён Древних Дней. Всё это в буквальном смысле создаёт сплошную несуразицу.

Вывод здесь таков. Орком Готмог уж точно не являлся, причём никогда. Есть конечно теории, что под Готмогом мог выступать Саурон или какой-нибудь падший майар, но это в основном очень безумные суждения. Самой адекватной теорией считается… людское происхождение нашего уродливого орочьего командующего. Сразу же создаётся вопрос, а почему он вдруг стал похожим на орка? Всё из-за Тёмной магии и связи с Сауроном. Вспомните других людей на службе у Великого Врага. Глашатай Саурона превратился в настоящую мумию, изобилующую гнилыми зубами и воняющую гнилью. Многие короли, генералы и принцы, поддавшиеся Тьме, превратились в Назгулов. Так почему же Готмог, будучи каким-нибудь нуменорским военачальником, не мог обратиться в нечто уродливое? Всё вполне возможно. Стоит отметить, что сам Толкин никак не упоминает происхождение Готмога из Третьей Эпохи. Так что опять же, наш уродливый и жуткий оркоподобный монстр – скорее всего потомок людского рода. Орки такие привилегии, как Готмог, и в жизни не имели. О

были этого попросту недостойны.

Это интересно:

Минас Итиль, одна из знаменитых твердынь Гондора, скорее всего, пала не благодаря осаде, а благодаря банальной измене стражи. Всем известно о существованиях культов Моргота на территориях людских королевств. Вероятнее всего, крепость была захвачена из-за того, что некто открыл ворота приближающейся армии Саурона. Впоследствии, Итиль был переименован в Минас Моргул и превращён в оплот колдовства. Можно предположить, что Готмог был как раз тем, кто открыл ворота наступающим ордам врага. Ведь Готмог был не просто военачальником, а комендантом этой самой крепости и правой рукой Короля-чародея. Очевидно, ему очень доверял не только великий колдун, но и сам Саурон. А Саурон очень обожал делать из людей своих прислужников.