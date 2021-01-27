Надежда на улучшение? Первый разговор Путина и Байдена прошёл вполне нормально

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 января 2021, 20:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Президент РФ Владимир Путин впервые пообщался с Джозефом Байденом, как с верховным руководителем США (по счёту это уже 46-й американский президент).

На удивление некоторых экспертов, разговор прошёл вполне адекватно и даже дружелюбно. Путин поздравил Байдена с победой и выразил искреннюю надежду, что отношения между Россией и Штатами начнут через какое-то время налаживаться. Между тем, на данном этапе напряжение между обеими странами весьма сильно. Нередко американские и российские политики высказывают открытую враждебность по отношению друг к другу. США по-прежнему воспринимаются, как потенциальный враг России. Путин же считает, что настало время закончиться этой длительной напряжённости. Он надеется, что США и Россия урегулируют все проблемные моменты во благо мирового сообщества.

Президенты обсудили немало важных тем, помимо проблем в напряжённости. Их беседа коснулась вопросов коронавирусного распространения на планете и общей борьбы с этой серьёзной угрозой. Также были обговорены взаимные ограничения ядерных арсеналов, урегулирование военных действий в Украине и заодно проблемы, связанные с ядерной программой Ирана. Многие эксперты уверены, что это первый, хоть и всё ещё маленький шаг к улучшению отношений между странами.