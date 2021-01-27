Что сейчас происходит с «Зенитом»: свежие впечатления​

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 января 2021, 14:24 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

У​ «Зенита» только на первый взгляд сейчас "тишь-гладь да божья благодать" после осенних потрясений в Лиге чемпионов. Но свои проблемы и задачи есть и зимой 2021-го как у главного тренера, так и у санкт-петербургского клуба в целом. Во-первых, Семаку на первом сборе не хватает людей. Если голкипер Андрей Лунёв и самый результативный игрок чемпионата по системе «гол+пас» Артём Дзюба не полетели в Дубай из-за положительных тестов на коронавирус, то ещё несколько футболистов выбыли из-за небольших повреждений. По этой причине в ОАЭ были довызваны два дублёра из фарм-клуба сине-бело-голубых - 18-летний защитник Себа Сазонов и 21-летний нападающий Михаил Погорелов. В воскресенье «Зенит» провёл два матча разными составами, в которых Семак в силу кадровых обстоятельств смог сделать всего по одной замене полевых игроков. Для этого пришлось задействовать Погорелова в обеих встречах.

Вместо того чтобы наигрывать какие-то важные тактические вещи, Семак вынужден просто затыкать дыры. Тренер попросил даже поменять формат матчей – на два тайма по 40 минут. В итоге центральный защитник Данила Прохин проводит весь спарринг на правом фланге, где в официальных матчах мы вряд ли его увидим. Левый защитник Данил Круговой, меняясь местами с Андреем Мостовым, действует часть игры на позиции правого полузащитника. Левоногий центрхав Леон Мусаев превращается во флангового игрока. Опытный Деян Ловрен учит уму-разуму нового юного напарника Данилу Хотулёва, а центральной фигурой в атаке становится Станислав Крапухин, который уже одной ногой… в «Уфе»! Естественно, качество футбола «Зенита» в этих «товарняках» оставляло желать лучшего, так что счёт не должен вводить в заблуждение.

Против «Пахтакора» и «Шахтёра» помимо Лунёва и Дзюбы не сыграли Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Себастьян Дриусси. Первые двое не принимали участия и в спарринге с «Ригой» тремя днями ранее, а Ерохин сыграл с латвийской командой всего несколько минут и получил травму. Новичков у Семака по-прежнему нет.

«Зенит» выиграл второй контрольный матч на сборе в ОАЭ, но остался неприятный осадок.

Похоже, что команда Сергея Семака обратилась к «Пахтакору» с четким заданием для себя – отработать игру под высоким прессингом. С одной стороны, игроки «Зенита» часто давали передачи назад, порой чересчур притормаживая атаки. С другой стороны, «Пахтакор» редко позволял сопернику иметь простор для действий. Многократный чемпион Узбекистана здорово заставлял «Зенит» двигаться на своей половине поля. Однако выходить из-под прессинга питерцам удавалось не часто – гораздо чаще случались потери и неоправданные нарушения правил.

Ошибки можно списать на необычный состав оборонительной линии. В стартовом составе вышел 18-летний Саба Сазонов, которого вместе с Михаилом Погореловым только-только пригласили на сбор в ОАЭ. Справа же сыграл Данила Прохин, и нельзя сказать, что хотелось бы видеть его на этой позиции снова – пожалуй, даже в Лиге чемпионов он ощущал себя намного увереннее в центре обороны, чем справа в защите в контрольной игре.

Еще один эксперимент – Круговой на правом фланге полузащиты. Сперва он вышел слева, но по ходу игры поменялся флангами с Мостовым. Эксперимент не назовешь успешным. В этот период Круговой допустил потерю на своей половине поля, что привело к первому удару в створ «Пахтакора». И вообще соперника «Зенита» был весьма близок к тому, чтобы распечатать ворота Александра Васютина. Очень опасным, например, получился мощный удар Эрена Дердийока (того самого, который играл за «Байер» и сборную Швейцарии) со штрафного – вратарь с трудом отбил мяч.

Несмотря на это, «Зениту» все-таки удавалось переходить на чужую половину поля и создавать моменты. Уже на 2-й минуте отличился Андрей Мостовой после того, как Станислав Крапухин выиграл борьбу за верховой мяч у чужой штрафной.

Но по-настоящему изысканным вышел гол самого Крапухина. Все благодаря Магомеду Оздоеву, который выполнил шикарную передачу вразрез со средней трети поля. Крапухин вовремя стартовал за спину защитнику и выскочил один на один с вратарем, изящно перебросив его «парашютом».

Вообще Оздоев вышел с капитанской повязкой и явно старался быть лидером на поле. Но, как минимум, в игре без мяча у него многое не получалось. Особенно это бросалось в глаза во втором тайме, когда «Пахтакор» провел активные первые 10 минут. Довольно быстро команда обошла «Зенит» по количеству ударов по воротам. Казалось, что вот-вот питерцы пропустят, но вместо этого пропустил «Пахтакор» после первой же контратаки, в которой Мостовой заработал пенальти и сам же его реализовал.

Однако несмотря на пропущенный мяч, именно «Пахтакор» приковал к себе наибольшее внимание после перерыва. Футболисты показывали завидную технику обращения с мячом и очень интересные командные взаимодействия, которых не было у игроков «Зенита». Они чаще старались сыграть в одиночку, и именно поэтому допускали столько ошибок под прессингом.

Конечно, мы не знаем заданий, которые требовал от «Зенита» тренерский штаб. Но чисто визуально осталось впечатление, что «Пахтакор» играет намного более зрелищно и даже эффективно, хотя это и не отразилось на счете. Кстати, это не связано с текущим уровнем подготовки игроков, так что не стоит списывать игру «Зенита» на то, что они играют под нагрузками.