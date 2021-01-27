Существование Эльфвина в мире Толкина говорит о многом

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 января 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Мир Толкина, как и Хайбория, несомненно связан с нашим. Ведь дело в том, что Арда, упоминаемая в чудесной вселенной Профессора – это не что иное, как Земля. Да и сам сюжет борьбы Света с Тьмой похож на то, что мы уже не раз видели в библейских источниках. Мелькор может быть сопоставлен с Дьяволом. Эру Илуватар – с Богом-Творцом. Ну а таинственные Айнур вполне могут иметь связи со схожими сущностями, которые впоследствии стали богами во многих древних религиях. Мир Арды всегда был похож на наш. У Толкина существует одно интересное доказательство, которое ясно говорит о связи его вселенной с нашей реальностью.

Речь идёт о путешествии Эльфвина, саксонского морехода Х века. Как утверждает сам Толкин, мореплаватель был довольно знаменит по всей Англии, и он хотел открыть новые земли, легендарную сушу на западе Земли (возможно Америку). Вдохновлялся он подвигами Святого Брендена. Но вместо долгожданного неизведанного материка, Эльфвин и его команда обнаружили…. Портал в Валинор. Напомним, что Валинор считался Обителью Бессмертных во вселенной Толкина и родным домом Эльфов. Благодаря проникновению в загадочные мерцающие врата, команда саксонского путешественника оказалась на острове Тол Эрессеа. Поначалу это было похоже на сон, но вскоре реальность дала о себе знать.

На Тол Эрессеа Эльфвин встретился с наследниками расы Тэлери, произошедших от Перворождённых Эльфов. Там он познакомился с Пенголодом, одним из величайших эльфийских учёных. Именно он рассказал Эльфвину Английскому все тайные знания и поведал о древних битвах. Благодаря рассказам Пенголода, мореход узнал о событиях «Сильмариллиона», о легендарных Кольцах Власти и о борьбе с Великим Врагом. После отбытия из Тол Эрессеа, Эльфвин вернулся обратно в Англию через тот же портал, где рассказал своим соратникам о своём таинственном путешествии и о встрече с Эльфами. Суть в том, что именно благодаря Эльфвину весь остальной мир и узнал про существование легендарных земных дней, когда боги ещё жили среди смертных, и когда всем заправляли могучие светоносные Валар.