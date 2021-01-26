В Израиле заражаются пока многие, но смертность снижается

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26 января 2021, 23:39 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Пока что ситуация с коронавирусом в Израиле всё ещё непростая. Заболевшие продолжают выявляться. Зато быстро спадает смертность. Да и в целом, страну можно назвать едва ли не самой благоприятной в этом роде.

Израиль избежал создания тяжелейшей ситуации и критической для здравоохранения обстановки. Напротив, местные медики, славящиеся своим непревзойдённым мастерством, сумели побороть угрозу и не превратить свою страну во вторые Соединённые Штаты. Однако правительство всё ещё перестраховывается. Недавно там приостановили международные перелёты. Но запрет будет снят уже 31 января. С 8-го числа действует строжайший карантин, но это ради безопасности всех граждан.

На сегодня в Израиле зафиксировано 613 286 заболевших. Этой статистике можно верить, так как речь идёт не о диктаторской стране, а о почти единственной демократической державе на Ближнем Востоке. Выздоровело уже более 500 000 (513 232). Число умерших составило 4501, и это сравнительно небольшие цифры по сравнению с той же Индией или Мексикой. Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации. По подсчётам экспертов, полная победа израильтян над «уханьской пробиркой» может быть засчитана уже в начале весны.