Минас-Тирит на Тол Сирион. Эльфийская крепость и вотчина Саурона в мире Толкин

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 января 2021, 20:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Если кто знаком со вселенной Джона Толкина, тот знает, о чём идёт речь, когда видит слово «Минас Тирит». Так вот на самом деле Минас-Тирит, который был отражён в трилогии «Властелина Колец» (книжной и фильмовой) – далеко не единственная крепость с таким же названием. Все мы помним её, как столицу Гондора. Но существовала ещё одна крепость, возведённая в самую Первую Эпоху, когда людские королевства ещё были только в зачаточном состоянии, а Ардой (основным миром Толкина, где располагалось Средиземье) правили Эльфы и Валар.

Первый Минас-Тирит был возведён на острове Тол Сирион (или как он потом стал называться, Тол-ин-Гаурот). Его построил один из величайших эльфийских владык по имени Финрод Фелагунд. Финрод же являлся и братом Галадриэль, сумевшей дожить аж до Четвёртой Эпохи Средиземья. Минас-Тирит был возведён Финродом после прихода в Белерианд. Это было ещё за многие тысячелетия до событий Войны Кольца.

Цитадель была построена для того, чтобы хоть как-то сдержать силы Тёмного Властелина. Всем известный Саурон тогда ещё был обычным генералом на службе у «более серьёзного босса», которого звали Мелькор. Мелькор был одним из великих богов, первым распространившим Тьму по всей вселенной. Он же основал королевство Ангбанд ещё задолго до Мордора и Ангмара. Эльфы стали его клятыми врагами, а вместе с ними и люди. Во время Войны Самоцветов в результате третьей крупной битвы Дагор Бреголлах крепость Минас-Тирит на Тол Сирионе была захвачена Сауроном Гортхауром. Саурон остался владеть цитаделью и сделался её наместником. Остров отныне стал называться «Землёй Оборотней». Там творилась тёмная магия и создавались ужасающие твари, известные под именем волколаки. Тол Сирион был переименован в Тол-Ин-Гаурот. Но так продолжалось не вечно. Зло хоть и глубоко пустило корни на священном острове, но не на все времена. Вскоре Добро снова победило.

В 465 году Первой Эпохи лорд Берен из расы людей и его эльфийские спутники попытались проникнуть в Ангбанд под видом орков. Но враги их раскрыли и сразу же доставили в Минас-Тирит на Тол Сирион. Там состоялась песенная битва между Финродом и Сауроном. Финрод и его воины проиграли и были отправлены в темницы, где позднее погибли в муках. В живых оставался лишь один лорд Берен. Совсем скоро принцесса Лютиен Тинувиэль из рода Эльфов вместе с божественным псом Хуаном освободила остров Тол-ин-Гаурот от скверны Саурона. Она же спасла и Берена от рук врагов. Падшему ангелу Гортхауру пришлось убраться оттуда. Тол-ин-Гаурот был снова переименован в Тол Сирион. После освобождения цитадели главная крепость Минас-Тирита рухнула, так как потеряла связь с тёмной магией Саурона. Сам остров долгое время оставался необитаемым. Годы спустя после Войны Гнева гигантский материк Белерианд опустился под воду. Вместе с ним ушёл на дно и Тол Сирион. Древняя крепость навеки перестала существовать.