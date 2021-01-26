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Коронавирусная обстановка в США по-прежнему нестабильная

, 16:02 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Коронавирусная обстановка в США по-прежнему нестабильная
Фото: соцсети

На сегодня в Соединённых Штатах не всё гладко с коронавирусом. Страна по-прежнему на первом месте по количеству заражённых. Общее число случаев на данном этапе – 25 861 597.

Почти 100 000 больных выявляется за сутки. 431 392 человека уже погибли от осложнений. В основном, это очень пожилые люди, обладатели побочных заболеваний и те, у кого слабый иммунитет. 26 259 человек, по недавним данным, находятся в критическом состоянии. Впрочем тех, кому удалось преодолеть инфекцию, тоже немало. Сейчас их число составляет 15 617 360. Все эти люди уже побороли «уханьскую пробирку» и чувствуют себя неплохо.

Коронавирусная обстановка в США по-прежнему нестабильная

Повезло, что в США уже не планируется никаких массовых выступлений, так как победа признана за демократами. Посему не стоит в ближайшее время ожидать масштабных выходов на улицы. Между тем, новоизбранный президент Байден планирует в разы усилить общую вакцинацию американцев. Он сообщил, что за три недели темпы вакцинации увеличатся до 1 миллиона доз в сутки. Президент также отметил, что у властей появляются надежды на скорое избавление от злополучного «ковида». Было также заявлено, что уже к лету страна может продвинуться к групповому иммунитету от COVID-19, и тогда уже начнётся первый этап к выходу из этого масштабного и жуткого кризиса.

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