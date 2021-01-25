Последствия крушения СССР: как изменилась численность населения в бывших советских республиках

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 января 2021, 17:08 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Прошло уже почти 30 лет с момента распада Советского Союза. 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на котором 77,85 % жителей страны выступили за сохранение СССР, но уже в декабре высшие должностные лица РСФСР, Белоруссии и Украины подписали «Беловежское соглашение». В нем говорилось о «прекращении существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». Сегодня мы решили оценить демографическую ситуацию в странах, которые ранее являлись республиками СССР. Какой могла бы быть численность населения Советского Союза, если бы он существовал до наших дней? Попробуем ответить на этот и другие вопросы.

Для сопоставления демографической ситуации на закате СССР с показателями бывших советских республик в наши дни мы воспользуемся данными Всесоюзной переписи населения 1989 года и отчета ООН за 2020 год.

Численность населения СССР в 1989 году составляла 286 млн. 731 тыс. человек. За последние 30 лет в бывших советских республиках этот показатель суммарно вырос до 300 млн. 516 тыс. человек.

Темпы роста численности населения в СССР в 80-е годы прошлого века составляли около 2 млн. человек в год. Таким образом, при подобной динамике численность населения Советского союза за 30 лет к 2020 году вполне могла бы превысить 340 млн. человек, а не 300 млн, как нам показывают сегодняшние расчеты в таблице. Получается, что суммарно страны постсоветского пространства не досчитались за это время порядка 40 млн. человек. Это очень страшная цифра!

Наибольшую долю прироста общей численности населения бывших советских республик, судя по нашим расчетам, обеспечил Узбекистан - 13 млн. 564 тыс. человек.

Почему-то принято считать, что хорошую демографию демонстрируют успешные в экономическом отношении страны. Но, видимо, это не так.

Для россиян Узбекистан и Таджикистан уже традиционно являются поставщиками дешевой рабочей силы. Может мы что-то пропустили, и, к примеру, тот же Узбекистан в последние годы стал суперсовременной страной? Но нет… Согласно рейтингу стран мира по индексу инноваций (Global Innovation Index) за 2020 год, Узбекистан по этому показателю находится на 93 месте. Для сравнения, Россия занимает 47 позицию.

В мировом рейтинге государств по ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) до пандемии COVID-19 Узбекистан располагался на 127 месте (Россия - на 50 строчке). По данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, узбеки в номинации «Ведение бизнеса» в 2020 году заняли 69-е место, а в «Восприятии коррупции» - 153-е место.

Так что же является причиной такого роста численности населения в Узбекистане? Большой вопрос. Ведь уверенность в завтрашнем дне у населения Узбекистана явно не на первом месте.

Впечатляет Украина. За последние три десятилетия убыль населения в стране составила почти 8 млн. человек. Эти потери сопоставимы с двукратной численностью населения в Киеве. В Грузии количество жителей сократилось почти на 30%. Похоже, что этим странам пора бить в набат!