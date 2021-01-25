Арктические проекты загрузят работой тысячи российских предприятий, но нельзя забывать об экологии и о людях

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 января 2021, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Темы развития арктической зоны стали центральными на десятом международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Сегодня любой бизнес, реализующий в российской Арктике новый инвестиционный проект, может получить широкие налоговые льготы, административную, инфраструктурную и финансовую поддержку от государства.

В целом по всей Арктике в работе находятся 230 инвестиционных проектов, из которых 192 – проекты малого и среднего бизнеса. Это совершенно разные отрасли – туризм, сервис, производство, сельское хозяйство, медицина и др. 33 проекта с инвестициями 178 млрд рублей уже получили статус резидента Арктической зоны, в том числе 23 проекта на 18 млрд рублей – малый и средний бизнес.

В течение ближайших 15 лет в Арктической зоне России ожидается запуск нескольких сотен средних и крупных проектов, в рамках которых будет создано до 200 тысяч новых рабочих мест и загрузят работой тысячи российских предприятий в сфере судостроения, машиностроения, производства строительных и других материалов.

Безусловный приоритет – сбережение природной среды Арктики. Наращивание хозяйственной деятельности в нашей арктической зоне будет сопровождаться жестким экологическим контролем, внедрением современных стандартов рационального природопользования. Для этого с участием РАН будет подготовлена комплексная программа фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития Арктики.

Уже сейчас ученые прогнозируют, что в ближайшие 15 лет негативные последствия деградации вечной мерзлоты будут нарастать. Экономический ущерб от этого уже измеряется десятками и по некоторым оценкам сотнями миллиардов рублей. Команда российских ученых-мерзлотоведов начала работу над созданием государственной системы мониторинга и прогнозирования деградации вечной мерзлоты.

В то же время целевая программа, направленная на ликвидацию накопленного экологического ущерба, который образовался ещё в советский период, сокращена. Начало такой программы было связано с пристальным вниманием Президента РФ к Арктике, но после того, как в 2019 году ликвидацию «упаковали» в федеральный проект «Чистая страна», приоритеты ликвидации ущерба в Арктике были смещены в пользу иных острых проблем (Усолье-Сибирское, Байкал, Волга, Чёрная дыра, Белое море).

Важно, крайне важно оставить Арктику как приоритет, продолжить очистку, принять превентивные меры по защите окружающей среды. Не так давно было отмечено, что все же более 60 млн. штук бочек с остатками ГСМ находится в АЗРФ сегодня.

Предстоит решить проблему старой дизельной генерации за счет того же СПГ, возобновляемых источников или местного топлива. Соответствующие механизмы также уже в разработке.

На все эти задачи, конечно, нужны средства, источники финансирования, а также для регионов, где имеется накопленный экологический ущерб необходимо пройти крайне непростой путь по подготовке документации. Так, чтобы претендовать на федеральное софинансирование силами региона должна быть разработана проектно-сметная документация, при чем для нее требуется прохождение обязательной экологической экспертизы. Эти итерации для отдельно взятого субъекта, который вынужден за свой счет разрабатывать проекты по ликвидации накопленного ущерба еще с советских времен зачастую не под силу региональному бюджету.

Процент софинансирования со стороны федерального бюджета разнится от 5% до 95 %, к примеру, для Ненецкого автономного округа, на территории которого есть серьезный ущерб в виде захламлённой Амдермы, процент софинансирования - 67%, а при бюджете рекультивации в 2,28 млрд. руб. изыскать 33% из своих средств – сложно.

Среди профессионального сообщества существует мнение, что показатели федерального проекта «Чистая страна» нуждаются в коррекции. Так, одним из критериев выделена численность проживающих в локации объекта накопленного ущерба. Но ведь в Арктике, как правило, очень небольшая плотность населения, а размер ущерба огромный.

Качество жизни в Арктической зоне в первую очередь определяется доступностью - качественной медицинской помощи, образования, занятий спортом и отдыха, недорого и комфортного жилья, качественных и недорогих продуктов питания, лекарств, перелетов в другие населенные пункты.

Именно эта доступность должна быть обеспечена в рамках реализации новой арктической стратегии. И главный вызов - изменить те единые стандарты и правила, которые вырабатываются на федеральном уровне без учета местной специфики.

В новой арктической стратегии мы должны четко описать стандарты доступности социальных услуг в Арктике, прописать их очень конкретно. Их внедрение потребует изменения принципов федерального финансирования социальной сферы.

Еще один сложный вопрос по экологии в Арктике – это стандарты обращения с ТКО в Арктике. Так, такие подходы отрасль ждала из-под пера Российского экологического оператора, но сегодня базы соответствующих технологических решений нет.

Ильдар Неверов, заместитель председателя Российской экологической партии «Зеленые»