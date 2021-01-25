О политической манипуляции молодежью и проблемной ситуации российской власти

Россия в сложной внешнеполитической ситуации. По всему миру идут цветные революции с использованием разных лидеров. Это статистика, это факт, это актуальная история. И в такое время мутить состояние системы проблемно. Мы ослабнем и разложимся. При этом, необходимо признать, что внутриполитическая проблема есть. Это стагнация, деградация власти и др. Эта проблема должна решаться, но по мере сохранения государства в условиях давления мировых экономических лидеров. В конце концов, как показывает историческая практика, все эти движения к "прогрессу" и "демократии", увы, пока в мире приносят прибыли определенным мировым инвесторам. Они используют всяких лидеров по всему миру, в которых инвестируются. Это делается в наше время с помощью современных информационно-технологических инструментов.
Если проанализировать глубоко СМИ, которые поддерживают этот "прогресс к демократии", то, в конце концов, окажется, что им что-то обещают будущие новые инвесторы. Это показывает современная актуальная история и аналитика. Мир уже давно живёт в формате мощного экономического прагматизма, отбросив романтико-революционный формат, который лишь используется как инструмент манипуляций различными мировыми экономическими лидерами и инвесторами. Нужно научиться видеть эти скрытые инвестиции!
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Необходимо признать, что Россия и российская власть ничего не дала молодежи. Когда я вижу худого и измученного молодого человека с большим прямоугольным рюкзаком, разносящего еду для россиян, то я вижу суть проблемы молодежи. Это весьма символично! Молодежь в долгах, молодые семьи в долговом рабстве. Молодёжь зависла и зажата, она не имеет перспектив, и поэтому она озирается и облизывается на Запад.
Молодёжь к тому же у нас пестрая по уровню своего интеллекта. Немало талантов! Но, увы! Большая доля молодежи имеет низкий социальный и научный интеллект. Вот оно - условие для эффективной манипуляции над ними. Часто молодежи приходится доучиваться, и только позднее они начинают понимать жертвами какой манипуляции они были. Не говоря о манипуляциях, благодаря которым молодёжь погибает на войне, а в это время высокопоставленные военные чиновники и их дети деградируют в теплично-столичных условиях. Нет никаких оснований для патриотического воспитания молодежи. Она ничего не должна России, так как Россия ей ничего не дала. А вот молодёжь должна! Должна кредиты за образование и квартиру оплачивать. Или, чтобы не ввергать себя в долговое рабство, без всяких перспектив на развитие, сидеть на шее у своих родителей. Резко упала мотивация к браку у молодежи. Посмотрите в какой проблемный формат входят современные семьи.
Среди молодежи. Есть и зрелые, которые уже побывали на Западе и знают толк, но только те из них, которые могут себя продать в рамках своей прогрессивной профессии (программисты, молодые учёные и др.) Остальных за бугром никто не ждёт.
Глубинно-философское понимание того, что сейчас происходит в мире внешней и внутренней политики различных стран, говорит о том, что эпоху постмодернизма никто не отменял. Поэтому извращены сущности различных общественных институтов: политики, религии, образования и т.п.
Это извращение связано с тем, что во все эти структуры общества вошёл глобальный доллар. Политической власти лидеров уже давно нет, так как эти лидеры, ограничены инвесторами и финансовыми обязательствами. Миром, в конце концов, правят скрытые бенефициары. Политическая воля изъедена и извращена этими инвесторами. И если какой-либо лидер бодрится перед народом, дескать, имеет политическую волю, то, в конце концов, время показывает, что это не так! Он рано или поздно должен сторговаться с инвесторами. Если к нам в Россию и придет новая оппозиционная власть, то за ней будут стоять инвесторы, а не интересы народа.
Поэтому чисто концептуально, необходимо научиться объективно оценивать оппозиционных лидеров, возникающих в стране.
Таким образом, традиции на революции и перевороты - это анахронизм. Но эти идеи ещё будут использоваться мировыми крупными инвесторами с целью манипуляции народами мира. Это технология. В Россию эти технологии и инвестиции тоже пришли. Они медленно набирают обороты. Для этих технологий открыт зелёный свет в рамках информационных технологий, мировых социальных сетей и интернет-ресурсов, основания которых управляется Западом и США. Китай научился ограниченно защищаться от этого процесса. Но это не так просто!
Монетизироваться в рамках политических проектов стало выгодно. Ценностью является не результат, а количество просмотров, хайп, успех в интернете, реклама, прибыль.
В России появились лидеры, которые способны на политических идеях, с помощью интернета, делать большие прибыли. Их число будет расти. Даже если они не достигнут результата, то получат доход от этого проекта, так как есть эффективные окультуренные формы получения и попрошайничества денег с помощью интернет-технологий. Манипулятивные технологии завлечения клиентов на проплаты имеют место в рамках различных проектов, в том числе и политических. Необходимо признать, что в России появился мощный лидер в этой сфере. Если у него будет успех, то число инвесторов будет расти. И если власть не сможет ограничить это инвестирование, то она будет обречена. Положение российской власти усугубится в этой ситуации давления оппозиционных инвесторов, если мировые цены на нефть хронически долго окажутся на низком уровне.
Необходимо признать, что российская власть упустила свое влияние на общество, опираясь лишь на свои федеральные телеканалы. Народ сидит в интернете и все реже смотрит телепрограмму "Время". Интернет-демократия набрала свои обороты и уже манипулируется кем угодно в России, но только не властью. Это факт! И власть будет предпринимать меры. И вряд ли эффективные. Поэтому вырисовываются контуры обречённости власти в связи усиливающейся интернет-демократией. Возможно настанут времена ограничения интернет-пользования и на этот счёт разрабатываются проекты не только в России, но и в США. Китай - лидер в этих проектах.
Трюки с появлением оппозиционных лидеров, благодаря волшебному интернету российская власть должна воспринимать объективно. Для этого нужно вспомнить, что приход лидера нашей страны к власти, был тоже трюком, основание которого было заложено Анатолием Собчаком, который умело использовал волшебный феномен телевидения на первом съезде народных депутатов СССР. Тогда малоизвестный профессор из Ленинграда Анатолий Собчак рядоположился и стал партнёром Ельцина, благодаря своим ярким выступлениям и политическим трюкам на этом съезде.