Аргументы Недели → Мнение 13+

25 января 2021, 10:06 [ «Аргументы Недели», Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Россия в сложной внешнеполитической​ ситуации. По всему миру идут цветные революции с использованием разных лидеров. Это статистика, это факт, это актуальная история. И в такое время мутить состояние системы проблемно. Мы ослабнем и разложимся. При этом, необходимо признать, что внутриполитическая проблема есть. Это стагнация, деградация власти и др. Эта проблема должна решаться, но по мере сохранения государства в условиях давления мировых экономических лидеров. В конце концов, как показывает историческая практика, все эти движения к "прогрессу" и "демократии", увы, пока в мире приносят прибыли определенным мировым инвесторам. Они используют всяких лидеров по всему миру, в которых инвестируются. Это делается в наше время с помощью современных информационно-технологических инструментов.

Если проанализировать глубоко СМИ, которые поддерживают этот "прогресс к демократии", то, в конце концов, окажется, что им что-то обещают будущие новые инвесторы. Это показывает современная актуальная история и аналитика. Мир уже давно живёт в формате​ мощного​ экономического прагматизма, отбросив романтико-революционный формат, который лишь используется как инструмент манипуляций различными мировыми экономическими лидерами и инвесторами. Нужно научиться видеть эти скрытые инвестиции!

Необходимо признать, что Россия и российская власть ничего не дала молодежи. Когда я вижу худого и измученного молодого человека с большим прямоугольным рюкзаком, разносящего еду для россиян, то я вижу суть проблемы молодежи. Это весьма​ символично!​ Молодежь в долгах, молодые семьи в долговом рабстве. Молодёжь зависла и​ зажата, она не имеет перспектив, и поэтому она озирается и облизывается на Запад.

Молодёжь к тому же у нас пестрая по уровню своего интеллекта.​ Немало​ талантов! Но, увы! Большая доля молодежи​ имеет низкий социальный и научный интеллект.​ Вот оно - условие для эффективной манипуляции над ними. Часто​ молодежи приходится доучиваться, и только позднее они начинают понимать жертвами какой манипуляции они были. Не говоря о манипуляциях, благодаря которым молодёжь погибает на войне, а в это время высокопоставленные военные чиновники и их дети деградируют в теплично-столичных условиях. Нет никаких оснований для патриотического воспитания молодежи. Она ничего не должна России, так как Россия ей ничего не дала. А вот молодёжь должна! Должна кредиты за​ образование и квартиру оплачивать. Или, чтобы не ввергать себя в долговое рабство, без всяких перспектив на развитие, сидеть на шее у своих родителей.​ Резко упала мотивация к браку у молодежи. Посмотрите в какой проблемный формат входят​ современные семьи.

Среди молодежи.​ Есть и зрелые, которые уже побывали на Западе и знают толк, но только те из них,​ которые могут себя продать в рамках своей прогрессивной профессии (программисты, молодые учёные и др.) Остальных за бугром никто не ждёт.

Глубинно-философское понимание того, что сейчас происходит в мире внешней и внутренней политики различных стран, говорит о том, что эпоху постмодернизма никто не отменял. Поэтому извращены сущности различных общественных институтов: политики, религии, образования и т.п.

Это извращение связано с тем, что во все эти структуры общества вошёл глобальный доллар. Политической власти лидеров уже давно нет, так как эти лидеры, ограничены​ ​ инвесторами и финансовыми обязательствами. Миром, в конце концов,​ правят скрытые бенефициары.​ Политическая воля изъедена и извращена этими инвесторами. И если какой-либо лидер бодрится перед народом, дескать, имеет​ политическую волю, то, в конце концов, время показывает, что это не так!​ Он рано или поздно должен сторговаться с инвесторами.​ Если к нам в Россию и придет новая оппозиционная власть, то за​ ней будут стоять инвесторы, а не интересы народа.​

Поэтому чисто концептуально,​ необходимо научиться объективно оценивать оппозиционных лидеров, возникающих в стране.

Таким образом, традиции​ на революции и перевороты -​ это анахронизм. Но эти идеи ещё будут использоваться мировыми крупными​ инвесторами с целью манипуляции народами мира. Это технология. В Россию эти технологии и инвестиции тоже пришли. Они медленно набирают обороты. Для этих технологий открыт зелёный свет в рамках информационных технологий, мировых социальных сетей и интернет-ресурсов, основания которых управляется Западом и США. Китай научился ограниченно защищаться от этого процесса.​ Но это не так просто!

Монетизироваться в рамках политических проектов стало выгодно. Ценностью является не результат, а количество просмотров, хайп, успех в интернете, реклама, прибыль.

В России появились лидеры, которые способны на политических идеях, с помощью интернета, делать большие прибыли. Их число будет расти. Даже если они не достигнут результата, то получат доход от этого проекта, так как есть эффективные окультуренные формы получения и попрошайничества денег с помощью интернет-технологий. Манипулятивные технологии завлечения клиентов на проплаты имеют место в рамках различных проектов, в том числе и политических. Необходимо признать, что в России появился мощный лидер в этой сфере. Если у него будет успех, то число инвесторов будет расти. И если власть не сможет ограничить это инвестирование, то она будет обречена. Положение российской власти усугубится в этой ситуации давления оппозиционных​ инвесторов, если мировые цены на нефть хронически долго окажутся на низком уровне.

Необходимо признать, что российская власть упустила свое влияние на общество, опираясь лишь на свои федеральные телеканалы. Народ сидит в интернете и все реже смотрит телепрограмму "Время". Интернет-демократия набрала свои обороты и уже манипулируется кем угодно в России, но только не властью. Это факт! И власть будет предпринимать меры. И вряд ли эффективные. Поэтому вырисовываются контуры обречённости власти в связи усиливающейся интернет-демократией. Возможно настанут времена ограничения интернет-пользования и на этот счёт разрабатываются проекты не только в России, но и в США. Китай - лидер в этих проектах.

Трюки с появлением оппозиционных лидеров, благодаря волшебному интернету российская​ власть должна воспринимать объективно. Для этого нужно вспомнить, что​ приход​ лидера нашей страны​ к власти, был тоже трюком, основание которого было заложено Анатолием Собчаком, который умело использовал волшебный феномен телевидения на первом съезде народных депутатов СССР. Тогда малоизвестный профессор из Ленинграда Анатолий Собчак рядоположился и стал партнёром Ельцина, благодаря своим ярким выступлениям и политическим трюкам на этом съезде.