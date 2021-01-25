Кто построил Дол Гулдур во вселенной Толкина?

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 января 2021, 08:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Дол Гулдур уже успел стать для нас знаменитым, благодаря серии фильмов «Хоббит», представленных в форме кинотрилогии. Сага получилась весьма увлекательной. Питер Джексон переработал Средиземье, как мог, и в итоге получился настоящий шедевр. В роли главного злодея, как и в оригинальной трилогии, выступил Саурон Гортхаур, прислужник Моргота и его главный наместник в Арде. В фильмах серии он выступал под именем Некроманта. Его вотчиной являлась разрушенная крепость Дол Гулдур, скрывающая в себе зло под чарами Сокрытия. Однако Джексон здесь немного нафантазировал, как впрочем, и всегда. В «Хоббит. Нежданное путешествие» Гендальф отчётливо заявляет, что «старая крепость давно заброшена». На деле же Дол Гулдур всегда считался вотчиной Саурона. Более того, Великий Белый Совет был создан, дабы контролировать мощь цитадели.

Географически твердыня располагалась в Лихолесье, некогда прекрасных эльфийских землях. Возвышалась она на холме Амон Ланк, некогда цветущем и плодородном. Построена крепость была уже во Вторую Эпоху Средиземья. По сути, зло всегда в ней пребывало. И то, что Радагаст Бурый из «Хоббита» говорит о порче, на самом деле противоречит основному канону Толкина. Порча вокруг Дол Гулдура была всегда. Как ни крути, в ней творились чёрные дела величайшего из всех майар-предателей. (Майар – это одни из духов Первых дней Средиземья, служащие Валар, более могущественным созданиям-ангелам). В 1100 году Третьей Эпохи уцелевший дух Саурона вместе со слугами обосновался в Дол Гулдуре. Эльфы, патрулирующие Лихолесье, заметили это. Они всё чаще и чаще стали упоминать о неком Некроманте, занявшем старую крепость. Поначалу никто не верил. Многие даже считали, что никакого Саурона уже не было, так как тот пал во время битвы Последнего Союза.

Вскоре Саурон Гортхаур под именем Некроманта снова обрёл физическую форму и начал готовить планы вторжения в Лесные королевства. Как поговаривают, у него уже имелись в слугах Назгулы, а не только орки. Возможно ему прислуживали даже культисты из расы людей. Напомним, что истерлинги, жившие недалеко от Лихолесья, поклонялись Мелькору, а значит, Саурона посчитали за пророка Тёмного Властелина. В 2063 году Третьей Эпохи Дол Гулдур посетил Гендальф. Но Гортхаура там уже не было. Он предвидел приход волшебника и быстро скрылся. Потому Гендальф нашёл лишь пустоту. Саурон вернулся в Дол Гулдур уже в 2460 году после так называемого Бдительного мира. Окончательный штурм цитадели Белым Советом произошёл уже в 2941 году. Но глобального сражения так и не случилось. Саурон, подобно трусу, снова бежал и на этот раз в Мордор. Впоследствии, Дол Гулдур был захвачен ещё раз. Его наместником и лордом-комендантом стал Кхамул, один из преданных служителей Саурона.

В самые последние дни Войны Кольца крепость была осаждена огромными силами Эльфов, Людей Дейла и Гномов. Перед этим Кхамул предпринял нападения на земли Лориена, но они не увенчались успехом. Войска орков и людей Тьмы были разбиты наголову. 28 марта 3019 года Третьей Эпохи Келеборн осадил Дол Гулдур и взял его. Галадриэль, супруга Келеборна и королева Лориена, с помощью древней магии Валар разрушила стены крепости. Леса были вскоре очищены от скверны Моргота. Назгулы и иные полководцы Саурона были уничтожены в пределах цитадели. Это была одна из самых величайших битв в истории Средиземья. Её нам в экранизациях так и не показали, а зря…. Пожалуй, даже очень зря.