Наследие лемурийцев. Таинственный рапануйский язык до сих пор толком не изучен

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 января 2021, 21:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Жители острова Пасхи, также известные как рапануйцы, могут оказаться наследниками давно утраченной цивилизации. Чего стоят только загадочные моаи или каменные истуканы на острове, существующие довольно длительное время. Как утверждают сами пасхальцы, эти статуи стояли здесь задолго до их прибытия. Сам же рапануйский язык тоже полон тайн и загадок. У местных народов существовала иероглифическая письменность. Её происхождение до сих пор неизвестно. Надписи выводились на деревянных дощечках. На острове имелось сразу 3 вида письменности – ронго-ронго, та-у и мама. Ни одна из них не была расшифрована за долгие столетия. Учёные до сих пор бьются над загадкой мистической рапануйской цивилизации, которая явно превосходила своим развитием многие культуры древности.

То, что у них было цивилизация – это неоспоримый факт. Вопрос только в том – когда. Остров Пасхи является единственным островом в Тихом океане, где местные жители использовали письменность. Также нигде больше не найдено даже приблизительных схожих с моаи идолов. Каменные истуканы являются уникальной особенностью острова Пасхи. Как известно, у рапануйцев имелось много деревянных дощечек, на которых они записывали мифы и легенды. Никто пока их толком не расшифровал. Но есть одни данные, говорящие о том, что местные жители веруют в их мистическую давнюю прародину. Считается, что задолго до современного века все жители Полинезии могли обитать на «большой земле». Об этом говорят местные шаманы. Вот почему многие полинезийские языки родственны друг другу. Соответственно, рапануйцы прекрасно общаются с гавайцами или маори. Не исключено, что дело здесь не только в мореплавании. Возможно, когда-то они действительно проживали вместе на острове; острове, который на деле был огромным материком.

Примечательно ещё и то, что остров Пасхи располагается в том месте, где мистификаторами указывался древнейший континент Му или Пацифида. Также он ещё известен под именем Лемурия. (Хотя по другим данным, Лемурия существовала в Индийском океане, а континент Му в Тихом). В любом случае, цивилизация у Рапануи действительно существовала. Примитивные дикие племена на уровне каменного века едва ли смогли бы воздвигнуть моаи, да и смысла в том не было бы. Обычно дикари предпочитают простые тотемы, но никак не громадные статуи в 5 метров. Чтобы их тащить по земле и ставить, необходимо было пользоваться специальными средствами. Более того, письменность у пасхальцев имеет поразительные сходства с египетской и китайской. Каким образом, иероглифы могли совпасть – никто не знает. Но вряд ли это всего лишь простая случайность. После прихода европейцев многие рапануйцы были увезены в рабство в Южную Америку. Колонизаторам было наплевать на наследие древних цивилизаций. И посему они нередко просто уничтожали эти загадочные культуры. Возможно, на острове Пасхи имелось куда больше дощечек с возможной информацией о Лемурии. Но европейцы могли сжечь их или повредить, совершенно не заботясь об исторической ценности.

В любом случае, рапануйский язык – это один из тех языков, который до сих пор не изучен и толком не исследован. Возможно более детальное расследование этой культуры могло бы привести к человечеству к разгадке величайшей тайны о древней Лемурии и её могучих обитателях.