Администрация Байдена не собирается «церемониться» с Россией

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 января 2021, 18:25 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Как бы то ни было, а новая американская администрация явно не собирается с Россией «союзничать» и как-то поддерживать дружеские отношения.

Речь конечно идёт не об отношениях людей из этих стран, а о взаимодействии правительственных систем. По мнению нынешних американских лидеров, правящий режим в России слишком далёк от демократии. Сейчас США воспринимают РФ как одного из главных противников. Всё-таки первое место в списке врагов Америки занимает Китай с его поистине серьёзным деспотичным режимом. Россия же воспринимается многими американскими аналитиками, как страна с гибридной формой правления. При предыдущем лидере Дональде Трампе, отношения США и России были близки к капитальному улучшению. Но всё же времена меняются и не всегда в лучшую сторону.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверяет, что наша страна желает только налаживать отношения с Америкой и не хочет никаких конфликтов. Однако со стороны США никакого дружеского порыва нет и в помине. Джо Байден является представителем демократов, а те в свою очередь всегда относились к России с большим недоверием. Можно вспомнить хотя бы Бораку Обама, который едва не ввязался в Холодную войну с РФ ввиду украинского вопроса. Именно при нём против нашей страны был применён специальный пакет санкций. Сейчас же в США заговаривают о новых обвинениях против России. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уже сообщила, что Байден инициировал целую разведоперацию с целью расследовать таинственные кибератаки (возможно от российских хакеров), дело об отравлении Алексея Навального и заодно слухи о якобы сотрудничестве РФ с «Талибаном» (организация запрещена в России). Всё это не влечёт за собой никаких добрых предзнаменований.