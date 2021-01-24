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Аргументы Недели Мнение 13+

О пользе и вреде законов

, 13:54 [ «Аргументы Недели», ]

О пользе и вреде законов
Фото: cоцсети

На открытии весенней сессии Госдумы торжественно объявлено, что в портфеле законодателей более одной тысячи законопроектов. 

Безусловно, законы необходимы. Но в меру. Поскольку излишнее их количество ведет к тому, что население страны утрачивает способность самостоятельно мыслить и действовать.

В Советском Союзе законов было очень небольшое количество. Но люди жили организованно на основе соблюдения добровольно-принудительного принципа коллективной жизни. В современной России с количеством законов уже перебор. К тому же они нередко противоречивы и весьма низкого качества. Далеки от совершенства даже нормы Конституции. Похоже, что пора ввести временный мораторий на принятие новых законов, чтобы привести в надлежащую форму действующие и научиться их эффективному исполнению. А Государственной Думе пора заняться настоящим контролем за деятельностью Правительства, чтобы оно наконец-то научилось эффективному госуправлению (без «разнотыка»), прекратило разбазаривание бюджетных средств и не позволяло транжирить миллиарды частных на общественно-бесполезные цели. Тогда и не будет аврала с возведением объектов медицины и непонятно-бесхозных Дворцов…

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