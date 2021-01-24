А что если минотавр был человеком? Теории о древних мифах Греции

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 января 2021, 06:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Чтобы перейти к главной теме вопроса, следует разобраться, кто именно такой Минотавр. Все мы уже привыкли видеть этих загадочных и свирепых существ во всевозможных фэнтези-мирах. Чего стоят только эти гигантские быкообразные создания из вселенной «Варкрафт» или «Хроники Нарнии». При одном только упоминании имени минотавра, пред нами уже предстаёт здоровенный монстр с коровьей головой, обладающий мощными мускулами, ногами парнокопытного и здоровыми когтистыми ручищами. Если вспомнить греческую мифологию, то это был далеко не вид чудовищ, обитающий где-либо, а нерадивый сынок царя Миноса. Как считалось, оно произошёл в результате зоофилического соития супруги Миноса Парсифаи и быка, посланного богом морей Посейдоном. Из-за этого у Парсифаи родился мутант, получеловек и полуживотное. Оно обладало свирепейшим нравом, тягой к насилию и убийствам.

Как говорили источники, Минотавр пожирал людей. Из-за этого царь Минос поместил своего сыночка в громадный Кносский лабиринт. Там ему на съедение отдавали различных преступников. Из Афин также присылались по семь юношей и по семь девушек, которых тут же скармливали монстру. Убившим Минотавра героем был Тезей, сын Посейдона и земной царицы Эфры. Он с помощью Ариадны, дочери Миноса, сумел прикончить чудовище ударами кулака, а затем выбраться из лабиринта с помощью клубка ниток. Интересная история, не правда ли? Но всё же мифология есть мифология. Сразу же создаётся вопрос, а кем же именно мог быть таинственный Минотавр? Едва ли в те времена хронисты могли что-то придумывать из головы, тем более речь здесь идёт о Кносской цивилизации, существовавшей, как минимум, за полторы тысячи лет до нашей эры. К тому же все описания, присутствующие в мифе, выглядят уж слишком реалистично. Легенда упоминается множеством древнегреческих историков.

Плутарх, например, считает, что под Минотавром мог выступать Тавр, начальник дворцовой гвардии царя Миноса. Конечно мы не знаем насчёт его связей с женой государя, но это вполне могло произойти. Нередко бывали случаи, когда лучшие полководцы и избранники царства грешили с жёнами своих государей. Тавр вполне мог быть либо любовником Парсифаи, либо даже внебрачным сыном самого Миноса. К тому же, по многим данным, он любил устраивать потешные бои с пленниками в том самом Кносском лабиринте. Правда есть и ещё одна версия, не слишком эксплуатируемая историками. Минотавр мог быть действительно сыном Парсифаи, и его отцом вполне мог быть даже сам Минос, просто хронисты немного исказили сведения о его происхождении. Это сейчас в нынешние века медики могут сразу определить состояние младенца, сидящего глубоко в утробе матери. Но в те времена такого не было. Технологии попросту не позволяли.

Наш Минотавр мог быть следствием каких-нибудь генетических отклонений. Вполне допускается, что он родился у Парсифаи, и даже то, что его потом посадили в Лабиринт. Чудовище могло представлять собой обычного человека-мутанта, обладающего уродливой головой, нестабильной психикой, невероятной тягой к насилию и при этом недюжинной физической силой. Юноши и девушки, впрочем как и другие пленники, могли быть для него всего лишь забавой. Поэтому Минос и Парсифая вполне были способны отдавать ему на расправу всех этих несчастных. Чтобы не показывать своего жуткого уродца общественности, Минос спокойно создал легенду о таинственном монстре, пожирающем людей. Тесей же мог с таким же спокойствием проникнуть в Лабиринт с помощью Ариадны, а затем прикончить маньяка. В мифе отчётливо выделяется то, что Тесей убил Минотавра с помощью кулаков. Если бы это действительно был тот самый огромный монстр из фэнтези-миров, наш афинянин едва ли остался в живых. Но если это живой человек с некоторыми отклонениями, то убийство с помощью рук вполне вероятно.

В любом случае, легенда о Минотавре остаётся загадкой для всех историков и исследователей. Теорий и гипотез вокруг этого сюжета уже набралось достаточно. Но возможность существования у царя Миноса потенциального маньяка среди отпрысков отчего-то не слишком обсуждается. Возможно, именно эта теория и выглядит более правдоподобной, нежели все остальные.