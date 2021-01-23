Тьма Туманного Альбиона. В Великобритании серьёзные проблемы с ковидом

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23 января 2021, 16:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Времена меняются, но не меняется только коронавирусная обстановка. Британия сейчас переживает худший из «ковидных» кризисов.

Недавно она вышла на пятое место по количеству заражённых во всём мире. Несмотря на должны меры противодействия, разрастание коронавируса остановить не удаётся. В СМИ то и дело называют происходящее в Великобритании «чёрными днями». Как заявляют медики, система здравоохранения в этой стране на пределе. Помимо этого добавляются проблемы с нарушителями карантинов. Люди, не желающие соблюдать меры безопасности, продолжают устраивать шумные вечеринки и часто напарываются на штрафы. О снижении уровня локдауна и о каких-то смягчениях в целом пока не может идти речи. Борис Джонсон и верховное правительство не планирует в ближайшее время никаких «поблажек» для сограждан.

Сейчас в Великобритании уже почти 4 миллиона заражённых. Точное число – 3 583 907. Общее число вылечившихся достигает отметки в 1 600 622. При этом умерших уже практически 100 000 человек (95 981). Патологоанатомы жалуются на повышенную загруженность. За сутки умирают тысячи людей. В основном смертность касается очень пожилых и тех, у кого слабый иммунитет. Вместе с коронавирусом появляются психологические проблемы у населения. По недавним оценкам, в помощи психотерапевтов нуждается до 10 миллионов британцев, и это очень большое количество.