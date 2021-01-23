Наша планета ещё до конца не изучена, особенно океанские глубины

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 января 2021, 01:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Тихий океан – поистине титанический водный мир нашей планеты. Настоящая иная вселенная, которая до сих пор не изучена. Да и в целом-то Мировой океан считается самой неисследованной частью Земли. На сколько процентов мы изучили водные просторы и глубины океанов? Возможно на 7 или на 10. Поэтому отрицать существование Пацифиды в пределах Тихого океана, как минимум, неразумно. Пацифида или Континент Му (также приравнивается к Лемурии) – один из гипотетически существовавших материков, который якобы затонул в незапамятные времена. Считается нередко прародиной всех цивилизаций. В паранаучной литературе об этом загадочном континенте говорится немало. Но официальная наука отторгает существование Му. По мнению большинства учёных, рассуждения о таинственной затонувшей Пацифиде лишены смысла.

Более всего не ясно, почему многие учёные наотрез отказываются признавать континент Му. В беседах с такими людьми все разговоры о гипотетических континентах не поддерживаются или подвергаются осмеиванию. Научные мужи с должной серьёзностью заявляют, что Пацифиды никак не могло быть, и сведения об этом – не более, чем фантазия. Однако же при этом Мировой океан (а уж Тихий и подавно) – совсем не исследованная зона Земли. Наука до сих пор выявляет новые виды китов, не говоря уже про обычных рыб. К тому же экспедиции в океанические глубины не проводятся. Марианская впадина, без сомнения, считается загадкой нашей планеты. Но с таким же самым успехом мы можем сказать и про глубины Тихого океана. Тихий океан обширен и поистине огромен. Кто знает, что там может скрываться глубоко под водой.

Полинезийская мифология не раз упоминала существование одного большого острова, на котором жило множество людей. Конечно, местные племена не имели представления про понятия «континент». Для них было более понятно слово – «суша». Так вот, в мифологии Острова Пасхи чётко говорится о том, что когда-то остров был частью большой-пребольшой земли. Местные народы, зовущиеся как рапануйцы, имели письменность, схожую с египетской и китайской. К тому же их далёкие предки умели строить огромных каменных титанов. Моаи с острова Пасхи притягивают туристов и поныне. Их точное происхождение неизвестно. Скорее всего мы имеем дело с настоящим наследием древней цивилизации, которая когда-то правила посреди Тихого океана. Нынешние полинезийцы вполне могут быть их потомками. То же самое можно сказать про индонезийцев и филиппинцев. Многие жители тех регионов не только не отвергают теорию о затонувшем материке, но и напротив, признают её.

Что мы в итоге видим? Мы видим лишь банальное нежелание учёных признавать возможное существование Пацифиды. Кстати, не стоит обходить стороной таинственный архитектурный комплекс Йонагуни, обнаруженный в японской акватории. Многие японцы склонны считать, что эти строения далеко не естественного происхождения, а самые настоящие останки древней культуры. Научные мужи предпочитают в это дело не вкладываться. Либо учёным просто жалко денег, либо же они действительно не ведают, о чём говорят. Никто из них так и не привёл доказательств невозможности существования континента Му. Также у них нет и доказательств его реального существования в том регионе. Соответственно, утверждать про отсутствие континента и бессмысленность мифологии – попросту несуразно. Возможно дело здесь всё-таки в деньгах. Явно не все захотят тратиться на операцию, которая может и ни к чему не привести. К тому же любая исследовательская программа требует хорошего спонсирования. Миллионы и миллионы долларов могут потребоваться лишь для первой части реализации.

В любом случае, очень жаль, что наука обходит стороной загадки истории нашей цивилизации. Вполне вероятно, что задолго до всех нас на планете существовали довольно развитые культуры. Упоминания об Атлантиде, Лемурии, Пацифиде и Гиперборее имеются практически во всех мифологических источниках, не говоря уже про трактаты мистификаторов. Да и трактаты эзотериков, насколько известно, были составлены отнюдь не ради денег. Многие из так называемых «лжеучёных» на самом деле сделали куда больше вклада в развитие науки, чем все официальные деятели. Поэтому было бы логично утверждать, что Лемурия вовсе не вымысел, как и Атлантида. Просто учёные сообщества не хотят в это вкладываться. А многим миллиардерам, владеющим огромными состояниями, это дело просто не интересно. Тому же Илону Маску, к примеру, больше всего интересен космос. При этом, предприниматель совсем забывает о неизученности нашей планеты и тайнах мирового океана.

А ведь стоит лишь только пустить в себе мысль, насколько загадочна наша планета, и насколько не исследована, и тогда всё сразу встанет на свои места. Мы рвёмся далеко в космос, но не знаем даже про то, как сами появились и веруем в теории, которые придумали такие же люди, как мы. Сразу же вспоминаются слова великого Сократа. «Я знаю, что я ничего не знаю». Так же и люди. Мы ничего не знаем ни о себе, ни о собственном мире, в котором давно проживаем.